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Video Momentul în care agenții ICE din Texas au împușcat un livrator de mâncare venezuelean

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ICE Austin
Mașina avariată a livratorului după ce ICE a tras în ea. Foto: Profimedia
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Din articol
Proteste la fața locului

Un agent ICE a împuşcat şi a rănit grav un bărbat venezuelean, duminică după-amiază, în timp ce acesta livra mâncare în Austin, Texas, a declarat avocata sa, potrivit NBC News.

Bărbatul a fost transportat la un spital local şi se află „în stare gravă, dar stabilă” după ce a fost împuşcat în torace, a declarat mai devreme, în cadrul unei conferinţe de presă, Robert Luckritz, şeful serviciului de urgenţă medicală din Austin-Travis County.

Bărbatul se află ilegal în SUA şi avea o hotărâre definitivă de expulzare, a declarat o sursă din cadrul forţelor de ordine pentru NBC News.

Kate Lincoln-Goldfinch, avocată specializată în dreptul imigraţiei, l-a identificat pe bărbat ca fiind Wilber Rafael Garcés Perez, în vârstă de 28 de ani.

Împuşcăturile au avut loc în jurul orei locale 13:00, în zona de nord a oraşului Austin.

 

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Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Siguranţă Publică din Texas, Sheridan Nolen, a declarat că agenţia a primit o solicitare de asistenţă din partea ICE în legătură cu o urmărire rutieră care implica un autoturism Toyota Corolla de culoare albastră.

Un videoclip de pe reţelele sociale, verificat de NBC News, surprinde sunetul scârţâitului anvelopelor, urmat de imaginea unei persoane care coboară dintr-un SUV de culoare închisă, în timp ce o berlină albastră este oprită lângă acesta, ambele vehicule fiind orientate unul spre celălalt.

Se aud cel puţin trei focuri de armă în timp ce persoana se apropie de sedan şi aleargă spre acesta, pe măsură ce maşina se mişcă încet înainte. Înregistrarea video arată persoana stând lângă partea şoferului sedanului, în timp ce acesta se opreşte în faţa unei intersecţii. Sedanul pare, de asemenea, avariat pe partea pasagerului.

Împuşcăturile au avut loc înainte ca agenţii DPS să ajungă la faţa locului, a spus Nolen.

Proteste la fața locului

Proteste Austin
Proteste la fața locului. Foto: Profimedia

Protestatari s-au adunat la locul împuşcăturilor duminică după-amiază şi seara, lângă un tronson suprateran al autostrăzii 183, şi au scandat sloganuri împotriva ICE în engleză şi spaniolă. Unii purtau pancarte pe care scria: „Opriţi crimele ICE”, „Mame împotriva ICE” şi „Abolirea ICE”.

Împuşcăturile au avut loc la două luni după ce un ofiţer ICE l-a împuşcat mortal pe Lorenzo Salgado Araujo, un cetăţean mexican, în Houston, în timpul unei încercări de oprire în trafic pentru a efectua o arestare legată de imigraţie. DHS a declarat că Salgado Araujo se afla ilegal în ţară şi a încercat să calce cu maşina agenţii, dar nu a furnizat dovezi în sprijinul afirmaţiilor sale.

Editor : Sebastian Eduard

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