„Negocieri din umbră”. Washingtonul a discutat luni întregi cu șeful securității, Diosdado Cabello, înaintea raidului asupra lui Maduro

Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, Delcy Rodriguez și Jorje Rodriguez
Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei, alături de Vladimir Padrino Lopez, ministrul apărării, Diosdado Cabello, ministrul de interne, și Jorje Rodriguez, fratele mai mare al lui Delcy și „unul dintre cei mai malefici oameni” din Venezuela. Foto: Profimedia Images
Oficialii administrației Trump au purtat discuții cu ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, cu luni înainte de operațiunea SUA de capturare a președintelui Nicolas Maduro, iar de atunci au păstrat legătura cu acesta, potrivit mai multor persoane familiarizate cu subiectul și citate de Reuters. Oficialii l-au avertizat pe Cabello, în vârstă de 62 de ani, să nu folosească serviciile de securitate sau susținătorii militanți ai partidului de guvernământ pe care îi supraveghează pentru a viza opoziția din țară, au declarat patru surse. Acest aparat de securitate, care include serviciile de informații, poliția și forțele armate, rămâne în mare parte intact după raidul american din 3 ianuarie.

Diosdado Cabello este menționat în aceeași acuzare de trafic de droguri din SUA pe care administrația Trump a folosit-o drept justificare pentru arestarea lui Maduro, dar nu a fost reținut în cadrul operațiunii.

Comunicarea cu Cabello, care a abordat și sancțiunile impuse de SUA asupra sa și acuzarea cu care se confruntă, datează din primele zile ale actualei administrații Trump și a continuat în săptămânile imediat anterioare înlăturării lui Maduro de către SUA, au declarat două surse familiarizate cu discuțiile. Administrația a păstrat legătura cu Cabello și după înlăturarea lui Maduro, au declarat patru dintre aceste persoane, citate de Reuters.

Comunicările, care nu au fost raportate anterior, sunt esențiale pentru eforturile administrației Trump de a controla situația din Venezuela. În cazul în care Cabello decide să dezlănțuie forțele pe care le controlează, acest lucru ar putea provoca haosul pe care Trump dorește să îl evite și ar putea amenința puterea președintelui interimar Delcy Rodriguez, potrivit unei surse informate cu privire la preocupările SUA.

Nu este clar dacă discuțiile administrației Trump cu Cabello s-au extins și la întrebări despre viitoarea guvernare a Venezuelei. De asemenea, nu este clar dacă Cabello a ținut cont de avertismentele SUA. El a promis public unitatea cu Rodriguez, pe care Trump a lăudat-o până acum, arată Reuters.

În timp ce Rodriguez a fost considerată de SUA drept pivotul strategiei președintelui american Donald Trump pentru Venezuela post-Maduro, Cabello este considerat de mulți ca având puterea de a menține aceste planuri pe calea cea bună sau de a le răsturna.

Ministrul venezuelean a fost în contact cu administrația Trump atât direct, cât și prin intermediari, a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile.
Toate sursele au beneficiat de anonimat pentru a putea vorbi liber despre comunicările interne sensibile ale guvernului cu Cabello.

Cabello i-a fost loial lui Maduro

Cabello a fost considerat mult timp a doua cea mai puternică figură din Venezuela. Un colaborator apropiat al fostului președinte Hugo Chavez, mentorul lui Maduro, el a devenit un loialist de lungă durată al președintelui venezuelean, temut ca principalul său executant al represiunii.

Rodriguez și Cabello au activat amândoi în centrul guvernului, al legislativului și al partidului socialist de guvernământ timp de ani de zile, dar nu au fost niciodată considerați aliați apropiați unul altuia.

Fost ofițer militar, Cabello a exercitat influență asupra agențiilor militare și civile de contrainformații ale țării, care desfășoară activități de spionaj intern pe scară largă. De asemenea, el a fost strâns asociat cu milițiile pro-guvernamentale, în special cu colectivele, grupuri de civili înarmați care circulă pe motociclete și care au fost mobilizate pentru a ataca protestatarii.

Cabello este unul dintre puținii loialiști ai lui Maduro pe care Washingtonul s-a bazat ca guvernanți temporari pentru a menține stabilitatea în timp ce accesează rezervele de petrol ale țării membre OPEC în timpul unei perioade de tranziție nespecificate.

After the US attack on Venezuela - Caracas
Diosdado Cabello controlează acum poliția, serviciile de securitate și forțele paramilitare cunoscute sub denumirea de Colectivos și „prezintă cea mai mare amenințare” la adresa lui Rodriguez. Foto: Profimedia Images

Însă oficialii americani sunt îngrijorați că Diosdado Cabello - având în vedere trecutul său represiv și rivalitatea cu Rodriguez - ar putea juca rolul de sabotor, potrivit unei surse informate cu privire la gândirea administrației. Rodriguez a lucrat pentru a-și consolida propria putere, instalând loialiști în poziții cheie pentru a se proteja de amenințările interne, în timp ce a răspuns cererilor SUA de a crește producția de petrol, au arătat interviurile Reuters cu surse din Venezuela.

Elliott Abrams, care a fost reprezentantul special al lui Trump pentru Venezuela în primul său mandat, a declarat că mulți venezueleni se așteaptă ca Cabello să fie înlăturat la un moment dat, dacă se dorește avansarea tranziției democratice.

„Dacă și când va pleca, venezuelenii vor ști că regimul a început cu adevărat să se schimbe”, a declarat Abrams, care lucrează acum la think tank-ul Council on Foreign Relations.

Sancțiuni și acuzații din partea SUA

Diosdado Cabello se află de mult timp sub sancțiuni americane pentru presupus trafic de droguri.

În 2020, SUA au emis o recompensă de 10 milioane de dolari pentru Cabello și l-au acuzat ca fiind o figură cheie în „Cartel de los Soles”, un grup despre care SUA au declarat că este o rețea venezueleană de trafic de droguri condusă de membri ai guvernului țării.

De atunci, SUA au majorat recompensa la 25 de milioane de dolari. Cabello a negat public orice legătură cu traficul de droguri.

În orele care au urmat după înlăturarea lui Maduro, unii analiști și politicieni din Washington s-au întrebat de ce SUA nu l-au arestat și pe Cabello, care ocupa locul al doilea în lista de acuzații a Departamentului de Justiție împotriva lui Maduro.

Şeful securităţii, Diosdado Cabello. Foto: Profimedia Images

„Știu că probabil doar Diosdado este mai rău decât Maduro și mai rău decât Delcy”, a declarat reprezentanta republicană a Statelor Unite, Maria Elvira Salazar, într-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation” a postului CBS, pe 11 ianuarie.

În zilele următoare, Cabello a denunțat intervenția americană în țară, afirmând într-un discurs că „Venezuela nu se va preda”.

Însă relatările mass-media despre percheziționarea locuitorilor la punctele de control – uneori de către membri ai forțelor de securitate în uniformă, alteori de către persoane în civil – au devenit mai rare în ultimele zile.

Atât Trump, cât și guvernul venezuelean au declarat că mulți dintre deținuții considerați de opoziție și de grupurile pentru drepturile omului ca fiind prizonieri politici vor fi eliberați. Guvernul a declarat că Diosdado Cabello, în calitate de ministru de Interne, supraveghează acest efort. Grupurile pentru drepturile omului afirmă că eliberările se desfășoară extrem de lent și că sute de persoane rămân în continuare în detenție pe nedrept.

