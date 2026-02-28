NATO, prima reacție după ce Israelul şi Statele Unite au atacat Iranul: „Monitorizăm atent situația din Orientul Mijlociu”

NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, relatează Reuters. Statele Unite sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice.

„NATO urmăreşte îndeaproape evoluţiile din Iran şi din regiune”, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart.



Iranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului şi asupra forţelor militare ale SUA aflate în baze din Orientul Mijlociu.



Escaladarea a survenit după săptămâni de ameninţări privind programul nuclear al Iranului şi eforturi eşuate de a găsi o soluţie diplomatică, scrie dpa.

Reacții au venit și de la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au emis o declarație comună privind operațiunea americano-israeliană în Iran.

Cei doi oficial ai UE subliniază că „asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială”.

Iar Kaja Kallas, diplomatul de vârf al Uniunii Europene, a scris pe rețelele de socializare că a discutat cu ministrul de externe al Israelului și cu alți oficiali din regiune. Ea a adăugat că Uniunea Europeană „coordonează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice”.

