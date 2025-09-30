Live TV

Motivul neverosimil pentru care Donald Trump ar concedia generali ai armatei americane

Data publicării:
generali americani la intalnirea cu trump
Generali americani la întâlnirea cu Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele Donald Trump a declarat înainte de întâlnirea de marți cu liderii militari americani că îi va concedia pe loc pe cei care nu îi plac, el participând la o reuniune misterioasă şi neobişnuită convocată de şeful Pentagonului, Pete Hegseth, cu toţi comandanţii americani din întreaga lume.

„Mă întâlnesc cu generali, amirali şi lideri, iar dacă nu îmi place cineva, îl voi concedia pe loc”, a declarat Trump.

Întâlnirea fără precedent cu liderii militari are loc în apropiere de Washington, la Quantico, Virginia.

Duminică, Donald Trump declarase că vrea să le transmită liderilor militari că îi iubeşte şi îi preţuieşte. „Vreau să le spun generalilor că îi iubim, că sunt lideri preţuiţi, că trebuie să fie puternici, duri, inteligenţi şi empatici”, a declarat Trump într-un interviu acordat Reuters. „Asta este tot, esprit de corps (spirit de echipă - n.r.). Era şi timpul ca cineva să facă asta”, a adăugat el.

