Motivul incredibil pentru care Donald Trump nu ar purta vestă antiglonţ. „Am fost întrebat despre asta”

Data publicării:
Preşedintele american Donald Trump a mărturisit joi, la cinci zile după ce a supravieţuit unei noi tentative de asasinat la adresa sa, că nu îi surâde ideea de a purta o vestă antiglonţ, despre care spune că nu i-ar avantaja silueta.

Întrebat dacă ar purta o vestă antiglonţ, Trump nu a părut deloc încântat de idee.

„Nu ştiu dacă vreau să arăt ca şi cum aş avea cu 10 kilograme mai mult”, i-a spus miliardarul republican unui reporter care l-a întrebat dacă se gândeşte să poarte echipament de protecţie, scrie Agerpres, preluând Reuters și AFP.

Întrebarea a apărut, potrivit presei americane, de când Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a supravieţuit unei tentative de asasinat sâmbătă seara, la Gala anuală a corespondenţilor de la Casa Albă, desfăşurată la Hotelul Hilton din Washington.

„Am fost întrebat despre asta”, a confirmat Trump. „Este ceva ce merită studiat. Pe de o parte, ar însemna să cedez în faţa unui element negativ. Deci nu ştiu”, a spus el.

Cole Allen, un profesor californian în vârstă de 31 de ani, puternic înarmat, a fost arestat sâmbătă în timp ce încerca să pătrundă cu forţa în sala de bal unde preşedintele SUA şi înalţi oficiali din administraţia sa se aflau, alături de elita politică şi mediatică de la Washington.

Aceasta a fost a treia tentativă de asasinat împotriva lui Trump în ultimii doi ani.

Este de notorietate faptul că fostul dezvoltator imobiliar, cu părul blond şi tenul portocaliu, face mare caz de aspectul său fizic, scrie AFP. Mare iubitor de hamburgeri, Trump a slăbit de la revenirea la Casa Albă. La ultimul său control medical din aprilie 2025, a cântărit 103 kg, comparativ cu 114 kg în 2019, în timpul primului său mandat.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
constantin toma in studioul digi24
2
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
3
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
4
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
5
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Te-ar putea interesa și:
trump merz
Trump îl atacă din nou pe cancelarul Germaniei: Merz să se concentreze pe „repararea țării sale distruse”
Donald Trump.
Trump ia în calcul reducerea trupelor americane din încă două țări NATO pe care le acuză că „nu au oferit niciun ajutor”
atacator
Noi imagini arată cum atacatorul de la cina corespondenților de la Casa Albă a trecut de securitate în patru secunde
volodimir zelenski
Răspunsul lui Zelenski la propunerea lui Putin pentru un armistițiu de Ziua Victoriei
Donald Trump Jr. și prețedintele ales al sua donald trump
„Am purtat discuţii interne preliminare”. Donald Trump Jr. se pregătește să-i ia locul tatălui său (presă)
Recomandările redacţiei
lansări cu rachete Tomahawk și THAAD
Cum au ajuns SUA să își epuizeze stocurile de arme în războiul contra...
ADR
Șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis. Darău: „Nu...
oameni in parc
Cum va fi vremea până pe 1 iunie. Prognoza ANM pentru următoarele...
explozie dupa un atac cu drone
Alertă la granița României: mai multe drone, detectate după noi...
Ultimele știri
Un fost primar al Iaşiului, condamnat la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală, a fost prins în Italia
Bărbat pus să-și spele sângele într-o secție de poliție, după ce a fost mușcat de câine. IPJ Olt a deschis o anchetă
Ambasadorul în SUA, la ceremonia funerară dedicată lui Mircea Răceanu: „Statul român recunoaște nu doar un destin, ci o lecție”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag succes financiar major în mai 2026. Este luna în care banii și oportunitățile apar pe...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Cristi Balaj l-a criticat pe Danny Makkelie: “Unii iubeau curcubeul şi se plimbau doar în zone cu soare”...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Thomas Neubert a explicat gestul soției sale de a-l ironiza pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: „Îi...
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A încercat imposibilul: să ”împace” Israelul cu Palestina! Ce a urmat face înconjurul lumii
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte