Momentul din timpul întîlnirii din Alaska în care Vladimir Putin l-a enervat pe Trump: Potus a ridicat vocea și a amenințat că pleacă

În timpul întâlnirii sale cu Donald Trump în Alaska, pe 15 august, liderul Kremlinului, Vladimir Putin, a ținut un lung monolog istoric care l-a înfuriat pe președintele SUA, forțându-l să ridice vocea și chiar să amenințe, la un moment dat, că pleacă.

Momentul este reprodus de Financial Times . Ziarul afirmă că Putin a început să amintească de conducători medievali precum Rurik de Novgorod și Iaroslav cel Înțelept, precum și de căpetenia cazaci din secolul al XVII-lea Bohdan Khmelnytskyi – figuri pe care le invocă frecvent pentru a susține că Ucraina și Rusia sunt presupuse a fi „o singură națiune”.

Trump, vizibil neliniștit, a ridicat vocea de mai multe ori și, la un moment dat, a amenințat că va pleca. În cele din urmă, a întrerupt întâlnirea și a anulat un prânz de lucru planificat, în cadrul căruia delegații mai numeroase urmau să discute despre cooperarea economică și relațiile comerciale.

Confruntarea ar fi urmat unei propuneri a lui Trump pentru un acord de încheiere a războiului din Ucraina, sugerând ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei în schimbul unui armistițiu. Putin a respins ideea, insistând că războiul se va termina numai dacă Ucraina va capitula și va ceda mai mult teritoriu în Donbas.

Rapoarte recente indică faptul că Trump a fost furios din cauza modului în care mass-media a prezentat summitul din Alaska ca fiind un „triumf al lui Putin”.

Pe 16 octombrie, Trump a vorbit cu liderul rus Vladimir Putin pentru prima dată în aproape două luni și a anunțat că intenționează să se întâlnească la Budapesta, ceea ce ar fi prima apariție a lui Putin în capitala unui stat membru al UE de la începutul războiului pe scară largă din Ucraina și ar necesita să survoleze alte țări ale UE.

După conversație, Trump a declarat că lui Putin nu îi place ideea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei și a sugerat că acum nu este momentul perfect pentru sancțiuni secundare care ar reduce veniturile Rusiei din exporturile de energie.

Budapesta a declarat că îl va primi pe liderul rus cu respect, în ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională împotriva sa, adăugând că data și locul specific al întâlnirii dintre Putin și Trump nu au fost încă stabilite.

Editor : Sebastian Eduard