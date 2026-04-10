Negocieri SUA - Iran. Fost consilier al lui Trump: Liderul SUA „își dorește o cale de ieșire”, iar Teheranul „simte această slăbiciune”

Fostul consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, John Bolton, a declarat joi că guvernul iranian „simte slăbiciune” și că îl va „presa în continuare” pe președintele american până când Teheranul va reuși să obțină concesii din partea sa, conform The Hill.

Oficialii iranieni vor purta negocieri la Islamabad cu o delegație americană formată din vicepreședintele JD Vance, trimisul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner. Aceste negocieri au loc după ce, marți, Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui armistițiu, deși ambele părți s-au acuzat reciproc că nu și-au respectat obligațiile prevăzute în acord.

Bolton i-a spus jurnalistului Anderson Cooper de la CNN că Trump „își dorește atât de evident o cale de ieșire din situația actuală, încât cred că Iranul simte această slăbiciune”.

„Și va continua să preseze până când va vedea cât de departe poate ajunge”, a adăugat el. „Și, în special înainte de discuțiile față în față de la Islamabad programate pentru această sâmbătă, vor vedea ce pot obține forțându-l pe Trump să facă concesii fără ca ei să fie nevoiți să negocieze pentru acestea.”

Cooper l-a întrebat pe Bolton dacă faptul că Trump renunță la amenințările sale riscă să facă ca „adversarii să nu-l creadă”. Bolton a răspuns că asta înseamnă TACO, adică „Trump dă mereu înapoi”.

„Ei urmăresc ce face el, iar el crede că negociază, iar ei cred că doar se laudă, așa că așteaptă să se laude și apoi văd dacă îl pot determina să adopte o altă poziție fără a fi nevoiți să cedeze nimic”, a adăugat el.

Bolton a calificat negocierile drept „un test foarte interesant” pentru Vance, care conduce discuțiile cu Witkoff și Kushner și cu care, potrivit spuselor sale, iranienii au preferat să negocieze.

„Au vrut ca Vance să conducă delegația, și l-au obținut”, a spus el.

Vineri, liderul de la Casa Albă a amenințat că va relua atacurile asupra Iranului dacă nu se va ajunge la un acord la Islamabad. Președintele american a declarat pentru New York Post că SUA „încarcă navele cu cele mai bune arme fabricate vreodată, chiar la un nivel mai ridicat decât cel pe care îl folosim pentru o decimare completă”.

Atacurile israeliene asupra Libanului în timpul încetării focului l-au determinat, de asemenea, pe președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, să anunțe că nu vor avea loc negocieri până când nu se va ajunge la o încetare a focului în Liban și până când nu va fi ridicată blocarea activelor Iranului. Aceste două măsuri, care au fost „convenite de comun acord între părți, nu au fost încă puse în aplicare”.

Acordul fragil de încetare a focului a început marți, când Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz și a prezentat Statelor Unite un acord de pace în 10 puncte. Cu toate acestea, guvernul iranian a închis calea navigabilă ca urmare a atacurilor Israelului asupra Libanului. Punctele din acordul de încetare a focului se extindeau și asupra Libanului.

Administrația Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au afirmat că această condiție nu făcea parte din acord, dar prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a insistat că această condiție era inclusă în acord.

„Termenii armistițiului dintre Iran și SUA sunt clari și expliciți: SUA trebuie să aleagă – armistițiu sau continuarea războiului prin intermediul Israelului. Nu le poate avea pe amândouă”, a declarat miercuri ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, pe X. „Lumea vede masacrele din Liban. Mingea este în terenul SUA, iar lumea urmărește dacă aceasta își va respecta angajamentele.”

Atacurile Israelului asupra Libanului au continuat chiar și după ce Benjamin Netanyahu a declarat joi că țara sa și guvernul libanez vor purta negocieri pentru pace. El a precizat că negocierile se vor concentra pe „dezarmarea Hezbollahului și instaurarea păcii între Israel și Liban”.

