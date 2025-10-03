Live TV

Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri despre serviciile Palantir și Anduril, conduse de aliații lui Trump

Defence Industry Companies, Kielce, Poland - 02 Sep 2025
Modernizarea atât de necesară a rețelei de comunicații pe câmpul de luptă a Armatei SUA, realizată de companiile Anduril, Palantir și alții, este plină de probleme și vulnerabilități „fundamentale de securitate” și ar trebui tratată ca un „risc foarte ridicat”, potrivit unui memorandum intern recent al Armatei SUA, transmite Reuters.

Cele două companii din Silicon Valley, conduse de aliații președintelui american Donald Trump, au obținut acces la fluxul lucrativ de contracte al Pentagonului, cu promisiunea de a furniza rapid arme mai ieftine și mai sofisticate decât furnizorii de arme de lungă durată ai Pentagonului.

Producătorul de drone militare și software Anduril s-a lăudat că are un prototip al platformei de comunicații NGC2 care funcționează în timpul unui test pe câmpul de luptă la doar opt săptămâni după câștigarea contractului. Însă memorandumul din 5 septembrie oferă argumente criticilor care susțin că etosul Silicon Valley de a acționa rapid și de a sparge tiparele nu este neapărat cea mai bună abordare pentru echipamentele militare vitale.

Nota directorului tehnic al Armatei despre platforma NGC2, care conectează soldații, senzorii, vehiculele și comandanții cu date în timp real, prezintă o imagine sumbră a securității produsului inițial.

„Nu putem controla cine vede ce, nu putem vedea ce fac utilizatorii și nu putem verifica dacă software-ul în sine este sigur”, se arată în notă.

Aceste preocupări au fost deja abordate ca parte a „procesului normal” de dezvoltare, a declarat Anduril. „Raportul recent reflectă o imagine învechită, nu starea actuală a programului”, a declarat compania într-un comunicat trimis prin e-mail către Reuters.

Un purtător de cuvânt al Palantir a declarat că „nu au fost găsite vulnerabilități în platforma Palantir”.

Cu toate acestea, nota internă a Armatei, scrisă de Gabriele Chiulli, directorul tehnic al Armatei care autorizează prototipul NGC2, a afirmat că „având în vedere starea actuală de securitate a platformei și a aplicațiilor terțe găzduite, probabilitatea ca un adversar să obțină acces persistent și nedetectabil la platformă impune ca sistemul să fie tratat ca având un risc foarte ridicat”.

Acțiunile Palantir au scăzut cu peste 7% în tranzacțiile de vineri după-amiază. Anduril nu este cotată la bursă, dar fondatorul companiei, Palmer Luckey, a declarat că este planificată o ofertă publică.

Un articol publicat pe 30 septembrie pe site-ul web al Anduril a lăudat performanța sistemului NGC2 în timpul unui exercițiu de tragere cu muniție reală la Fort Carson, Colorado: „Soldații au efectuat 26 de misiuni reale cu obuziere M777 pe poligoanele de tragere cu muniție reală de la Fort Carson, utilizând AXS alături de echipajele tradiționale. Contrastul era vizibil: o echipă se lupta cu întârzierile, cealaltă trăgea digital în câteva secunde”.

În ciuda criticii din nota din 5 septembrie, Leonel Garciga, șeful departamentului de informații al Armatei și superiorul lui Chiulli, a declarat săptămâna aceasta pentru Reuters că raportul din 5 septembrie făcea parte dintr-un proces care a contribuit la „trierea vulnerabilităților de securitate cibernetică” și la atenuarea acestora.

Dar evaluarea directorului tehnic al Armatei, văzută de Reuters și despre care a scris pentru prima dată Breaking Defense, vine la doar câteva luni după ce Anduril a câștigat un contract de 100 de milioane de dolari pentru a crea un prototip al NGC2 cu parteneri precum Palantir, Microsoft și mai mulți contractori mai mici.

Memo-ul menționează că sistemul permite oricărui utilizator autorizat să acceseze toate aplicațiile și datele, indiferent de nivelul de autorizare sau de necesitatea operațională. Ca urmare, „orice utilizator poate accesa și utiliza în mod abuziv informații clasificate sensibile”, se menționează în memoriu, fără a fi înregistrate acțiunile sale.

Alte deficiențe evidențiate în memoriu includ găzduirea de aplicații terțe care nu au fost supuse evaluărilor de securitate ale Armatei. O aplicație a revelat 25 de vulnerabilități de cod cu grad ridicat de severitate. Trei aplicații suplimentare aflate în curs de evaluare conțin fiecare peste 200 de vulnerabilități care necesită evaluare, potrivit documentului.

Palantir și Anduril conduc un nou val de firme de apărare care urmăresc să transforme armata SUA cu tehnologii de ultimă generație, inclusiv drone, inteligență artificială și sisteme autonome.

Palantir, o firmă de analiză a datelor cunoscută pentru colaborarea sa cu agențiile de informații, și Anduril, care dezvoltă drone și software pentru câmpul de luptă, au înregistrat o creștere a valorii lor sub președinția lui Trump, pe măsură ce Washingtonul apelează din ce în ce mai mult la inovații în stilul Silicon Valley pentru a contracara amenințările în creștere.

Anduril a semnat recent un contract în valoare de 159 de milioane de dolari pentru o perioadă inițială de prototipare în vederea dezvoltării unui sistem de vedere nocturnă și realitate mixtă, ca parte a programului Soldier Borne Mission Command (fost IVAS Next). Palantir a semnat un contract în valoare de 480 de milioane de dolari pentru Maven, un instrument de inteligență artificială care analizează imagini și date de la senzori pentru a furniza analize de luptă.

Dronele letale, marfă de export. Cum folosește Donald Trump un tratat militar din 1987 pentru vânzarea de armament peste hotare

