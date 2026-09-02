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Foto Monetăria SUA lansează moneda de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump. „Verificați-vă mărunțișul”

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O monedă de aur cu portretul lui Donald Trump va fi lansată în SUA. Foto: X
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Din articol
Nu conține aur Există un precedent, dar nu este identic Temeiul juridic, pus sub semnul întrebării Designul monedei a fost criticat

Monetăria Statelor Unite a lansat moneda de 1 dolar din 2026 cu chipul președintelui Donald Trump, într-o premieră pentru un președinte american aflat în exercițiu și reprezentat pe o monedă destinată circulației curente. Monedele au fost deja puse în circulație, iar pentru colecționari sunt disponibile în rulouri și pungi vândute de Monetărie, anunță Euronews.

Monetăria SUA a confirmat joi lansarea „dolarului de aur” cu chipul președintelui Donald Trump și i-a îndemnat pe americani să-și verifice mărunțișul din buzunare.

Monedele sunt deja în circulație, în timp ce colecționarii le pot cumpăra sub formă de rulouri și pungi, vândute exclusiv prin canalele de distribuție ale Monetăriei Statelor Unite.

Un rulou conține 25 de monede și costă 61 de dolari, în timp ce o pungă de 100 de monede este vândută cu 154,50 dolari.

În practică, găsirea unei astfel de monede în mărunțișul de zi cu zi ar putea necesita însă răbdare. Monedele de 1 dolar sunt mult mai puțin folosite de consumatorii americani și circulă într-o măsură semnificativ mai redusă decât bancnotele de aceeași valoare.

Pentru colecționari există însă și un alt detaliu important. Monetăria Statelor Unite a bătut, pe 4 iulie, 250.000 de monede care poartă o marcă specială „4 iulie”. Acestea au fost distribuite în rulouri și pungi.

Nu conține aur

În ciuda culorii sale, moneda de 1 dolar nu conține aur. Aceasta este realizată în proporție de 88,5% din cupru, alături de cantități mai mici de zinc, mangan și nichel.

Moneda a fost bătută la Monetăria din Philadelphia și nu poartă nicio marcă de monetărie. Aversul a fost proiectat de gravorul-șef Joseph Menna, pornind de la o fotografie oficială de la Casa Albă în care Trump este înfățișat privind aproape direct spre cameră.

Pe această parte a monedei apar inscripțiile „LIBERTY” și „IN GOD WE TRUST”, precum și perioada „1776–2026”. Reversul prezintă sigiliul prezidențial, sculptat inițial de fostul gravor-șef Frank Gasparro.

Pe scutul vulturului a fost adăugată cifra „250”, pentru a marca împlinirea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Există un precedent, dar nu este identic

Există un precedent pentru reprezentarea unui președinte în viață pe o monedă americană, deși situația lui Trump este diferită. Calvin Coolidge a apărut alături de George Washington pe o monedă de jumătate de dolar emisă în 1926, pentru a marca 150 de ani de la independența Statelor Unite.

Coolidge a devenit astfel primul președinte american în viață care a apărut pe o monedă.

Există însă o diferență importantă: moneda din 1926 a fost o emisiune comemorativă și nu a fost concepută ca monedă destinată utilizării cotidiene.

În cazul lui Trump, este vorba despre o monedă de 1 dolar destinată circulației, iar temeiul juridic pentru emiterea acesteia a fost contestat.

Temeiul juridic, pus sub semnul întrebării

Legislația americană interzice, în general, reprezentarea portretelor unor persoane în viață pe monede. Administrația s-a bazat însă pe Legea privind reproiectarea monedelor colecționabile aflate în circulație din 2020, semnată chiar de Donald Trump în timpul primului său mandat.

Legea permite emiterea, pe parcursul întregului an 2026, a unor monede de 1 dolar cu desene emblematice dedicate aniversării.

Anul 2026 marchează împlinirea a 250 de ani de la independența Statelor Unite, iar noua monedă a fost concepută în acest context aniversar.

Cu toate acestea, modul în care a fost interpretat cadrul legal pentru includerea imaginii unui președinte aflat în viață și în funcție pe moneda destinată circulației a atras controverse.

Designul monedei a fost criticat

Procesul de proiectare a noii monede a fost, de asemenea, însoțit de critici. Comisia de Arte Plastice a Statelor Unite a recomandat ca portretul lui Trump să fie realizat din profil și a propus un model diferit pentru vulturul de pe revers.

Niciuna dintre aceste propuneri nu a fost adoptată. În plus, Comitetul Consultativ al Cetățenilor pentru Monetărie, organismul care evaluează de obicei modelele propuse de Monetăria Statelor Unite, a refuzat să ia în considerare propunerea.

În ciuda controverselor privind temeiul juridic și designul, moneda de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump a fost emisă și a început să intre în circulație.

Astfel, Trump devine primul președinte american în exercițiu al cărui portret apare pe o monedă destinată uzului cotidian, la aproape un secol după ce Calvin Coolidge a apărut, în calitate de președinte în viață, pe o monedă comemorativă.

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Editor : C.A.

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