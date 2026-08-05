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Modul în care Trump a gestionat economia SUA ar afecta șansele republicanilor la alegerile din noiembrie (Sondaj)

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Președintele SUA, Donald Trump.
Președintele SUA, Donald Trump. Sursa: Profimedia
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Americanii îi preferă pe democraţi în detrimentul republicanilor ca administratori mai buni ai economiei pentru prima dată în aproape un deceniu, într-un sondaj Reuters/Ipsos, care constată, de asemenea, că nivelul lor de aprobare faţă de performanţa preşedintelui Donald Trump a scăzut la 35%.

Obţinute printr-un sondaj realizat de miercurea trecută până luni, concluziile arată cum modul în care Trump a gestionat economia, inclusiv creşterea preţurilor la energie ca urmare a războiului din Iran, ar putea afecta şansele partidului său la alegerile intermediare din noiembrie, care vor determina controlul asupra Congresului pentru următorii doi ani, notează Agerpres. 

Rata de aprobare a lui Trump a scăzut la 35% de la 37% într-un sondaj anterior Reuters/Ipsos realizat luna trecută, ponderea americanilor care susţin activitatea preşedinţiei sale fiind la doar un punct procentual de cel mai scăzut nivel al mandatului său.

Aproximativ 37% dintre alegătorii înregistraţi care au răspuns la sondaj au declarat că Partidul Democrat are o abordare mai bună faţă de economia SUA, comparativ cu 36% care au ales Partidul Republican. Alţi 27% au spus că nu sunt siguri sau că un alt partid ar face o treabă mai bună.

Republicanii au avut avantajul asupra economiei pe parcursul majorităţii primului mandat al lui Trump, între 2017 şi 2021, în timpul celor patru ani de putere ai preşedintelui democrat Joe Biden şi în al doilea mandat al lui Trump. Un sondaj Reuters/Ipsos, încheiat în mai 2017, le-a oferit democraţilor un avantaj, însă întrebarea a fost pusă diferit, fără ca respondenţii să aibă opţiunea de a spune că nu sunt siguri sau că un alt partid s-ar descurca mai bine.

Avantajul republicanilor în privinţa economiei s-a deteriorat constant în timpul mandatului actual al lui Trump, reducându-se la zero în ultimele luni, deoarece finanţele gospodăriilor americane au suferit din cauza creşterii preţurilor la benzină în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului din februarie şi a războiului care mocneşte de atunci.

Trump a declarat că a ordonat atacurile şi conflictul care a urmat pentru a destructura programul nuclear al Iranului, a limita capacitatea acestuia de a ataca rivalii regionali şi a crea condiţii pentru ca iranienii să-şi răstoarne conducătorii clerici. Însă preţurile benzinei au crescut cu peste 25% de la începutul războiului, americanii plătind, în medie, peste un dolar în plus pe galon la pompă.

Sondajul Reuters/Ipsos, realizat online şi la nivel naţional, a constatat că 42% dintre alegătorii înregistraţi ar vota pentru un democrat în alegerile pentru Congres şi 37% ar vota pentru republicani dacă scrutinul ar avea loc acum. Independenţii din sondaj i-au favorizat pe democraţi în detrimentul republicanilor cu 12 puncte procentuale. Republicanii vor apăra majorităţi la limită în Congres la alegerile din 3 noiembrie.

Deşi sondajul prezintă o imagine a stării de spirit politice naţionale, alegerile propriu-zise pentru Congresul SUA sunt mai complexe. Dintre cele 435 de locuri din Camera Reprezentanţilor, se aşteaptă ca doar aproximativ trei duzini să fie competitive, în timp ce aproximativ opt locuri din Senat se aşteaptă să fie competitive.

Trump a respins în repetate rânduri sondajele pe scară largă care arată că americanii sunt nemulţumiţi de conducerea sa. Luni dimineaţă, înainte de publicarea celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, el a postat pe contul său Truth Social: „Cifrele mele reale din sondaje, nu cele inventate de mass-media false, sunt cele mai bune de până acum”.

Sondajul Reuters/Ipsos a adunat răspunsuri de la 4.505 adulţi americani şi are o marjă de eroare de două puncte procentuale.

Editor : C.L.B.

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