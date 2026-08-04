Când președintele american Donald Trump a pășit cu pași hotărâți în Grădina Trandafirilor, în aprilie 2025, fluturând un panou pe care erau afișate majorările de tarife, lumea a tresărit de parcă s-ar fi declanșat o alarmă de incendiu. Piețele au pierdut trilioane de dolari, reprezentanții diplomatici s-au grăbit spre Washington, peste 75 de guverne s-au agitat să negocieze, unele renunțând la contramăsuri pregătite cu grijă, în goana lor de a încheia acorduri, notează The Washington Post.

La șaisprezece luni distanță, amenințările uluitoare continuă să se înmulțească — de a transforma comerțul într-o armă, de a anexa Canada, de a ocupa Groenlanda, de a părăsi NATO, de a anihila Iranul —, dar semnalele de alarmă s-au stins. Liderii mondiali sunt mai reticenți să se agite, întrucât au văzut cum președintele american este din ce în ce mai îngrădit de instanțe, respins de Congres și ținut în șah de Teheran — ultimatumurile sale evaporându-se, iar rezultatele din sondaje scăzând.

Când Trump a anunțat luna trecută o nouă serie de tarife, de data aceasta pe baza acuzațiilor de încălcări ale legislației privind munca copiilor, pentru a ocoli limitele impuse de Curtea Supremă, lumea nu a reacționat cu indignare — ci a ridicat din umeri. Guvernatorul băncii centrale a Franței a prevăzut un impact redus. Marea Britanie a declarat că exportatorii săi nu vor fi afectați în mare măsură. Ministrul economiei din Mexic a minimizat situația, afirmând că este vorba pur și simplu de un tarif care îl înlocuiește pe altul.

Piețele financiare, obișnuite cu aceste amenințări, abia au reacționat.

Pe măsură ce liderul american se apropie de jumătatea celui de-al doilea mandat, spun oficialii și analiștii, una dintre puterile sale caracteristice — aceea de a face declarații bombastice pe rețelele sociale, de a șoca, de a stârni panică și de a transforma acea panică („vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”) în rezultatele pe care și le dorește — a început să se estompeze. Tribuna influentă a președinției rămâne, dar publicul nu mai tremură în bănci.

„Ne-am obișnuit cu aceste anunțuri zilnice”, a declarat Brando Benifei, un deputat italian în Parlamentul European care prezidează delegația acestuia pentru relațiile cu Statele Unite. „Nu le mai luăm atât de în serios”.

Pe plan intern, Trump continuă să domine dezbaterile naționale și să dicteze agenda politică. Cu toate acestea, președintele american nu a reușit să convingă Senatul, controlat de republicani, să mențină dosarele Epstein sub sigiliu sau să adopte legea sa emblematică, Save America. În această săptămână, a fost nevoit să facă concesii pentru a repune pe calea normală numirea lui Todd Blanche în funcția de procuror general.

Pe plan internațional, în mod firesc, Iranul refuză să cedeze în fața bombelor americane și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, iar președintele rus Vladimir Putin continuă războiul din Ucraina. Europa a reacționat cu un suspin colectiv la cererile recent reînnoite ale lui Trump privind Groenlanda, iar partenerii comerciali au ignorat ultimele tarife.

Pentru o lume obosită de capacitatea Statelor Unite de a provoca haos, grandilocvența este la ordinea zilei, amenințările sunt adesea doar blufuri, iar președintele, care se delectează cu tactica șoc și uimire, în cele din urmă, dă adesea înapoi.

Sloganul folosit de investitorii de pe bursă, „TACO” — Trump Always Chickens Out (Trump dă înapoi întotdeauna) — a început să prindă contur în tot mai multe capitale ale lumii, a declarat Jeremy Shapiro, directorul programului pentru SUA al grupului de reflecție Consiliul European pentru Relații Externe.

„Am fost oarecum surprins de cât de mult au dat roade fanfaronadele sale până acum”, a spus Shapiro, referindu-se la atitudinea arogantă care a zguduit lumea la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Aceasta a fost eficientă, a spus el, deoarece s-a bazat pe „puterea impresionantă și capitalul diplomatic profund și acumulat de mult timp al Statelor Unite” — resurse, a adăugat el, pe care Trump „a început în sfârșit să le irosească”.

Oficialii „încep să-și dea seama că este un fel de bătăuș și că se sperie destul de ușor”, a spus Shapiro.

Tarifele impuse anul trecut cu ocazia „Zilei Eliberării” au fost golite de conținut în doar câteva zile prin excepții și amânări. Taxele exorbitante cu care a amenințat aliații europeni în legătură cu Groenlanda au fost retrase în ianuarie, la Davos, în Elveția, în schimbul unui „cadru” vag pe care Danemarca nu l-a acceptat niciodată și care nu a adus nicio schimbare majoră.

China a făcut față amenințării sale cu tarife de 100%, refuzând să cedeze, apoi a folosit controlul pe care îl exercită asupra mineralelor de pământuri rare și suspendarea achizițiilor de soia din SUA pentru a forța Washingtonul să facă concesii — o lecție despre modul în care o atitudine fermă îl determină adesea pe cel de-al 47-lea președinte american să cedeze, lecție pe care au învățat-o și alte guverne.

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a ignorat o taxă vamală de 50%, menită să împiedice urmărirea penală a fostului președinte Jair Bolsonaro, care a fost condamnat pentru acuzații legate de instigarea la o lovitură de stat armată și a primit, totuși, o pedeapsă de 27 de ani.

Nicăieri eroziunea influenței lui Trump nu este mai evidentă decât în Iran, unde Statele Unite și Israelul au inițiat o campanie de bombardamente care a dus la moartea liderului suprem al țării și a altor înalți oficiali, dar a lăsat regimul islamic intact și cu controlul deplin asupra Strâmtorii Ormuz, o arteră vitală pentru aprovizionarea globală cu energie și alte mărfuri.

Liderul de la Casa Albă a emis o serie de ultimatumuri prin care cerea Teheranului să redeschidă strâmtoarea, amenințând în special că va anihila „civilizația” iraniană în cazul unui refuz. Strâmtoarea a rămas închisă. Iranul nu a cedat, nici măcar în fața unei amenințări existențiale, iar Trump și-a modificat discret obiectivele declarate privind schimbarea regimului și stocul de uraniu îmbogățit al țării.

„Între amenințări, apoi bombardamente, apoi retragere, ceea ce le transmite iranienilor este că este disperat”, a declarat Ronald E. Neumann, diplomat de carieră și fost ambasador al SUA în Afganistan, Bahrain și Algeria în timpul mandatelor președinților Bill Clinton și George W. Bush. „Pentru negociatori experimentați, asta înseamnă că nu trebuie să cobori prețul”. Neumann a exprimat acest lucru și într-un mod mai puțin diplomatic: „Având în vedere modul în care negociază Trump”, a spus el, „nu i-aș da bani nici măcar să se ducă la bazarul de covoare”.

Nici intimidările lui Trump nu au reușit să atragă țările europene în campania sa împotriva Iranului. El a amenințat Spania cu un embargo comercial total după ce aceasta a refuzat să-i acorde sprijin, a exercitat presiuni asupra Marii Britanii, Franței și Germaniei pentru a reinstaura sancțiunile ONU și a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea să nu respecte obligațiile Statelor Unite în cadrul NATO. Însă acești aliați au refuzat să se implice mai profund în război — iar unele țări, și anume Spania și Italia, și-au închis bazele militare sau spațiul aerian pentru acesta.

Când Trump a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu Spania, a afirmat un diplomat al UE, oficialii păreau mai înclinați să considere aceste declarații drept simple fanfaronade retorice, mulți dintre ei învățând din experiență că izbucnirile sale se vor stinge dacă sunt ignorate. Totuși, acest diplomat, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre relațiile delicate, a recunoscut că imprevizibilitatea lui Trump îngreuna astfel de calcule.

„Poate fi o situație delicată”, a spus diplomatul, referindu-se la operațiunile militare ale lui Trump împotriva Iranului. „Nu dă întotdeauna înapoi”.

Cu siguranță, Trump a demonstrat că este dispus să acționeze.

Spre surprinderea bazei sale de susținători ai mișcării America First, care se așteptau la o politică de retragere, nu la aventurism, el a desfășurat forțele armate americane în străinătate într-un mod mai agresiv decât orice alt președinte din ultima perioadă — capturându-l pe Nicolas Maduro din Venezuela într-un raid al forțelor de operațiuni speciale din ianuarie, bombardând Teheranul o lună mai târziu și ordonând zeci de atacuri letale asupra unor presupuse ambarcațiuni de trafic de droguri din Caraibe și Pacific.

Pe plan intern, a trimis trupe ale Gărzii Naționale să patruleze în Washington, D.C., iar măsurile sale dure împotriva imigrației au aruncat orașele americane în haos, agenți federali mascați efectuând descinderi în locurile de muncă și în clădirile instanțelor — raiduri care, uneori, au avut consecințe mortale și au stârnit proteste.

Însă nici măcar disponibilitatea de a recurge la forță nu mai inspiră același respect ca odinioară. Din ce în ce mai mulți oficiali și politicieni, atât din țară, cât și din străinătate, sunt dispuși să conteste amenințările lui Trump — sau să le ignore.

„Europa este vizibil mai puțin predispusă la panică”, a declarat Mujtaba Rahman, director general pentru Europa al firmei de consultanță Eurasia Group. „Guvernele europene fac din ce în ce mai mult distincția între retorica lui Trump… și politicile care se concretizează în cele din urmă”.

Analiștii au afirmat că această tendință se extinde până în Golf, unde oficialii s-au obișnuit deja cu stilul lui Trump de a încheia acorduri.

Luna trecută, Washingtonul și Riadul au anunțat un acord privind programul nuclear civil al Arabiei Saudite, însă Trump a postat ulterior pe Truth Social că acordul era condiționat de aderarea Arabiei Saudite la Acordurile Abraham.

Oficialii saudiți au considerat această afirmație surprinzătoare și deranjantă, având în vedere că deja anunțaseră cu surle și trâmbițe acordul prin propriile canale de comunicare, a declarat Andrew Leber, specialist în Orientul Mijlociu la Carnegie Endowment for International Peace, un institut de politici publice cu sediul la Washington.

„La acest moment, au avut de-a face destul cu afacerile lui Trump încât să știe că astfel de mișcări exasperante și inconsecvente au devenit o obișnuință”, a spus Leber.

Pe parcursul unei mari părți din primul an de la revenirea lui Trump, capitalele europene au aplicat aceeași strategie de lingușire și conciliere pe care o considerau eficientă pentru a-l ține sub control și în trecut. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a deplasat la complexul de golf al lui Trump din Scoția pentru a soluționa un conflict comercial în condițiile impuse de acesta. Marea Britanie l-a invitat la o a doua vizită de stat, fapt fără precedent.

Liderii de astăzi sunt încă dispuși să-l flateze pe Trump, mai ales în privat, dar sunt mai puțin dispuși să-i ofere concesiile pe care le dorește, potrivit unui diplomat european care a participat direct la discuțiile cu administrația.

„În spatele ușilor închise, ei continuă să exagereze, pentru că știu că asta dă roade”, a declarat diplomatul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre interacțiuni sensibile. „Este vorba despre un președinte care își poate modera semnificativ poziția în decursul unei singure întâlniri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să cedezi. Acest lucru este valabil mai mult ca niciodată”.

Groenlanda a reprezentat un moment de cotitură, a afirmat diplomatul, deoarece amenințările liderului SUA s-au risipit în fața opoziției unite a Europei. Și China a demonstrat că o atitudine fermă îl poate face pe președintele american să cedeze, la fel ca și Brazilia, în timp ce capitularea Europei în fața ofensivei comerciale inițiale a lui Trump nu a dus decât la noi pretenții din partea acestuia.

„Cred că oamenii spun: «Ei bine, nu vrem să-l provocăm fără motiv, dar nici nu putem să-l mulțumim cu adevărat»”, a declarat Neumann, fostul ambasador.

Analiștii au afirmat că faptul de a învăța să ignori amenințările lui Trump nu va face neapărat ca restul mandatului său să fie mai ușor de gestionat. Un astfel de demers ar putea chiar să facă situația mai puțin previzibilă în cazul în care republicanii își pierd una dintre majoritățile din Congres în alegerile de la jumătatea mandatului, iar Trump va recurge la mai multe măsuri executive unilaterale.

„Ar putea fi extrem de periculos”, a spus Shapiro. „Trump nu este genul de om care să se retragă în liniște. Va reacționa furios la pierderea puterii și va căuta alte modalități de a-și asuma riscuri cu puterea americană”.

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Editor : A.M.G.