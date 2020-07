Misiune de salvare în rochie de mireasă. O asistentă medicală care se întorcea de la propria nuntă a ajutat victimele unui accident

Doi tineri americani proaspăt căsătoriți, care se întorceau de la nunta lor, au fost martorii unui accident rutier în drum spre casă. Mireasa, care este asistentă medicală, a coborât din mașină și a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor de salvare. Imaginea cu asistenta în rochie de mireasă ajutând victimele accidentului s-au viralizat.

„Când ne întorceam de la nunta noastră, la doar câteva străzi de casă, am văzut un SUV intrând în altul, accident în care au fost implicate alte trei mașini. Am tras pe dreapta și am văzut oamenii trăgând dintre mașini o femeie cu o tăietură adâncă la femur. Soția mea a ieșit din mașină, îmbrăcată în rochia de mireasă, și a fugit să dea o mână de ajutor, în timp ce eu am sunat la 911. Rachel a ținut-o pe femeia rănită, a vorbit cu ea și a ajutat-o până au venit paramedicii”, a descris scena Calvin Taylor, soțul lui Rachel, asistentă medicală din Saint Paul, Minnesota.

Asistenta medicală a relatat că rana femeii era adâncă până la os și și că a făcut tot ce a putut să o mențină conștientă și calmă, până la sosirea echipajelor de salvare.

„A fost extraordinară și mi-a salvat viața, ajutându-mă să rămân calmă și concentrată”, a povestit ulterior victima accidentului, Tamara.

Rachel si calvin Taylor in ziua nuntii. Foto: Facebook