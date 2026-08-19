Misterioasa moarte a legendarului rapper Tupac, în proces după 30 de ani. Care a fost motivul crimei: „Fapta cerea o reacţie”

Fostul membru al unei bande acuzat că a orchestrat asasinarea lui Tupac Shakur a acţionat din „răzbunare”, deoarece nutrea o „furie viscerală” împotriva rapperului pentru că i-a umilit nepotul, şi a mărturisit totul de unul singur, a susţinut luni acuzarea în procesul deschis la 30 de ani de la crimă, scrie AFP și News.ro.

La treizeci de ani de la moartea, care nu a fost niciodată elucidată, a legendei rap-ului, procesul lui Duane „Keffe D” Davis, fost membru al South Side Compton Crips - o bandă dintr-un cartier sensibil din Los Angeles - a intrat în miezul problemei, după o săptămână dedicată selecţiei juraţilor.

„Să fim clari: Duane Davis nu a apăsat pe trăgaci, dar ceea ce a făcut a fost să planifice răzbunarea pentru bătaia primită de nepotul său”, a rezumat procurorul Binu Palal în faţa tribunalului din Las Vegas.

În vârstă de 63 de ani, fostul traficant de droguri pledează nevinovat şi riscă închisoarea pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată.

Învăluit în mister, acest caz se numără printre cele mai celebre cazuri nerezolvate din Statele Unite.

În noaptea de 7 septembrie 1996, focuri de armă trase dintr-un Cadillac alb l-au rănit pe Tupac în Las Vegas, după ce acesta asistase la un meci de box al lui Mike Tyson. Rapperul a murit şase zile mai târziu, la vârsta de 25 de ani.

Potrivit acuzării, a fost vorba de o răzbunare, deoarece Tupac îl umilise pe nepotul lui Duane Davis în timpul unei bătăi care avusese loc cu câteva ore mai devreme.

La 30 de ani de la faptele respective, procurorul Palal i-a readus pe juraţi în atmosfera rivalităţilor feroce dintre scenele de rap de pe Coasta de Vest şi Coasta de Est a Statelor Unite din anii '90, unde muzica se împletea cu lumea bandelor.

Cu hiturile sale „California Love” şi „All Eyez on Me”, Tupac Shakur întruchipa pe atunci băiatul rău, cu o notă de poezie, al „West Coast”. Era produs de Death Row Records, o casă de discuri condusă de Marion „Suge” Knight, care apela la Mob Piru, o bandă din Los Angeles din care făcea parte, pentru a asigura protecţia artiştilor.

Pe de altă parte, casa de discuri new-yorkeză Bad Boy Records, fondată de Sean P. Diddy Combs, angaja în timpul deplasărilor sale în Vest o bandă rivală, South Side Compton Crips, pentru a asigura protecţia rapperilor săi, precum The Notorious B.I.G. - ucis la şase luni după moartea lui Tupac Shakur.

Aceste tensiuni au degenerat într-o tragedie după meciul lui Mike Tyson de la Las Vegas, la cazinoul MGM Grand.

Suge şi Tupac l-au agresat acolo pe nepotul lui Duane Davis, Orlando „Baby Lane” Anderson, deoarece acesta participase la o încăierare în timpul căreia unui membru al bandei Mob Piru i-a fost smuls medalionul cu sigla casei de discuri Death Row.

„Duane Davis ştia că, în lumea lui, acest lucru cerea o reacţie”, a afirmat Palal.

Şi „de-a lungul anilor, (...) Duane Davis ne-a descris în repetate rânduri furia pe care a simţit-o şi propriul său rol în schimbul de focuri de răzbunare îndreptat împotriva lui Tupac Shakur”, a insistat procurorul.

Încă din 2008, Duane Davis a recunoscut în faţa poliţiei că se afla în Cadillac-ul alb din care s-au tras focurile de armă, în cadrul unei anchete legate de moartea lui The Notorious B.I.G..

Însă mărturisirile sale au fost făcute în cadrul unui acord care prevedea o imunitate parţială, ceea ce împiedica utilizarea declaraţiilor sale împotriva sa în ancheta privind uciderea lui Tupac Shakur.

De-a lungul anilor, pasagerii celebrului Cadillac au murit. Fostul membru al bandei a început atunci să se destăinuie în mass-media, apoi a publicat în 2019 o carte de memorii compromiţătoare.

„Faptul că i-am văzut cum îl agresau pe nepotul meu ne-a dat undă verde să le facem ceva”, scrie el într-un pasaj citat luni de procuror.

Însă Duane Davis susţine acum că volumul a fost ficţionalizat de coautorul său şi că se afla la Los Angeles în seara crimei.

Luni, avocatul său, Michael Sanft, a subliniat punctele slabe ale anchetei - Cadillac-ul nu a fost niciodată găsit, la fel ca şi arma crimei - şi a asigurat că acuzaţia se bazează pe o „ficţiune”, mai degrabă decât pe fapte verificabile.

Dacă Duane Davis nu a fost urmărit penal până acum, este, potrivit lui, pentru că forţele de ordine considerau că „spunea prostii”.

„Puneţi-vă această întrebare”, le-a spus el juraţilor. „Ce dovezi au la dispoziţie după 30 de ani?”.

El povesteşte că se afla pe scaunul pasagerului din faţă al vehiculului şi că a dat pistolul pasagerilor de pe bancheta din spate, fără a dezvălui identitatea celui care a tras.

Editor : A.P.