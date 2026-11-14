Negocieri comerciale între China și SUA înaintea summitului Xi-Trump. Ce se întâmplă cu tarifele și importurile agricole

China și Statele Unite au discutat despre reducerea tarifelor vamale, comerțul cu produse agricole și alte chestiuni economice, în cadrul primei reuniuni a consiliului comercial bilateral. Discuțiile au avut loc cu câteva zile înaintea întâlnirii preconizate dintre Xi Jinping și Donald Trump, programată joi, la Shenzhen. Cele două părți nu au anunțat deocamdată încheierea unui acord, iar Beijingul insistă ca Washingtonul să pună în aplicare angajamentele privind reducerea tarifelor, anunță Reuters.

„Cele două părți au purtat discuții sincere, aprofundate și constructive privind punerea în aplicare a rezultatelor discuțiilor economice și comerciale anterioare dintre China și SUA, inclusiv în ceea ce privește tarifele, un acord reciproc de reducere a tarifelor de tipul «30 de miliarde de dolari pentru 30 de miliarde de dolari», comerțul cu produse agricole și alte chestiuni de interes comun”, a transmis Ministerul Comerțului din China.

Autoritățile nu au precizat dacă discuțiile s-au concretizat într-un acord. Ministerul a adăugat că ambele părți vor continua să utilizeze consiliul comercial pentru a aborda problemele existente, a extinde cooperarea și a reduce numărul divergențelor nerezolvate.

În urma summitului din septembrie dintre Xi Jinping și Donald Trump, desfășurat la Washington, cele două părți au propus un pachet de reduceri tarifare reciproce în valoare totală de 60 de miliarde de dolari.

Planul includea și produse agricole americane în valoare de aproximativ 17 miliarde de dolari, importate de China în 2024. Acordul nu a fost însă finalizat până în prezent.

Achizițiile chineze de produse agricole americane, cu excepția soiei, sunt pe cale să înregistreze în acest an cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani. Situația persistă în ciuda angajamentului Beijingului de a cumpăra anual produse agricole americane în valoare de 17 miliarde de dolari până în 2028, potrivit unei analize Reuters publicate la începutul acestei luni, bazate pe date vamale.

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Evoluția evidențiază incertitudinile care persistă în privința respectării acordului comercial și a volumului viitoarelor achiziții chineze.

Beijingul a cerut în repetate rânduri Washingtonului să pună în aplicare înțelegerea privind reducerea tarifelor, în valoare de 60 de miliarde de dolari, considerând acest pas o condiție prealabilă pentru majorarea importurilor de produse agricole din Statele Unite.

Discuțiile comerciale au loc înaintea unei noi întâlniri între președinții celor două mari economii ale lumii.

Casa Albă a anunțat că Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping joi, în marja forumului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat la Shenzhen.

Relațiile comerciale dintre Washington și Beijing, politica tarifară și schimburile de produse agricole se numără printre temele importante care urmează să fie abordate în contextul eforturilor celor două state de a gestiona tensiunile economice și de a menține dialogul bilateral.

Editor : C.A.