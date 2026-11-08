NASA caută următoarea generație de astronauți care ar putea trăi și lucra pe Lună: „Este un moment extraordinar”

NASA a lansat un apel pentru o nouă generație de astronauți, în căutarea unor exploratori care ar putea trăi și lucra pe Lună. Odată cu deschiderea înscrierilor pentru cea mai recentă extindere a programului său Artemis, agenția americană a declarat că cei selectați vor contribui la „modelarea viitorului umanității în spațiu”, pe măsură ce aceasta construiește o bază pe Lună și planifică primele misiuni cu echipaj pe Marte, relatează The Guardian.

Vestea a fost anunțată sâmbătă, în cadrul unui spectacol aerian organizat la Centrul Spațial Kennedy, care promova explorarea lunară, precum și progresele din domeniul aviației și al tehnologiei.

„Este un moment extraordinar pentru a te alătura corpului de astronauți al NASA”, a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman. „Persoanele pe care le selectăm ar putea păși pe Lună, ar putea locui și lucra la baza lunară și ar putea contribui la dezvoltarea sistemelor și operațiunilor care, în cele din urmă, vor transporta echipaje pe Marte”.

NASA preconizează că va face selecția finală la sfârșitul anului 2027, pentru a începe pregătirea următoarei promoții de candidați la statutul de astronaut. Agenția a deschis ultima dată înscrierile pentru noi astronauți în 2024, acceptând în cele din urmă 10 noi astronauți din peste 8.000 de candidați, în septembrie 2025.

„Pentru cei care își depun candidatura, a deveni astronaut al NASA înseamnă mai mult decât o oportunitate profesională”, a declarat Scott Tingle, astronaut-șef și președinte al Comisiei de selecție a astronauților de la Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston. „Este o șansă de a te alătura unei tradiții de exploratori care au depășit limitele descoperirii și de a juca un rol în misiunile care vor contura viitorul umanității în spațiu”.

Începând cu anii 1960, NASA a selectat 370 de persoane pentru a fi pregătite drept candidați la statutul de astronaut în vederea unor misiuni din ce în ce mai dificile. În prezent, agenția are 32 de astronauți activi în cadrul corpului de astronauți.

Isaacman și alți lideri ai agenției au prezentat recent ambițiile NASA de a trimite din nou astronauți americani pe Lună în 2028. Atât SpaceX, cât și Blue Origin intenționează să sprijine o aselenizare cu echipaj uman.

Toți candidații trebuie să fie cetățeni americani, a precizat NASA, și să dețină fie o diplomă de masterat în științe, tehnologie, inginerie sau matematică; calificări medicale; pregătire ca pilot; fie doi ani de studii în cadrul unui program de doctorat relevant.

De asemenea, sunt necesari trei ani de „experiență profesională relevantă”.

Piloții care depun cererea trebuie să aibă fie 750 de ore de zbor în calitate de comandant la bordul unui avion cu reacție de înaltă performanță, fie 1.500 de ore de zbor în total la bordul unei alte aeronave cu aripi fixe, fie 1.000 de ore de zbor în total la bordul unei aeronave cu aripi rotative.

Candidații au timp până joi, 3 decembrie, la ora 23:59 (ora de Est), să-și depună candidaturile.

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Editor : A.M.G.