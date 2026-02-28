NATO, prima reacție după ce Israelul şi Statele Unite au atacat Iranul: „Monitorizăm atent situația din Orientul Mijlociu”

Cei doi oficial ai UE subliniază că „asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială”.
Iar Kaja Kallas, diplomatul de vârf al Uniunii Europene, a scris pe rețelele de socializare că a discutat cu ministrul de externe al Israelului și cu alți oficiali din regiune. Ea a adăugat că Uniunea Europeană „coordonează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice”.