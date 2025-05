Marina SUA se confruntă cu o serie de provocări, de la lacune în domeniul construcției de nave până la dimensiunea generală a flotei, în timp ce privește din ce în ce mai mult Pacificul cu îngrijorare față de creșterea puterii maritime a Chinei.

Blue Water Autonomy, o companie relativ nouă de tehnologie a apărării care construiește nave de război fără echipaj, consideră că aceste nave sunt răspunsul la problemele Marinei și ar putea oferi serviciului maritim un impuls foarte necesar în conflictele viitoare, la un cost mai mic.

„Există o lacună în capacitățile generale ale Marinei SUA”, a declarat Austin Gray, cofondator și director de strategie al Blue Water, pentru Business Insider. „Navele cu echipaj uman nu ar putea niciodată să ofere o platformă de 20 până la 30 de milioane de dolari care poate merge în largul oceanului și să facă o mulțime de lucruri diferite”.

Blue Water, fondată în 2024 de foști ofițeri de marină și un inginer, a anunțat o finanțare inițială de 14 milioane de dolari la începutul lunii aprilie. Acest startup cu sediul în Boston construiește o navă de război complet autonomă care poate fi produsă în serie și poate opera în viitor alături de navele cu echipaj.

Marina, care intenționează să construiască o forță de luptă formată din 381 de nave de război cu echipaj și 134 de nave de suprafață și subacvatice fără echipaj, dispune deja de diverse nave cu drone, unele concepute pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere, iar altele ca platforme de luptă.

Gray, fost ofițer de informații al Marinei, a declarat că multe dintre aceste nave nu pot parcurge mii de kilometri și nu pot transporta încărcături utile mari și că ar fi mai bine să protejeze punctele cheie de blocaj, precum strâmtoarea Ormuz sau porturile, decât să fie trimise în misiuni de lungă durată.

În timp ce liderii militari americani se pregătesc pentru un potențial război împotriva Chinei, aceștia acordă o atenție deosebită forței navale americane, deoarece un conflict între cei doi adversari ar implica probabil lupte maritime importante. În contextul în care se încearcă suplimentarea flotei tradiționale cu drone, marea deschidere a Pacificului de Vest înseamnă că este esențial ca Marina să dispună de platforme care pot parcurge distanțe lungi în largul oceanului, o flotă de tip blue-water.

Cum ar funcționa navele fără echipaj

„Cum pornim ceva în afara razei de acțiune a rachetelor chinezești, la aproximativ 2.000 de mile înapoi, intrăm în raza de acțiune a rachetelor - operăm, desfășurăm o misiune - și apoi ieșim înapoi?” a spus Gray. Acesta este locul în care Blue Water speră să producă o surpriză.

În primul rând, nava trebuie să fie suficient de mare pentru a deține suficient combustibil pentru a călători mii de mile și pentru a transporta un motor sau două, ceea ce va duce lungimea navei la aproximativ 100 de picioare. Gray a declarat că este mai bine ca o navă de această dimensiune să fie autonomă, deoarece înghesuirea unor elemente precum sistemele de susținere și apărare pe o navă mică, cu echipaj, „ar fi un dezastru”.

„Ar fi inconfortabil pentru echipaj”, a spus el, și asta fără a lua în considerare toate sistemele adăugate care pot face designul unei nave de război mai complex. „Așadar, este mult mai bine să păstrăm o navă de această dimensiune fără echipaj, deoarece tehnologia există”.

Blue Water consideră că o flotă de nave autonome poate rezolva în mod eficient un obstacol major în pregătirea Marinei pentru un potențial război cu războiul: necesitatea de a construi o forță navală mai mare fără a supune la presiune industria constructoare de nave din America, care se confruntă deja cu dificultăți.

China are deja o forță navală mai mare decât SUA, iar șantierele sale navale construiesc rapid noi nave de luptă de suprafață. În schimb, industria americană de construcții navale s-a deteriorat atât de mult încât președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv la începutul acestei luni pentru a o revigora.

Amiralul Samuel Paparo, șeful Comandamentului Indo-Pacific al SUA, a declarat recent în fața legislatorilor că China construiește aproximativ trei nave de război pentru fiecare navă pe care o construiește America. El a declarat anterior că sistemele fără echipaj ar putea ajuta la umplerea golului pentru ceea ce îi lipsește Marinei în ceea ce privește navele cu echipaj.

Gray a declarat că navele autonome ar putea fi produse fără a adăuga o presiune suplimentară asupra șantierelor navale americane, care sunt deja sub presiune și ocupate cu construirea de nave de război complexe a căror construcție durează adesea ani de zile.

Zeci de nave pe an

Blue Water susține că poate proiecta și construi un prototip de navă de război autonomă în doar 18 luni, realizând zeci de nave pe an în șantierele navale mai mici, dar complet echipate din SUA. Compania a discutat deja parteneriate cu mai multe astfel de facilități.

„Navele cu echipaj uman sunt complicate, rafinate și extinse și costă miliarde de dolari”, a declarat Gray. „Navele fără echipaj sunt factori de formă mult mai simpli. Putem produce 50 pe an în șantiere de dimensiuni medii.”

Blue Water are o navă de testare în apă într-o locație nedezvăluită din New England. Compania a declarat că evaluează hardware-ul, software-ul și sarcinile utile pentru navele fără echipaj și că are trei modele diferite în lucru.

Supraviețuirea este un aspect cheie în proiectare. Atacurile Houthi în curs de desfășurare împotriva căilor maritime cheie din Marea Roșie ridică întrebări cu privire la modul în care navele de război autonome supraviețuiesc într-o perioadă în care există rachete anti-navă și drone de atac maritim.

Gray a declarat că Blue Water dorește să pună arme pe navele sale fără echipaj, deoarece capacitățile de război electronic nu vor fi suficiente pentru a apăra nava de atacurile dronelor inamice - adversarii vor învăța și se vor adapta. El a spus că un sistem defensiv cinetic este necesar pentru conflictele viitoare; acesta ar putea fi fie tunuri, fie rachete sol-aer.

Ucraina arată deja altor armate cum pot fi adăugate sisteme de armament la navele cu drone. Kievul a înarmat nave de suprafață fără echipaj cu lansatoare de rachete, mitraliere și drone mici și a folosit aceste platforme pentru a face ravagii în Flota Rusiei din Marea Neagră.

