Momentul în care, în Los Angeles, un camion a intrat în mulţimea care manifesta împotriva regimului din Iran

Camion Los Angeles
Foto: Profimedia
Două persoane rănite Manifestații

Două persoane au fost rănite, duminică, după ce un şofer a intrat cu un camion U-Haul într-un grup de manifestanţi care protestau faţă de regimul iranian, la Los Angeles, relatează The Hill.

Departamentul de Poliţie din Los Angeles (LAPD) a precizat că incidentul a avut loc în jurul orei 15:30, ora locală, în cartierul Westwood, în apropierea Wilshire Federal Building.

Poliţia din Los Angeles a comunicat că vehiculul a intrat într-un grup de persoane care mărşăluiau, incident după care şoferul a fost reţinut. Poliţia a adăugat că incidentul „este investigat în mod activ pentru a se stabili ce a dus la coliziune”.

Pe camionul U-Haul (firmă care închiriează echipamente de transport) putea fi văzut mesajul „No Shah. No regime. USA: Don’t repeat 1953. No Mullah - „Fără șah. Fără regim. SUA: Nu repetați 1953. Fără mullahi” – ceea ce este un indiciu asupra faptului că actul a fost intenționat.

Lovitura de stat din Iran din 1953, cunoscută în Iran ca lovitura de stat 28 Mordad, a fost răsturnarea prim-ministrului ales în mod democratic Mohammad Mosaddegh în favoarea consolidării conducerii monarhice a lui Mohammad Reza Pahlavi la 19 august 1953, orchestrată de Marea Britanie și de Statele Unite ale Americii.

 

Două persoane rănite

Pompierii din Los Angeles au declarat că două persoane au fost rănite, ambele fiind evaluate la faţa locului şi refuzând transportul la spital.

Bill Essayli, primul procuror adjunct al Statelor Unite pentru Districtul Central al Californiei, a scris duminică pe platforma socială X că „FBI-ul se află la faţa locului şi colaborează cu LAPD pentru a determina motivul gestului şoferului”. „Aceasta este o anchetă în curs şi vom informa publicul când vom avea mai multe informaţii”, a menţionat Essayli.

Manifestații

Incidentul a avut loc în contextul în care manifestaţiile anti-regim continuă în tot Iranul, fiind cele mai mari demonstraţii de acest gen după 2022, când Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, a murit în custodia poliţiei, provocând proteste masive.

Agenţia de ştiri pentru activiştii pentru drepturile omului (HRANA) cu sediul în SUA a relatat că au avut loc proteste în 186 de oraşe din toate cele 31 de provincii ale ţării. HRANA a adăugat că au fost ucise cel puţin 544 de persoane în timpul demonstraţiilor, iar peste 10.600 de persoane au fost arestate.

 

