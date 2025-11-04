Motivul „îngrijorător” pentru care jumătate dintre locuitorii Floridei se gândesc să se mute din acest stat

Aproape jumătate din locuitorii din Florida (49,6%) se gândesc să se mute din acest stat situat în sud-estul SUA şi care este una din principalele destinaţii ale migraţiei interne, din cauza costului ridicat al vieţii, potrivit unui sondaj realizat de Florida Atlantic University (FAU), informează EFE.

Mai mult de un sfert dintre respondenţi (26%) au declarat că „se gândesc serios” să părăsească statul Florida din cauza costului vieţii, în timp ce 23,6% au spus că „se gândesc oarecum la asta”, conform sondajului de opinie realizat între 30 septembrie şi 10 octombrie.

„Indicele celor care se gândesc să se mute este remarcabil deoarece sugerează că, deşi Florida atrage noi rezidenţi, mulţi dintre actualii locuitori se simt suficient de presaţi pentru a lua în considerare plecarea”, a precizat, într-un comunicat, Eric Levy, director adjunct al iniţiativei pentru sondaje de afaceri şi economie a FAU.

Nouă din zece locuitori din statul Florida (90%) şi-au exprimat îngrijorarea faţă de inflaţie, inclusiv 56% care spun că sunt „foarte îngrijoraţi”, în timp ce opt din zece (80%), sunt neliniştiţi privind accesibilitatea locuinţelor, 49% declarându-se „foarte îngrijoraţi”, notează EFE, citată de Agerpres.

Un procent de 51% dintre respondenţi au indicat că se simt „destul de siguri” că ar putea să cumpere o casă astăzi, în timp ce 79% au perceput că achiziţionarea unei locuinţe este „mai dificilă decât în ultimii cinci ani”. Preţurile (36%), ratele dobânzilor (15%) şi costul avansului (11%) au fost apreciate ca principalele obstacole.

În plus, mai mult de doi din cinci locuitori din Florida (43%) au declarat că trăiesc „de la salariu la salariu”, astfel încât doar 48% au un fond de urgenţă care să acopere trei luni de cheltuieli.

Principalul motiv pentru care nu pot fi realizate economii mai mari este "costul ridicat al vieţii", menţionat de 43%, factor care depăşeşte datoriile (15%) şi limitările veniturilor (13%).

În pofida situaţiei de ansamblu, 53% dintre locuitorii acestui stat cred încă în „visul american”, iar 41% consideră că economia americană este „excelentă sau bună”, deşi 27,6% o califică drept „slabă”, iar 31,5% o percep ca fiind „mediocră”.

Fenomenul contrastează cu sosirea de noi locuitori pe care Florida a experimentat-o de la pandemia de COVID-19, fiind al doilea stat cu cele mai mari câştiguri de populaţie în perioada 2023-2024, cu 467.347, devansat doar de Texas, conform datelor Biroului pentru recensământ.

Statul Florida a înregistrat un milion de noi gospodării între 2019 şi 2023, impulsionate de migrarea din state precum New York, Illinois şi California, dar acest lucru a implicat o creştere medie de 500 de dolari a chiriilor, până la o medie de 1.719 dolari, a arătat în iulie un studiu al Universităţii din Florida.

Sondajul FAU a fost realizat online pe un eşantion de 1.000 de adulţi, cu o marjă de eroare de 3,02%.

Editor : Liviu Cojan