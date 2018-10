Motivul pentru care Google a concediat 48 de persoane, inclusiv șefi

Google a concediat, în ultimii doi ani, 48 de persoane, printre care 13 senior manageri, din cauza unor acuzaţii de hărţuire sexuală, scrie BBC, preluat de News.ro.

Într-o scrisoare trimisă angajaţilor, directorul general Sundar Pichai a informat că Google ia o atitudine dură faţă de comportamentul nepotrivit. Scrisoarea vine ca răspuns la un articol din The New York Times în care se precizează că Andy Rubin, creatorul sistemului Android, a primit 90 de milioane de dolari când a părăsit compania în octombrie 2014, în pofida faptului că era acuzat de comportament sexual nepotrivit. Rubin a fost tratat „ca un erou”, conform The New York Times.

Un purtător de cuvânt al lui Rubin a negat acuzaţiile.

Pichai afirmă în scrisoare că articolul din The New York Times a fost „greu de citit” şi că Google tratează cu „mare seriozitate crearea unui mediu de muncă sigur şi deschis pentru toată lumea”.

„Vrem să vă asigurăm că analizăm fiecare plângere privind hărţuirea sexuală sau un comportament nepotrivit, investigăm şi luăm măsuri”, a continuat el.

Niciunul dintre angajaţii daţi afară în ultimi doi ani nu a primit compensaţii financiare.

Conform articolului din The New York Times, două persoane anonime din conducerea Google au declarat că directorul general de la acea vreme, Larry Page, i-a cerut lui Rubin să demisioneze după ce compania a confirmat o plângere a unei angajate privind un comportament sexual nepotrivit într-o cameră de hotel, în 2013.

O anchetă internă a Google a găsit că plângerea femeii era credibilă, afirmă NY Times, dar compania nu a confirmat această informaţie.

Rubin neagă acuzaţiile şi susţine că a părăsit Google în condiţiile proprii.

