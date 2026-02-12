NATO ar trebui să se bazeze mai mult pe parteneriat decât pe dependență, susține un oficial de la Pentagon: „Avem o bază foarte solidă”

Creșterea cheltuielilor militare ale țărilor europene și ale Canadei va face ca aliații NATO să devină parteneri mai egali în cadrul alianței, a declarat joi subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, relatează Reuters.

„În 2025 am asistat la un angajament sincer ca Europa să conducă apărarea convențională a NATO”, a declarat șeful departamentului de politică al Pentagonului înaintea unei reuniuni cu miniștrii apărării din țările NATO la Bruxelles.

„Acum este momentul să mergem împreună mai departe, să fim pragmatici, avem o bază foarte solidă pentru a colabora în parteneriat, pentru o NATO bazată pe parteneriat și nu pe dependență. Este într-adevăr o revenire la ceea ce NATO a fost inițial”, a afirmat el.

Amintim că Statele Unite vor preda două dintre principalele posturi de comandă ale NATO - din Napoli, Italia, și Norfolk, Virginia - ofițerilor europeni, a declarat luni o sursă militară pentru Reuters.

Ca parte a reorganizării comenzii, ofițerii europeni vor prelua Comandamentul Forțelor Aliate ale NATO din Napoli și Comandamentul Forțelor Aliate din Norfolk, ambele conduse în prezent de amirali americani, a declarat sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Totodată, Germania va ocupa în curând mai multe poziţii de vârf în structura de comandă militară a NATO decât Statele Unite, ca urmare a unei noi distribuiri a responsabilităţilor, au declarat marţi surse pentru dpa.

Editor : A.M.G.