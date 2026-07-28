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NATO: SUA încep revizuirea prezenţei lor militare în Europa. Mesajul numărului doi de la Pentagon

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Soldați SUA
Foto: Profimedia
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SUA au anunţat luni începerea unei revizuiri a prezenţei lor militare în Europa, după declaraţii în acest sens ale şefului Pentagonului, Pete Hegseth, din iunie, la o reuniune a miniştrilor apărării din NATO, informează marţi AFP.

„Aşa cum a subliniat secretarul (apărării, Pete Hegseth - n.r.) la acea vreme, aceasta va fi o revizuire autentică, menită să asigure că NATO se îndreaptă rapid şi ireversibil către o Europă care îşi asumă responsabilitatea principală pentru apărarea sa convenţională”, a explicat numărul doi de la Pentagon, Elbridge Colby, pe platforma X.

„Rezultatul acestei revizuiri va fi o accelerare a tranziţiei NATO către o alianţă mai puternică, mai echitabilă şi mai sustenabilă”, a adăugat el.

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Statele Unite au criticat aspru ţările europene care au refuzat să permită forţelor americane să utilizeze bazele NATO de pe teritoriul lor în timpul războiului împotriva Iranului.

Pete Hegseth ameninţase, de asemenea, alianţa atlantică cu o reducere a contribuţiei americane la bugetul NATO dacă anumite state refuză să îşi onoreze angajamentele asumate anul trecut la summitul NATO de la Haga.

Atunci, aliaţii s-au angajat să aloce cel puţin 5% din Produsul lor Intern Brut (PIB) cheltuielilor de securitate până în 2035, din care 3,5% pentru cheltuieli strict militare.

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Editor : Sebastian Eduard

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