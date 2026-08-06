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Mișcare strategică a Pentagonului. Cum se pregătesc Statele Unite pentru un posibil război regional împotriva Chinei sau Rusiei

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arme nucleare razboi atomic nuclear
Arme nucleare. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
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Departamentul Apărării al Statelor Unite trece printr-o reorientare strategică pe termen lung, elaborând o nouă strategie nucleară care vizează pregătirea pentru o eventuală utilizare a armelor tactice cu rază de acțiune mai scurtă într-un război regional împotriva Chinei sau Rusiei, relatează United24Media, citând NBC News.

Planurile au fost descrise pentru NBC de către cinci persoane familiarizate cu subiectul și au fost prezentate pe 5 august, reflectând mai degrabă o planificare internă decât o politică adoptată.

În acest cadru în curs de elaborare, opțiunile nucleare de represalii prezentate președintelui SUA în timpul unei crize ar urma să fie revizuite.

Surse au declarat pentru NBC că strategia are ca scop prevenirea escaladării unui război convențional într-unul nuclear și privarea adversarului de orice avantaj într-un astfel de conflict. Aceasta se concentrează în primul rând pe posibile confruntări regionale cu Rusia și China, pe care Washingtonul le consideră principalii săi rivali nucleari.

Această inițiativă este coordonată de Elbridge Colby, secretarul adjunct al Apărării pentru politici, care a jucat un rol central în suspendarea ajutorului militar acordat de SUA Ucrainei și în reorganizarea prezenței militare americane în Europa.

Colby susține acordarea unui rol mai important armelor nucleare tactice, renunțând la abordarea actuală, care se bazează pe sisteme strategice cu rază lungă de acțiune pentru a distruge forțele nucleare ale inamicului. Adversarii înțeleg deja că SUA sunt pregătite să folosească astfel de arme, a susținut el.

Această abordare a stârnit îngrijorarea unor specialiști, care au avertizat că ar putea slăbi efectul de descurajare, făcând ca amenințarea unui atac nuclear la scară largă să pară mai puțin credibilă. De asemenea, aceștia au avertizat că, în anumite scenarii, forțele americane ar putea fi mai puțin pregătite pentru un conflict nuclear pe scară largă.

Colby intenționa să-și prezinte propunerile miercuri, în cadrul unui eveniment militar cu acces restricționat din Nebraska, în timpul unei vizite la Comandamentul Strategic al SUA, care coordonează forțele nucleare ale țării, potrivit surselor NBC.

O sursă din Congresul SUA a declarat pentru NBC că este greu de imaginat o abordare care să contrazică mai clar obiectivul declarat al lui Trump, „că ar trebui să readucem la măreție sistemul nostru de descurajare nucleară”, adăugând că președintele dorește mai multe capacități de descurajare, nu mai puține.

Trump și Pentagonul au declarat anterior că Statele Unite trebuie să facă față simultan celor doi rivali nucleari, China și Rusia. Lista de supraveghere a Departamentului Apărării include 130 de organizații și instituții din China, Rusia și Iran, ale căror activități sunt considerate o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite.

Reevaluarea poziției nucleare a Statelor Unite a căpătat un caracter de urgență de când ultimul tratat privind controlul armelor strategice dintre Washington și Moscova a expirat în februarie 2026. În urma acestei expirări, Trump și administrația sa au dat de înțeles că iau în considerare desfășurarea unor arme nucleare suplimentare și, eventual, efectuarea unor teste nucleare.

Dezbaterea privind angajamentele nucleare ale Washingtonului a avut ecouri și în cadrul NATO, unde mai mulți membri de pe flancul estic, printre care Polonia și statele baltice, și-au manifestat interesul de a găzdui arme nucleare americane.

Deciziile anterioare de a anula desfășurările planificate și de a redirecționa resursele militare către Asia au provocat neliniște în capitalele europene, care se tem de apariția unor lacune în capacitatea de descurajare a continentului și au început să pună la punct acorduri mai autonome, printre acestea numărându-se și decizia Norvegiei de a adera la umbrela nucleară a Franței.

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Editor : A.M.G.

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