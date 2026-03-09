Live TV

New York, USA - 26 April 2021: CIA Central Intelligence Agency logo close-up on website page, Illustrative Editorial
Logo CIA. Foto: Profimedia
O anchetă a emisiunii 60 Minutes” de la CBS News a dezvăluit că agenți americani au achiziționat în mod secret o armă portabilă cu microunde de la o rețea criminală rusească în 2024 și au testat-o ​​într-un laborator militar, provocând răni la animale compatibile cu cele ale victimelor sindromului Havana. Descoperirea pune sub semnul întrebării ani de scepticism oficial cu privire la existența unui astfel de dispozitiv și atrage atenția asupra unor presupuse mușamalizări ale agențiilor de informații. Victimele și unii legislatori solicită acum recunoaștere oficială.

Armata americană a testat o armă rusească cu microunde

Mai multe surse au declarat pentru 60 Minutes că agenți sub acoperire ai Serviciului de Informații (Homeland Security) au cumpărat o armă cu microunde de la o rețea criminală rusească în 2024 pentru 15 milioane de dolari, achiziție finanțată de Pentagon. Dispozitivul, suficient de mic pentru a fi transportat și programabil să emită fascicule de microunde pulsate, a fost testat timp de peste un an într-un laborator militar american, provocând răni la șobolani și oi similare cu cele raportate de victimele sindromului Havana. Videoclipuri secretizate arată, se pare, americani prăbușindu-se sau ținându-se de cap în timpul unor presupuse atacuri, inclusiv incidente la sediul CIA și în apropierea Casei Albe.

De ce descoperirea contestă relatările oficiale

Ani de zile, evaluările publice ale comunității de informații au afirmat că este „foarte puțin probabil” ca un adversar străin să fi cauzat incidente anomale de sănătate” (AHI) - Sindromul Havana -, parțial pentru că nu se cunoștea existența unei astfel de arme. Grupuri de experți conduse de Dr. David Relman au concluzionat în 2020 și 2022 că energia pulsată a microundelor a fost cea mai plauzibilă cauză pentru un subset de cazuri, bazându-se pe decenii de cercetări sovietice, dar aceste descoperiri au fost, se pare, minimalizate sau ascunse de părți ale guvernului SUA. Noile dovezi ale unui dispozitiv funcțional, care poate fi ascuns, subminează afirmațiile anterioare ale CIA conform cărora o astfel de armă ar fi de dimensiunea unui camion și impracticabilă.

În interiorul presupusei mușamalizări

Un fost ofițer CIA care a lucrat la ancheta AHI a agenției a declarat că scopul conducerii a fost de a orienta concluziile către cauze de mediu, nu către actori statali, și a povestit cum personalul superior a batjocorit victimele. Fostul ofițer CIA Marc Polymeropoulos a numit-o o „mușamalizare masivă a CIA”, în timp ce o altă sursă importantă din domeniul informațiilor a descris-o drept „cea mai mare mușamalizare pe care am văzut-o în viața mea de adult”. Dr. Relman și alții sugerează motive politice - recunoașterea faptului că un actor statal precum Rusia ar putea fi văzută ca o declarație de facto de război, forțând un răspuns al SUA.

Dezbaterea Purple Heart reaprinsă

Unele victime militare, precum locotenent-colonelul în rezervă Chris, spun că au suferit dizabilități permanente în urma unor presupuse atacuri și doresc medalia Purple Hearts ca recunoaștere a rănilor legate de serviciu.

Cel puțin o distincție aprobată a fost anulată după ce evaluarea serviciilor secrete din 2023 a constatat că este „foarte puțin probabil” ca un adversar străin să fie responsabil, o cerință pentru acordarea medaliei. Având în vedere noi rapoarte despre o posibilă armă cu energie dirijată, victimele și susținătorii susțin că guvernul ar trebui să își reevalueze concluziile și să îi recunoască oficial pe cei afectați.

