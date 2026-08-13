Nancy Pelosi: Cei care știau de declinul lui Biden „ar fi trebuit să ia măsuri”. Despre întâlnirea privată avută cu fostul președinte

Nancy Pelosi a declarat că persoanele apropiate de Joe Biden în timpul campaniei sale de realegere ar fi trebuit să împărtășească ceea ce știau despre starea sa mentală — și a confirmat că a purtat discuții private cu acesta cu privire la îngrijorările sale legate de sondaje.

„Chiar cred că cei care știau ar fi trebuit să acționeze pe baza acelor informații. Oricine ar fi știut”, a declarat Pelosi, fosta președintă a Camerei Reprezentanților, marți, în cadrul evenimentului „The California Agenda: Sacramento Summit” organizat de Politico. „Unii membri ai staffului spuneau că familia știa. Familia spunea că stafful știa.”

Declarațiile lui Pelosi, făcute într-un interviu, reflectă unele dintre cele mai detaliate reflecții pe care le-a împărtășit public cu privire la rolul pe care l-a jucat pentru a-l convinge pe Biden să nu candideze pentru un nou mandat. Ea a insistat de mult timp că nu i-a cerut lui Biden să se retragă din cursă, ci l-a îndemnat să reconsidere sondajele care arătau că drumul său împotriva lui Donald Trump era plin de obstacole.

„I-am spus doar președintelui Biden: «Am venit să pun la îndoială sondajele pe care le aveți și modul în care este condusă campania dumneavoastră», a spus Pelosi. «Pentru că, la acel moment, 72% dintre americani nu credeau că ar trebui să candideze.»”

Fosta președintă a Camerei Reprezentanților a declarat că l-a îndemnat, de asemenea, pe Biden, în timpul întâlnirii lor private de la Casa Albă, să facă public un raport medical pentru a demonstra publicului că este în măsură să „își îndeplinească mandatul următor”.

„Suntem catolici, suntem oameni credincioși, ne-am rugat cu rozariile și toate celelalte”, a spus Pelosi. „Am avut o întâlnire minunată. Am fost doar noi doi.”

Pelosi și-a amintit reacția sa la prestația dezastruoasă a acestuia din timpul unei dezbateri televizate cu Trump, din iunie 2024. „Când te gândești la dezbatere și la cât de trist a fost totul, atunci am realizat cu adevărat”, a spus ea. „Nu știam, și cred că a avut și el momentele lui bune și rele.”

Pelosi, care la acea vreme nu mai era președintă a Camerei Reprezentanților, a spus că îl văzuse pe Biden în persoană doar de câteva ori în anul precedent și că nu fusese martoră la declinul său.

Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, strateg a Partidului Democrat, a vorbit și despre viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului, declarându-se optimistă că democrații — care trebuie să câștige trei locuri pentru a prelua controlul Camerei Reprezentanților — vor avea un an de succes.

Alegeri 2028

Pelosi a refuzat să spună pe cine ar putea susține pentru funcția de președinte în 2028, deși a afirmat că democrații vor avea o echipă puternică de candidați. Cu toate acestea, ea a vorbit în termeni elogioși despre guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, aliatul ei politic de lungă durată și un probabil candidat.

„A fost pur și simplu remarcabil”, a spus Pelosi. „Resursele intelectuale pe care le aduce în această funcție, gândirea sa strategică și, din nou, cunoștințele sale despre diverse probleme sunt cu adevărat remarcabile.”

Pelosi a avut cuvinte de laudă și pentru deputata din New York, Alexandria Ocasio-Cortez, o altă potențială candidată la președinție. Pelosi a respins zvonurile privind tensiunile inițiale dintre cele două parlamentare după ce Ocasio-Cortez a fost aleasă pentru prima dată în 2018.

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Editor : Sebastian Eduard