Video Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump. „Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți”

Foto: Profimedia Images

Moment jenant pentru șeful Meta, invitat joi de Donald Trump la o cină la Casa Albă alături de alți moguli ai tehnologiei. Rugat de președinte să spună câteva cuvinte, Mark Zuckerberg s-a oferit să facă investiții de cel puțin 600 de miliarde de dolari în Statele Unite în următorii doi-trei ani. Ceva mai târziu, în microfonul rămas deschis a fost auzit mărturisindu-i lui Trump că nu era pregătit și că a improvizat pe loc pentru a-i face pe plac. „Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți”, i-a spus Zuckerberg.

Donald Trump: „Mark, ai vrea să ne spui câteva cuvinte despre companie?”

Mark Zuckerberg: „Sigur. Ei bine... Adică... Îmi pare rău, ar trebui să pornesc asta? Bine.  Ei bine, mulțumesc că ne-ați găzduit. Adică, suntem chiar un grup aici.  Și, știți, cred, știți, toate companiile de aici fac investiții uriașe în țară...” 

Donald Trump: „Cât veți cheltui în următorii câțiva ani?”. 

Mark Zuckerberg: „O, Doamne! Adică... Cred că probabil va fi ceva de genul, nu știu... Cel puțin 600 de miliarde de dolari până în 2028 în SUA”. 

Donald Trump: „Este mult!” 

Mark Zuckerberg: „Nu este, dar este semnificativ”. 

Donald Trump: „Mulțumesc, Mark! Mă bucur să te am aici”. 

Mark Zuckerberg: „Mulțumesc!” 

Ulterior, în microfonul rămas deschis, miliardarul a fost auzit mărturisindu-i lui Trump că nu era pregătit și că a improvizat pe loc pentru a-i face pe plac. „Nu eram sigur ce cifre vreți...”, a mai mărturisit CEO-ul Meta. 

