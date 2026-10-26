Live TV

Mitul „victoriei abandonate” distruge armata SUA. De ce este Washingtonul condamnat să repete greșelile care i-au adus multe înfrângeri

Data publicării:
soldati sua participa la exercitii militare
Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
O reinterpretare sângeroasă a conceptului „victoriei abandonate” „Armata Statelor Unite inventează noi tipuri de înfrângeri”

Când a declanșat războiul contra Iranului, președintele american Donald Trump a promis rezultate rapide și decisive. La peste șase luni de atunci și în ciuda miilor de bombardamente lansate, Iranul încă nu a capitulat, iar noii săi lideri sunt mai radicali și mai intransigenți decât cei uciși de SUA și Israel la începutul conflictului, se arată într-o analiză Foreign Policy. În ciuda faptului că Statele Unite nu au mai luptat contra unui adversar cu o armată pe măsura celei americane de mai bine de 80 de ani, Washingtonul a pierdut clar mai multe războaie declanșate în această perioadă, precum cele din Vietnam și Afganistan, repetând greșelile foștilor politicieni și strategi militari americani și alimentând vechiul mit al „victoriei abandonate” – o temă recurentă în istoria militară a Statelor Unite.

Victoria abandonată este mitul conform căruia Statele Unite ar fi putut câștiga orice război dacă ar fi avut destulă voință și perseverență: dacă mai îndură puțin și mai lansează câteva rachete, victoria va fi a lor.

Generalul american în retragere Jack Keane a preluat, de asemenea, această idee, spunând: „Avem, într-adevăr, capacitatea de a încheia militar acest conflict, dacă vrem.”

„Victoria abandonată” este și titlul unei cunoscute lucrări revizioniste despre Războiul din Vietnam. Ideea că orice înfrângere este doar o victorie pierdută s-a născut dintr-o obsesie pentru condițiile materiale și calculele numerice privind forța militară comparativă – o abordare a analizei militare redusă la simpla contabilizare a resurselor.

În multe din conflictele în care America a fost implicată, diferența de putere militară între ea și adversarul ei era atât de mare încât părea absurdă. Și totuși, arhitecții războiului din Afganistan, spre exemplu, au repetat greșelile care au dus la retragerea rușinoasă din Vietnam și au ignorat obstacolele politice din presupusa cale spre victorie, susținând că o strategie defectuoasă ar putea funcționa dacă i se acordă mai mult timp și voință.

În timp ce bogăția, tehnologia și puterea militară ale Statelor Unite rămân de neegalat pentru moment, conflictele armate nu sunt decise niciodată doar printr-o simplă comparație a resurselor militare.

profimedia-0898575660
Arhitecții războiului din Afganistan au repetat greșelile care au dus la retragerea rușinoasă din Vietnam și au ignorat obstacolele politice din presupusa cale spre victorie. Foto: Profimedia Images

O reinterpretare sângeroasă a conceptului „victoriei abandonate”

În multe cazuri, ideea că forța militară este singurul ingredient necesar pentru a obține victoria a dus la o politică externă delăsătoare și distructivă din partea Washingtonului, care ignoră voința și motivațiile adversarilor, dar și pe cele ale aliaților lor.

O astfel de gândire pune accent mai mult pe tactici decât pe strategie și favorizează victoriile rapide pe câmpul de luptă, în detrimentul uzurii, extenuării și voinței. Rezultatul este că, de multe ori, adversarul mai slab a câștigat, în ciuda faptului că a fost net inferior armatei americane.

O parte esențială a noului triumf al speranței asupra experienței – convingerea că războiul din Iran declanșat de Trump va fi diferit de celelalte conflicte – este o reinterpretare sângeroasă a conceptului „victoriei abandonate”: ideea că armata americană a acționat cu prea multă reținere în conflictele din Irak și Afganistan.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, este un susținător înrăit al acestui mit. În „The War on Warriors”, cartea pe care a publicat-o în 2024, fostul comandant de pluton a spus că le-a cerut soldaților săi din Irak să ignore regulile privind utilizarea forței, pe care orice militar ar trebui să le respecte.

În primul mandat la Casa Albă al lui Trump, principala contribuție a lui Hegseth a fost să îl convingă pe președintele SUA să grațieze doi militari de rang înalt ce se făceau vinovați de crime de război și să anuleze sancțiunile disciplinare aplicate unui alt militar.

Această abordare, însă, nu a ajutat deloc Statele Unite să obțină victoria contra Iranului. A avut chiar efectul opus. Atacul îngrozitor din prima zi de război, în care peste 100 de elevi din Minab au fost uciși, i-a motivat chiar și pe unii dintre iranienii care se opuneau cel mai mult regimului de la Teheran să se alăture taberei opuse.

Unitatea națională nu ar trebui să surprindă pe nimeni atunci când atacatorul amenință nu doar că va distruge forțele inamice, ci o întreagă civilizație.

pete hegseth profimedia-1106589412
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, este un susținător înrăit al mitului „victoriei abandonate”. Foto: Profimedia Images

„Armata Statelor Unite inventează noi tipuri de înfrângeri”

Într-un interviu recent pentru Wall Street Journal, mai mulți iranieni au dezvăluit cum au trecut din tabăra opoziției în cea a susținătorilor regimului.

Un tânăr antreprenor din Iran a fost bătut crunt în timpul protestelor din 2022 și atacat cu gaze lacrimogene de forțele de securitate în luna ianuarie. Acum, după ce casa unchiului său din Teheran a fost distrusă și iubita lui a fost ucisă în bombardamente, el s-a înscris în armată ca să apere Iranul de ceea ce el percepe a fi o amenințare la adresa întregii civilizații iraniene.

Odată cu seria lungă de înfrângeri militare costisitoare înregistrate după Războiul din Golf din 1991, Statele Unite au ajuns să adopte o viziune imorală și nesustenabilă față de restul lumii: o beligeranță extremă, dublată de o ineficiență strategică.

După cum a spus și scriitorul canadian Stephen Marche, „armata Statelor Unite inventează noi tipuri de înfrângeri”.

Bogăția imensă, securitatea geografică și egocentrismul Statelor Unite au împiedicat adoptarea unor reforme de politică externă semnificative în ultimii 30 de ani.

Dar, pe măsură ce eșecurile se înmulțesc, iar puterea Americii scade tot mai mult, nevoia unei schimbări de direcție a devenit urgentă.

Cu toate că riscă o nouă înfrângere în Orientul Mijlociu, armata americană și conducătorii de la Washington par că nu vor face niciun efort să învețe ceva din această lecție.

În timpul unei ceremonii organizate cu ocazia a cinci ani de la retragerea din Afganistan, Hegseth a acordat noi medalii pentru curaj unor foști pușcași marini, spunând: „Voi sunteți avangarda unei forțe letale, mândre și neînvinse.”

Astfel de iluzii fac mult mai mult rău securității naționale a Statelor Unite decât orice rachetă iraniană, scrie FP.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
1
„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de...
bloc evacuat
2
Oamenii evacuați din blocul fisurat din Capitală se pot întoarce în locuințe. Ce măsuri a...
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
3
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
5
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
Jose Mourinho n-a stat pe gânduri: s-a dus direct la el. Primul jucător felicitat, după Barcelona - Real Madrid 1-2
Digi Sport
Jose Mourinho n-a stat pe gânduri: s-a dus direct la el. Primul jucător felicitat, după Barcelona - Real Madrid 1-2
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
„Singurul lucru mai periculos pentru Ucraina decât Putin”: Cum se va răzbuna Trump, în cazul înfrângerii în alegerile din Congresul SUA
Air or airplane travel during pandemic concept with hand luggage and masks in an airport terminal
Epidemia de Ebola. SUA introduc o nouă obligaţie de călătorie, inclusiv pentru pasagerii care pleacă din România
maria corina machado
Maria Corina Machado revine în țară după aproape un an în exil. Ce planuri are lidera opoziției venezuelene
Vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, Dmitri Medvedev.
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
USA, Iran and Israel flag together
Iranul, mesaj pentru SUA și Israel în plin impas al negocierilor: „Politica noastră va rămâne aceeași”
Recomandările redacţiei
nava GPL marea neagra
Băsescu: În Marea Neagră sunt vânate nave care merg în porturi...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia...
Sorin Grindeanu.
Băsescu explică de ce a intrat PSD în actuala formulă de guvernare...
757563438_1009832825226754_756534468073264579_n
Alexandru Nazare nu exclude noi creșteri de taxe și impozite: „Nu îmi...
Ultimele știri
Lula da Silva a câștigat alegerile prezidențiale din Brazilia. Premiera înregistrată la scrutinul de duminică
Ce se întâmplă cu ratele la bancă dacă te îmbolnăvești și nu le mai poți plăti. Soluții pentru a evita restanțele
„Corpul meu a devenit un sclav al sistemului”: Femeile prinse în capcana datoriilor, care își scot uterul pentru a nu lipsi de la muncă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bogăția și succesul între 26 octombrie și 1 noiembrie. Zile pline de oportunități
Cancan
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Fanatik.ro
Scandal! FCSB, amenințată că pierde la „masa verde” derby-ul cu Rapid! „Cerem și depunctarea”
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Balonul de Aur 2026 LIVE UPDATE. Când are loc gala, cine sunt nominalizații, cum se votează și cine transmite...
Adevărul
Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe...
Digieconomic
Indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii, ce sumă se acordă și cum se...
Digi FM
La 60 de ani, Janet Jackson continuă să atragă toate privirile. Artista a fost imaginea eleganței într-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu a oferit imaginile zilei: ce a făcut după ”nebunia” din Inter - Fiorentina
Pro FM
Lady Gaga, în culmea fericirii de când a devenit mamă. Artista și logodnicul ei sunt topiți: „Este combinația...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Al Pacino, premiu SAG-AFTRA pentru întreaga sa carieră: M-am simţit mereu ca acasă alături de un scenariu şi...
Adevarul
Cum să ai o casă mai caldă iarna fără să crești temperatura centralei. Sfaturile instalatorilor
Newsweek
Economist anunță „apocalipsa” pentru pensionari. Pensia medie va crește cu 80 lei. Cum răspunde Florin Manole
Digi FM
Cornulețe fragede cu nucă și gem de prune, de post. Rețeta simplă care amintește de deserturile bunicii
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Noi detalii despre rata de migrare a polilor Pământului: „Este o descoperire incitantă”
Digi Animal World
Motivul pentru care pisica ta alege să doarmă la picioarele tale. Un detaliu mai puțin cunoscut
Film Now
Momentul în care Andrew Garfield s-a simțit copleșit de emoții la filmări lângă Robert Redford: „Un om de o...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...