Musk pregătește o fuziune de 3.500 de miliarde de dolari. De ce vrea să unească Tesla și SpaceX înainte ca Trump să-și încheie mandatul

Elon Musk a deschis calea unei posibile fuziuni între Tesla și SpaceX, care ar crea un gigant evaluat la 3.500 de miliarde de dolari. Este cel mai recent pas dintr-o strategie de mai mulți ani prin care miliardarul și-a integrat treptat companiile, iar tranzacția ar urma să fie finalizată înainte ca președintele american Donald Trump să își încheie mandatul, potrivit Euronews.

Cel mai bogat om din lume a confirmat săptămâna aceasta că Tesla și SpaceX analizează posibilitatea unei fuziuni. Împreună, cele două companii sunt evaluate la aproximativ 3.500 de miliarde de dolari (3.100 de miliarde de euro), ceea ce ar putea transforma operațiunea în cea mai mare fuziune din istorie.

Tranzacția ar reprezenta punctul culminant al unei serii de operațiuni prin care Elon Musk și-a apropiat tot mai mult afacerile. Potrivit Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu discuțiile, obiectivul este ca fuziunea să fie finalizată cât timp Donald Trump se află încă la Casa Albă.

O eventuală fuziune între Tesla și SpaceX ar marca o nouă etapă a unui proces început în urmă cu un deceniu, când Musk a început să își integreze companiile.

În 2016, Tesla a cumpărat SolarCity, o companie specializată în instalarea panourilor solare, condusă de verii săi. Tranzacția a fost contestată în instanță timp de mai mulți ani, înainte de a fi validată de un tribunal din Delaware.

În martie 2025, startup-ul său de inteligență artificială, xAI, a preluat rețeaua socială X, cunoscută anterior drept Twitter, pe care Musk o cumpărase în 2022 pentru 44 de miliarde de dolari (39,1 miliarde de euro).

În februarie anul acesta, SpaceX a absorbit xAI, într-o tranzacție care a evaluat producătorul de rachete la 1.000 de miliarde de dolari (890 de miliarde de euro), iar compania de inteligență artificială la 250 de miliarde de dolari (222 de miliarde de euro), înaintea listării SpaceX la bursă.

Patru luni mai târziu, SpaceX s-a listat pe bursa Nasdaq, atrăgând 85,7 miliarde de dolari (76,3 miliarde de euro), în cadrul celei mai mari oferte publice inițiale din istorie.

Privite în ansamblu, aceste tranzacții par să facă parte dintr-un plan pe termen lung de reunire a afacerilor lui Musk într-un singur grup cotat la bursă.

Miliardarul însuși a vorbit despre o „suprapunere tot mai mare” între activitățile Tesla și SpaceX, în cadrul unei conferințe cu investitorii din luna iulie.

Marți, în timpul unei conferințe privind rezultatele financiare ale SpaceX, Musk le-a declarat analiștilor că ambele companii au înființat comitete formate din membri independenți ai consiliilor de administrație, pentru a analiza o posibilă fuziune.

El a descris ideea drept „una bună”, dar a recunoscut că are senzația că „dansează printre mine”, făcând referire la dificultățile și riscurile unei asemenea operațiuni.

De ce vrea Musk să reunească Tesla și SpaceX într-o singură companie

Elon Musk susține că inteligența artificială va determina direcția de dezvoltare a ambelor companii.

Tesla și SpaceX colaborează deja la dezvoltarea Terafab, o fabrică de cipuri pentru inteligență artificială din Texas. În același timp, mașinile autonome Tesla și roboții umanoizi Optimus ar putea beneficia de puterea de calcul pe care SpaceX încearcă să o dezvolte, inclusiv prin proiectele sale de centre de date amplasate pe orbită.

Și rezultatele financiare ar putea susține o asemenea operațiune.

SpaceX a raportat primul său profit trimestrial de la listarea la bursă, în valoare de 4,4 miliarde de dolari (3,9 miliarde de euro), în condițiile în care veniturile au crescut cu 161%. Totuși, cheltuielile de capital ale companiei au ajuns la 19,6 miliarde de dolari (17,4 miliarde de euro) în același trimestru, cea mai mare parte a investițiilor fiind direcționată către inteligența artificială.

În schimb, o zi mai târziu, Tesla a anunțat o scădere cu 43% a profitului net, până la 787 de milioane de dolari (700 de milioane de euro), în timp ce veniturile au stagnat la 28 de miliarde de dolari (24,9 miliarde de euro), iar livrările au scăzut cu 2%.

În cazul unei fuziuni, creșterea accelerată a veniturilor SpaceX ar putea compensa rezultatele mai slabe ale Tesla.

Reunirea celor două companii i-ar permite, de asemenea, lui Musk să coordoneze toate operațiunile în cadrul unei singure structuri, facilitând transferul inginerilor și al resurselor între diferitele divizii, fără obligațiile de raportare sau riscurile unor litigii legate de tranzacțiile între entități afiliate.

Un alt avantaj potențial îl reprezintă consolidarea controlului asupra afacerilor.

Musk deține aproximativ 48% din SpaceX și controlează peste 80% din drepturile de vot, prin intermediul unor acțiuni speciale. În schimb, participația sa la Tesla este de numai aproximativ 20%.

Din 2024, miliardarul a afirmat în repetate rânduri că nu se simte confortabil să transforme Tesla într-un lider în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii fără să dețină cel puțin 25% din drepturile de vot.

Fuziunea i-ar putea aduce și câștiguri financiare suplimentare, deoarece pachetul său de remunerare de la Tesla prevede că anumite obiective de performanță sunt considerate îndeplinite în cazul realizării unor tipuri specifice de fuziuni.

De ce vrea Musk să finalizeze fuziunea înainte de plecarea lui Trump de la Casa Albă

Potrivit Bloomberg, care citează surse familiarizate cu negocierile, obiectivul este ca acordul de fuziune să fie anunțat în prima jumătate a anului 2027, iar tranzacția să fie finalizată înainte de încheierea mandatului președintelui american Donald Trump, în ianuarie 2029.

Finalizarea operațiunii în timpul administrației Trump ar putea asigura un climat politic mai favorabil, deși tranzacția ar urma să fie analizată în continuare de autoritățile de reglementare și de acționari.

Musk, care a coordonat în 2025 campania administrației Trump de reducere a cheltuielilor guvernamentale, înainte ca relația dintre cei doi să se deterioreze public, s-a reconciliat ulterior cu președintele american și a revenit în administrație.

Miliardarul a devenit, de asemenea, cel mai mare donator cunoscut al candidaților republicani pentru alegerile legislative americane de luna viitoare. Potrivit unui purtător de cuvânt al America PAC, organizația politică conservatoare susținută de Musk, acesta a donat peste 276 de milioane de dolari (245 de milioane de euro) începând din iulie.

O eventuală victorie a democraților ar putea determina o supraveghere mai strictă a contractelor federale ale SpaceX și a software-ului de conducere autonomă dezvoltat de Tesla.

SpaceX a avertizat chiar în documentele depuse pentru listarea la bursă că o schimbare a raportului de forțe din Congres ar putea avea un „impact semnificativ și negativ asupra creșterii și poziției noastre competitive”.

Deocamdată, comitetele celor două companii nu au ajuns la un acord privind termenii unei eventuale fuziuni.

Orice tranzacție ar necesita aprobarea deținătorilor a peste jumătate din totalul acțiunilor Tesla, condiție pe care Musk a descris-o drept „un obstacol destul de dificil de depășit”.

Miliardarul a avertizat că fuziunea nu este sigură.

Acționarii Tesla urmează să se reunească pe 3 decembrie.

Editor : Ș.A.