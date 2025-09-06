Live TV

Video Mobilizarea Gărzii Naționale, de către Donald Trump, i-a scos pe americani în stradă: protest cu mii de oameni la Washington

Data publicării:
Garda Națională mobilizată pentru a-i opri pe manifestanți.
Garda Națională mobilizată pentru a-i opri pe manifestanți. Foto: Profimedia Images

Mii de locuitori din Washington D.C. au manifestat, sâmbătă, pentru a-i cere preşedintelui american Donald Trump să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naţionale, care patrulează în prezent străzile capitalei SUA, relatează Reuters.

Protestatarii din cadrul marşului „We Are All D.C.”, printre care se aflau imigranţi fără acte şi susţinători ai Palestinei, au scandat sloganuri împotriva lui Trump şi au purtat pancarte pe care scria „Trump trebuie să plece acum”, „Eliberaţi DC” şi „Rezistaţi tiraniei”.

„Sunt aici pentru a protesta faţă de ocuparea Washingtonului”, a declarat Alex Laufer. „Ne opunem regimului autoritar şi trebuie să alungăm poliţia federală şi Garda Naţională de pe străzile noastre”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Susţinând că infracţionalitatea afectează grav oraşul, Trump a trimis luna trecută trupele pentru a „restabili legea, ordinea şi siguranţa publică”.

Trump a plasat, de asemenea, Departamentul de Poliţie Metropolitană al districtului capitalei sub control federal direct şi a trimis personal federal de aplicare a legii, inclusiv membri ai Serviciului de Imigrare şi Vamă, pentru a asigura ordinea pe străzile oraşului.

Însă datele Departamentului Justiţiei au arătat că în 2024 criminalitatea violentă a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani în Washington, un district federal autonom aflat sub jurisdicţia Congresului SUA.

Garda Naţională serveşte ca miliţie care răspunde în faţa guvernatorilor celor 50 de state, cu excepţia cazului în care este chemată în serviciul federal. Garda Naţională din Washington D.C. raportează direct preşedintelui.

„Ceea ce încearcă să facă în D.C. este ceea ce încearcă să facă şi în alte dictaturi”, a spus un localnic. „Testează D.C. şi, dacă oamenii vor tolera suficient, vor face acelaşi lucru în tot mai multe zone. Aşadar, trebuie să-i oprim cât încă mai putem”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Peste 2.000 de membri ai trupelor, inclusiv din şase state conduse de republicani, patrulează oraşul. Nu este clar când se va încheia misiunea lor, deşi armata a prelungit săptămâna aceasta ordinele pentru Garda Naţională din Washington până la 30 noiembrie, arată Reuters.

Procurorul general al Washingtonului, Brian Schwalb, a intentat joi un proces pentru ca instanţele să blocheze desfăşurarea trupelor, argumentând că aceasta este neconstituţională şi încalcă mai multe legi federale. Însă unii locuitori au întâmpinat cu bucurie Garda Naţională şi au cerut ca trupele să fie desfăşurate în zonele mai puţin înstărite ale oraşului, unde criminalitatea este accentuată. Garda Naţională a fost vizibilă mai ales în centrul oraşului şi în zonele turistice.

Primarul din Washington D.C., Muriel Bowser, a lăudat decizia lui Trump de a trimite forţe federale de ordine în oraş, dar şi-a exprimat speranţa că misiunea Gărzii Naţionale se va încheia în curând. Bowser a declarat că, de la sosirea forţelor federale, s-a înregistrat o scădere semnificativă a criminalităţii, inclusiv a furturilor de maşini. Primarul a semnat săptămâna aceasta un ordin prin care cere oraşului să colaboreze cu forţele federale de ordine.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
1
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că...
masina politie
2
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
3
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
an vg
4
Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai...
covid
5
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din...
A căzut transferul la FCSB! Gigi Becali, scandal uriaș: "În viața vieților mele n-am văzut așa ceva"
Digi Sport
A căzut transferul la FCSB! Gigi Becali, scandal uriaș: "În viața vieților mele n-am văzut așa ceva"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
o pizza Domino's
Legătura dintre pizza, Pentagon și geopolitică. Ce detaliu a remarcat...
o rachetă lansată în timpul unui exercițiu militar al armatei SUA
Lacune majore în capacitățile de apărare ale UE. Limitările militare...
alexandru rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au...
parinti si copii langa scoala
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din...
Ultimele știri
A venit raportul preliminar privind tragicul accident al funicularului Gloria din Lisabona. Ce a dus la producerea dezastrului
Atac cu drone rusești în Zaporojie: patru răniți. Mai multe locuințe și o grădiniță au fost distruse în urma bombardamentelor
Trupele ucrainene susțin că Rusia ar pregăti o ”lovitură decisivă” în Doneţk
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Tensiuni tot mai mari: Donald Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane
luptatori hamas pe strada
Washingtonul e în negocieri „foarte intense” cu Hamas. Trump spune că mai mulți ostatici reținuți în Gaza ar fi morți
Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Zonă tampon securizată de trupe non-NATO, inclusiv din Bangladesh, opțiune în cazul unui acord de pace în Ucraina
European Leaders Discuss Ukraine Security Guarantees at Paris Summit
Europenii au devenit principalii finanțatori ai Ucrainei, depășind Statele Unite (Le Figaro)
Trump and President Nawrocki of Poland Bilateral Meeting
Nouă retorică a lui Donald Trump, după ce le-a cerut companiilor farmaceutice „adevărul” despre vaccinurile Covid: „Sunt uimitoare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston, adevărul despre operațiile estetice. Ce proceduri are la 56 de ani și cum privește acum...
Cancan
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?
Fanatik.ro
Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe care a oferit-o cadou...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice...
Adevărul
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va fi canonizat duminică de...
Playtech
Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea
Digi FM
Hermione, la Veneția. Emma Watson, imaginea eleganței într-o rochie mini, în Italia. Fanii, cuceriți de...
Digi Sport
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Pro FM
Sabrina Carpenter reacționează după controversa legată de coperta albumului „Man’s Best Friend”: „Trebuie să...
Film Now
"E un miracol că încă sunt în viață!" Charlie Sheen, la 60 de ani, după o viață de excese și probleme
Adevarul
Actrița Lia Bugnar, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „E mândru că jupoaie oamenii cinstiți.” Ce spune...
Newsweek
Care pensii mai cresc anul acesta? Deficitul la plățile sociale a crescut cu 10.000.000.000 lei
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Catherine Zeta-Jones strălucește la orice vârstă. Actrița de 55 de ani și-a fermecat fanii veniți să o vadă...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică