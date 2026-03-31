Președintele american Donald Trump a publicat primele imagini create pe computer ale unei noi biblioteci-zgârie-nori, despre care fiul său a afirmat că va rămâne o „mărturie durabilă” a celui mai „mare președinte” al Americii. Postând luni seara pe platforma sa Truth Social, Trump a inclus ceea ce părea a fi un videoclip generat de IA cu un turn de sticlă care domină orizontul orașului Miami. În partea de sus era inscripționat cu litere mari numele său, „Trump”, scrie The Times.

Câteva minute mai târziu, Eric Trump, al treilea copil al președintelui, a distribuit videoclipul pe contul său de X și a declarat: „În ultimele șase luni, m-am dedicat trup și suflet acestui proiect alături de echipa mea incredibilă.”

„Acest reper situat pe malul apei în Miami, Florida, va rămâne o mărturie durabilă a unui om extraordinar, a unui dezvoltator (imobiliar,. n.r.) extraordinar și a celui mai mare președinte pe care l-a cunoscut vreodată națiunea noastră”, a adăugat el.

Videoclipul arăta un spațiu vast de muzeu în holul bibliotecii, care găzduia un avion prezidențial, parcat alături de avioane militare și elicoptere.

Trump a declarat anterior că intenționează să amplaseze în biblioteca din Miami un avion Boeing 747-8, oferit de Qatar și evaluat la 400 de milioane de dolari.

Alte imagini ale clădirii planificate arătau o intrare aurie și o statuie de aur a lui Trump cu pumnul ridicat.

Clipul conține, de asemenea, ceea ce par a fi replici ale Biroului Oval și ale sălii de bal prezidențiale pe care Trump le construiește pentru Casa Albă.

Luni dimineață, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a semnat un proiect de lege care permite redenumirea Aeroportului Internațional Palm Beach în Aeroportul Internațional Președintele Donald J. Trump.

În septembrie, Florida a votat transferul mai multor acri de teren din centrul orașului Miami către fundația bibliotecii prezidențiale a lui Trump. La momentul respectiv, terenul era evaluat la peste 67 de milioane de dolari.

Democrații din Congres au deschis o anchetă privind milioanele de dolari pe care companiile private s-au angajat să le doneze bibliotecii prezidențiale.

La începutul acestei luni, trei politicieni au scris liderilor de la Meta, Paramount, ABC și X, solicitând informații despre termenii acordurilor lor și starea fondurilor pe care s-au angajat să le predea reprezentanților președintelui.

Toate cele patru firme s-au angajat să contribuie la finanțarea proiectului prin acorduri legale cu Trump, după alegerile prezidențiale din 2024.

Angajamentele financiare s-au ridicat la cel puțin 63 de milioane de dolari, potrivit The Washington Post, după ce companiile au soluționat plângerile potrivit cărora l-ar fi prejudiciat pe președinte prin restricționarea accesului său la rețelele de socializare sau prin defăimarea acestuia în reportajele lor.

Cu toate acestea, fondul, care urma să primească cel puțin o parte din banii proveniți din acorduri, a fost dizolvat în septembrie de către autoritățile din Florida, după ce nu a prezentat raportul anual obligatoriu.

Senatorii Elizabeth Warren și Richard Blumenthal și deputata Melanie Stansbury au declarat în scrisori trimise firmelor: „Acum nu este clar unde s-au dus acești bani, ceea ce exacerbează îngrijorările privind corupția care erau evidente la momentul acordului”

ABC, Meta, Paramount și X nu au comentat ancheta.

Deși este obișnuit ca foștii președinți să înființeze biblioteci pentru a găzdui arhive și documente, acestea au fost adesea supuse unei atenții sporite din cauza lipsei cerințelor federale privind transparența. Donatorii, dintre care unii pot fi afectați de politica Casei Albe, pot face contribuții fără a fi expuși publicului.

