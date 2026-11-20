Petrolierele care transportau motorină rusească și care ar fi trebuit să ajungă în Statele Unite, în baza unui acord convenit de Donald Trump și Vladimir Putin, au ajuns în Brazilia, potrivit publicației The Maritime Executive, citată de Meduza. Niciuna dintre cele patru nave trimise de Rusia nu a făcut escală într-un port american. Acordul, prezentat de administrația Trump drept o soluție pentru reducerea prețurilor la combustibil, a fost criticat de experți, care au pus sub semnul întrebării impactul real al livrărilor asupra pieței americane.

La începutul lunii octombrie, președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au ajuns la un acord prin care Rusia urma să furnizeze motorină atât pieței americane, cât și altor piețe internaționale. Departamentul Trezoreriei SUA a autorizat temporar tranzacțiile care implicau motorină rusească supusă sancțiunilor.

Administrația Trump a susținut că acordul urma să contribuie la reducerea prețurilor la combustibili în Statele Unite. Înțelegerea a fost anunțată înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, organizate în SUA. Rusia a trimis în total patru petroliere.

La alegerile din 3 noiembrie, republicanii și-au pierdut majoritatea în ambele camere ale Congresului. La scurt timp după scrutin, au apărut informații potrivit cărora petrolierele care transportau motorină rusească nu se îndreptau, de fapt, către porturile americane.

Acordul privind livrările de motorină a stârnit critici atât în Statele Unite, cât și în străinătate. Experții au pus, de asemenea, sub semnul întrebării utilitatea înțelegerii, susținând că volumul de motorină pe care Rusia urma să îl livreze Statelor Unite nu ar fi avut un impact semnificativ asupra prețurilor la combustibili de pe piața americană.

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Editor : C.A.