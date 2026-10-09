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Musk, decorat de Trump cu o medalie științifică și catalogat drept „comoară naţională”: „Este Thomas Edison al nostru”

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Donald Trump l-a decorat pe Elon Musk, fostul său prieten căzut în dizgraţie anul trecut, cu „Medalia Naţională a Ştiinţei”. Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump l-a decorat pe Elon Musk, fostul său prieten căzut în dizgraţie anul trecut, cu „Medalia Naţională a Ştiinţei”, care marchează întoarcerea gigantului tech pe orbita prezidenţială, relatează AFP.

În afara patronului Tesla şi SpaceX, Jensen Huang, patronul gigantului procesoarelor Nvidia, Serghei Brin, cofondator al Google, şi Lisa Su, directoarea generală a producătorului de semiconductori AMD au primit această distincţie într-o ceremonie la Washington, notează News.ro.

Însă toate privirile erau aţintite asupra lui Elon Musk, omniprezent la Casa Albă în primele luni de mandat al lui Donald Trump în 2025, care a fost însărcinat cu tăieri bugetare în Guvernul federal.

„Elon Musk este Thomas Edison (inventatorul becului elctric) al nostru, al timpurilor moderne”, l-a lăudat Donald Trump, catalogîndu-l pe multimiliardar drept o „comoară naţională”.

„Elon, ţin să te felicit. Tu eşti prietenul meu şi cineva cu adevărat excepţional”, a adăugat republicanul la acest summit, intitulat Ştiinţa: O Nouă Eră de Aur”.

Michael Dell, fondatorul şi patronul gigantului informatic cu acelaşi nume, şi Satya Nadella, CEO Microsoft, au fost decoraţi cu Medalia Naţională a Tehnologiei şi Inovaţiei”.

Elon Musk a fost un susţinător aprig al Donald lui Trump în campania sa prezidenţială din 2024, pe care a finanţat-o generos.

Cei doi s-au certat în mod public, la începutul verii lui 2025, după ce Elon Musk a criticat orientările bugetare ale lui Donald Trump.

Însă multimiliardarul s-a apropiat din nou de Guvern.

Pentagonul - cu care are contracte importante - i-a încredinţat recent o misiune, care constă în indentificarea tehnologiilor şi armamentului de care Statele Unite vor avea nevoie în viitoarele lor războaie.

Elon Musk face parte şi din grupul marilor patroni ai inteligenţei artificiale (AI) care a semnat, săptămâna trecută, la Casa Albă, un Cod de bună conduită.

El a fost prezent la dineul de stat organizat, în septembrie, în onoarea preşedintelui chinez Xi Jinping.

La ceremonia de joi, Donald Trump a primit un cadru cu Medalia Naţională a Ştiinţei decernată în 1983, postum, unchiului său John Trump, profesor la prestigiosul Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Miliardarul republican, în vârstă de 80 de ani, este deosebit de mândru de unchiul său şi face adesea o legătură între acest unchi fizician şi propriul său IQ ridicat”.

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Editor : Ș.R.

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