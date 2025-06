NATO vs. „Rușii năvălitori”: Cum a ajuns conflictul din Ucraina noua inspirație a pasionaților de război care simulează bătălii în SUA

În Statele Unite, punerea în scenă a unor bătălii istorice a fost de mult timp un hobby excentric, dar destul de popular, cu sute de mii de americani care participă în fiecare an la astfel de evenimente. Însă, simularea unor bătălii inspirate din războaie încă în desfășurare, precum conflictul din Ucraina, este un fenomen relativ nou care a luat amploare în ultimii ani, potrivit The New York Times.

Mason Lowery (17 ani) și-a propus să se înroleze în armata Statelor Unite după ce își va termina studiile, dar uniforma și pușca pe care le folosește în timpul acestei simulări sunt copii aproape exacte ale echipamentului militar al trupelor ruse care luptă și mor pe câmpul de luptă din Ucraina.

„Nu prea știu pentru ce se luptă, doar că se luptă”, a spus Mason despre adevăratul război. „Mă uit la filmările din dronă uneori când apar pe Instagram.”

Sunetele și imaginile acestei realități închipuite, lipsite de traumele provocate de un război real, sunt elementele care l-au atras pe Mason să participe la bătălia simulată pe un câmp din Oklahoma.

În lumea imaginată a acestui joc, războiul din Ucraina nu a avut loc niciodată. În schimb, luptele se dau pe pământ rusesc, într-o lume distopică în care, în al șaselea mandat de președinte al lui George W. Bush, președintele american reușește să convingă toate statele din alianța NATO să invadeze Rusia.

Bătăliile simulate pot atrage sute sau chiar o mie de participanți, care încearcă să folosească un echipament militar cât mai apropiat de cel adevărat. Captură foto: X / MilSim West

Lui Mason i s-au alăturat alți aproximativ 300 de oameni care au plătit în jur de 250 de dolari companiei MilSim West ca să ia parte la o „simulare de infanterie ușoară” ce pune față în față două echipe – trupe NATO și soldați ruși.

Bătălia durează aproape două zile, iar participanții sunt echipați cu arme cu aer comprimat care trag cu proiectile de plastic, ochelari de vedere pe timp de noapte și multe alte obiecte asemănătoare cu cele purtate de soldați în războiul din Ucraina. Exploziile fac și ele parte din simulare.

O simulare cu echipamente militare purtate de soldații ruși care au invadat Ucraina

Josh Warren a fondat compania MilSim West în 2011, însă nu și-a imaginat niciodată că Rusia va invada Ucraina sau că afacerea lui va înflori în ciuda violențelor care au loc pe partea cealaltă a lumii.

Simulările pe care Warren le organizează anual în toată țara pot atrage câteva sute sau chiar o mie de participanți. Bătăliile reprezintă o formă de distracție și camaraderie pentru fanii jocului sportiv „airsoft”.

Evenimentele nu sunt gândite cu scopul de a simula conflicte în desfășurare, potrivit lui Warren, un veteran din armata Statelor Unite. Ele reprezintă pură ficțiune.

În scenariul „Căderea Salskului”, George W. Bush, care se află la al șaselea său mandat de președinte al Americii, reușește să convingă statele NATO să invadeze Rusia. Captură foto: X / MilSim West

Totuși, pentru mulți dintre participanți, invazia armatei ruse în Ucraina este un punct de referință important atunci când își aleg uniformele, accesoriile și armele.

O parte din uniforme sunt imitații cumpărate de pe site-uri precum AliExpress, dar unii participanți, în special din echipa Rusiei, cumpără echipamente adevărate din magazine cu articole militare de surplus ce provin direct de pe câmpul de luptă din Ucraina.

Cu toate că unele dintre echipamente ar putea proveni chiar de la soldații ruși care au murit în Ucraina, cei care vând uniforme și alte accesorii online spun de obicei că obiectele reprezintă trofee colectate de pe câmpul de luptă din poziții abandonate, mașini sau din rezerve de dinainte de război.

„Rușii năvălitori” din SUA, Canada, Mexic și Chile

Shawn Prosen (36 de ani), un angajat al MilSim West care lucrează pe „câmpul de luptă” în timpul simulărilor, a spus că nu este de acord ca participanții să folosească astfel de „trofee” din cauza războiului în desfășurare.

Prosen se află într-o situație specială – el este un fost soldat din armata americană care a făcut parte dintr-un regiment de elită ce a desfășurat operațiuni în Afghanistan. Acum, Prosen îndeplinește un rol hibrid: este ghid și lider de pluton care își îndrumă clienții (și, totodată, camarazii) pe câmpul de luptă.

Prosen face parte și dintr-un grup de airsoft care participă uneori la bătăliile fictive folosind numele de „Rushing Russians” (Rușii năvălitori). Recunoscuți pentru seriozitatea cu care tratează aceste simulări, standardele fizice, respectarea strictă a esteticii uniformelor și interesul mare arătat față de evenimentele ce au loc în războiul din Ucraina, grupul are aproape 30 de „filiale” în mai multe state americane, dar și în Canada, Mexic și Chile.

Ochelarii pentru vedere de noapte le permit participanților să continue bătălia simulată chiar și pe timp de noapte. Captură foto: X / MilSim West

Odată ce simularea – numită „Căderea Salskului” – a început, Mason, elevul de liceu din Oklahoma, s-a regrupat cu unitatea sa. El purta semnul „Z” pe rucsac, reprezentând simbolul pro-război folosit de forțele rusești care au invadat Ucraina.

Prosen și-a inspectat plutonul format din 40 de soldați, format aproape în totalitate din grupul „Rușilor năvălitori”. S-a asigurat că fiecare are un loc unde să se adăpostească și destulă hrană apă și alte echipamente, inclusiv muniție (proiectile de plastic), ca să supraviețuiască aproape două zile pe câmpul de luptă.

„O să omorâm niște trupe NATO”

După ce s-a lăsat întunericul, discuțiile în zona de adunare a plutonului semănau cu o combinație între ceea ce te-ai aștepta să auzi într-un forum de jocuri video și un adevărat grup de infanteriști.

„O să omorâm niște trupe NATO”, a strigat unul dintre participanții care jucau rolul de soldați ruși, urmat fiind de uralele camarazilor lui.

„Este distractiv să joci personajele negative”, a spus un alt participant al cărui costum arăta atât de real încât includea chiar și o cataramă de centură militară folosită de adevărații soldați ruși.

Bătălia are anumite reguli pe care nu le întâlnești într-un război adevărat: dacă ești lovit de un „glonț”, trebuie să urli, semnalând faptul că ai ieșit din joc, iar dacă percheziționezi inamicul capturat, trebuie mai întâi să îi ceri acordul. Captură foto: X / MilSim West

Un alt participant a spus cu un accent rusesc fals: „Eu sunt din oblastia Texas”, folosind denumirea subdiviziunilor administrative din Rusia și alte state post-sovietice, precum Ucraina.

Arturo Wells (18 ani), un elev de liceu din Las Vegas care a luat și el parte la simulare, a spus că a urmărit evenimentele din Ucraina la început, dar apoi a renunțat. „Era deprimant. Mai bine să îmi trăiesc viața și să nu mă deprim din cauza asta.”

Furtuni, inundații și tornade: zeci de participanți nu au mai rezistat până la finalul simulării

Era aproape complet întuneric când fondatorul MilSim, Warren, a venit să le vorbească celor aproape 100 de jucători. Le-a prezentat participanților regulile jocului, limitele câmpului de luptă, ce să faci când ești împușcat (urli) și cum să perchiziționezi inamicul capturat (numai cu acordul lui).

La final, toți participanții au depus jurământul MilSim la îndemnul lui Warren: „Toată lumea, ridicați mâna dreaptă și repetați după mine: 'Sunt un pasionat caraghios al războiului care se joacă jocuri de război caraghioase'. Ceilalți au repetat afirmația la unison.

Participanții la simulare au fost nevoiți să îndure furtuni, inundații și chiar și tornade care s-au produs în Oklahoma în cele aproape două zile cât a durat „bătălia”. X / MilSim West

După aproape două zile de grindină, furtuni, inundații și tornade, câmpul de luptă s-a transformat într-o mlaștină. Zeci de participanți au renunțat înainte de finalul simulării.

În ultima oră înainte de încheierea „căderii Salskului”, Michael Walworth (26 de ani) i-a condus pe „Rușii năvălitori” în bătălie, ud din cap până în picioare și cu steagul Novorosiei (Noua Rusie) fluturând în spatele lor.

„Am făcut asta cu mult înainte să fie vreun război în Ucraina și să sperăm că o vom face și mult după ce se va termina”, a spus Walworth. „Când MilSim West a început [activitatea], s-a întâmplat ca rușii să fie de facto băieții răi, iar asta este puțin probabil să se schimbe.”

