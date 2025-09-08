Moment jenant pentru șeful Meta, invitat joi de Donald Trump la o cină la Casa Albă alături de alți moguli ai tehnologiei. Rugat de președinte să spună câteva cuvinte, Mark Zuckerberg s-a oferit să facă investiții de cel puțin 600 de miliarde de dolari în Statele Unite în următorii doi-trei ani. Ceva mai târziu, în microfonul rămas deschis a fost auzit mărturisindu-i lui Trump că nu era pregătit și că a improvizat pe loc pentru a-i face pe plac. „Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți”, i-a spus Zuckerberg.

Donald Trump: „Mark, ai vrea să ne spui câteva cuvinte despre companie?”

Mark Zuckerberg: „Sigur. Ei bine... Adică... Îmi pare rău, ar trebui să pornesc asta? Bine. Ei bine, mulțumesc că ne-ați găzduit. Adică, suntem chiar un grup aici. Și, știți, cred, știți, toate companiile de aici fac investiții uriașe în țară...”

Donald Trump: „Cât veți cheltui în următorii câțiva ani?”.

Mark Zuckerberg: „O, Doamne! Adică... Cred că probabil va fi ceva de genul, nu știu... Cel puțin 600 de miliarde de dolari până în 2028 în SUA”.

Donald Trump: „Este mult!”

Mark Zuckerberg: „Nu este, dar este semnificativ”.

Donald Trump: „Mulțumesc, Mark! Mă bucur să te am aici”.

Mark Zuckerberg: „Mulțumesc!”

Ulterior, în microfonul rămas deschis, miliardarul a fost auzit mărturisindu-i lui Trump că nu era pregătit și că a improvizat pe loc pentru a-i face pe plac. „Nu eram sigur ce cifre vreți...”, a mai mărturisit CEO-ul Meta.

