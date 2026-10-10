Decizia lui Donald Trump de a importa combustibil rusesc în SUA reprezintă o schimbare radicală de poziție din partea președintelui american. Cu doar trei săptămâni în urmă, liderul de la Casa Albă a semnat o lege prin care se autorizează noi sancțiuni și tarife americane împotriva țărilor care importă petrol și gaze din Rusia, notează BBC.

Acum, spune Trump, președintele rus Vladimir Putin a acceptat să furnizeze sute de mii de tone de motorină către piețele din SUA și de pe plan mondial în lunile următoare.

Acordul survine într-un moment în care Trump se confruntă încă cu repercusiunile politice ale războiului cu Iranul și cu impactul acestuia asupra prețurilor globale la energie, cu câteva săptămâni înainte ca alegătorii americani să se prezinte la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

Pe măsură ce prețul combustibilului a crescut vertiginos în America, popularitatea sa în rândul publicului – afectat de prețurile mai mari la pompă și de efectele în lanț care au dus la o inflație generalizată – s-a deteriorat.

Efectele negative ale războiului au fost resimțite cu deosebită intensitate de statele agricole din SUA, care depind în mare măsură de motorină pentru funcționarea utilajelor agricole și pentru transportul produselor lor către piețe. Tocmai aceste state – locuri precum Iowa, Kansas, Texas și Ohio – au devenit câmpuri de luptă politice neașteptate în cadrul alegerilor viitoare, care vor decide dacă republicanii își vor menține controlul asupra Congresului.

De câteva luni, președintele american caută modalități de a atenua dificultățile politice cu care se confruntă partidul său. Recent, el a exercitat presiuni asupra aliaților europeni pentru ca aceștia să-și exploateze și mai mult rezervele de petrol. A amânat plata impozitelor federale pe combustibil și a autorizat utilizarea stocurilor destinate agriculturii în transportul rutier interstatal.

De asemenea, el a promis că nu va relua atacurile împotriva Iranului până după alegerile de la jumătatea mandatului – o recunoaștere neobișnuit de sinceră a impactului politic pe care îl are conflictul actual. Decizia sa de a încheia un acord cu Putin, președintele Rusiei, este doar cea mai recentă și cea mai dramatică măsură luată.

Postările lui Trump de pe Truth Social conțin adesea informații incomplete, desigur. Nu este clar cum anume Rusia furnizează acest combustibil pe piața mondială și ce ar putea obține în schimb – în afară de valută forte, de care are atâta nevoie, scrie sursa citată.

Acest lucru îl expune pe Trump la critici din partea aliaților europeni și a politicienilor americani, care susțin că administrația sa contribuie acum la finanțarea mașinii de război rusești.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat acordul drept un „cadou” pentru Putin, pe care Rusia îl va „răsplăti” cu „teroare și perfidie”. „A permite Rusiei să vândă produse petroliere înseamnă a investi într-un război care trebuie încheiat, nu prelungit”, a scris el pe X.

De asemenea, nu se știe cu exactitate în ce măsură această mișcare a liderului de la Casa Albă îi va ajuta pe republicani la urne.

Lansarea promisă a motorinei europene nu a influențat în mod semnificativ prețurile la energie, iar în prezent nu există informații cu privire la ritmul în care combustibilul rusesc ar putea intra pe piață. Capacitatea sa de rafinare a motorinei a fost afectată de atacurile repetate ale Ucrainei – atacuri pe care Trump l-a îndemnat pe Zelenski să le limiteze.

Statele Unite consumă aproximativ 3,6 milioane de barili de motorină pe zi, așa că, chiar dacă Rusia ar livra cele 300.000 de tone promise în această lună, această cantitate ar reprezenta aproximativ jumătate din consumul zilnic al Statelor Unite. Este posibil ca americanii să nu observe o diferență prea mare pe termen scurt.

Cu mai puțin de o lună înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, votul anticipat a început deja în multe state. „Tortul politic”, cum se spune, este aproape gata.

„Prețuri mai mici pentru americani, în special pentru minunații noștri fermieri, crescători de vite și șoferi de camion, reprezintă prioritatea mea absolută”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Însă, în ultimele șapte luni, prețurile la energie, combustibil și bunuri de consum nu au făcut decât să crească – chiar dacă Trump și consilierii săi au asigurat în repetate rânduri o opinie publică neliniștită că o soluționare cu succes a războiului și o atenuare a impactului său economic sunt aproape de a se concretiza.

Trump ar putea rămâne cu speranța că ultimul său acord, lăsând la o parte problemele diplomatice potențial delicate, va fi suficient pentru a convinge alegătorii americani că promisiunea sa privind o îmbunătățire economică iminentă nu este doar o vorbă goală.

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Editor : A.M.G.