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Navele de război americane care vor fi botezate „Trump” ar putea costa sute de miliarde de dolari

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Președintele Donald Trump a anunțat pe 22 decembrie o nouă clasă de nave de război puternic înarmate care vor purta numele său - o onoare rezervată de obicei liderilor americani care au părăsit funcția. Foto: Profimedia
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Flota planificată de 15 nave de luptă purtând numele preşedintelui american Donald Trump ar putea costa 275 de miliarde de dolari, a declarat miercuri Biroul de Buget al Congresului (CBO), ceea ce le-ar plasa printre cele mai scumpe nave de război americane construite vreodată.

Prima dintre aceste nave cu propulsie nucleară ar costa aproximativ 23,4 miliarde de dolari, în timp ce următoarele ar costa fiecare, în medie, 18 miliarde de dolari, potrivit unui raport al acestei agenţii parlamentare independente, transmite joi AFP, potrivit Agerpres.

Comparativ, USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, a costat aproximativ 13,3 miliarde de dolari în 2008, adică peste 20 de miliarde de dolari în 2026.

Anul trecut în decembrie, preşedintele american a anunţat proiectul unei noi clase de nave de război care să îi poarte numele, o onoare rezervată de obicei liderilor care şi-au încheiat mandatul la Casa Albă.

Ele vor fi puternic înarmate, cu rachete antiaeriene şi sol-mare, arme hipersonice, rachete de croazieră nucleare, lasere şi un tun electromagnetic, a detaliat CBO.

Aceste nave vor fi semnificativ mai mari decât distrugătoarele şi crucişătoarele americane actuale, dar deplasamentul lor (volumul de apă deplasat de carenă) va rămâne uşor mai mic decât cel al ultimelor nave de luptă americane, cele din clasa Iowa, retrase din serviciu în anii 1990.

În prezent, Washingtonul recunoaşte că are o întârziere semnificativă faţă de Beijing în privinţa numărului de nave ale marinei sale.

Un raport prezentat Congresului anul trecut evidenţia îngrijorările oficialilor militari americani şi ale altor observatori privind ritmul de construcţie navală al Chinei.

Editor : A.R.

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