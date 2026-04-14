Negocierile SUA-Iran ar putea fi reluate în 48 de ore, afirmă Trump. Unde vor avea loc discuțiile pentru pacea în Orientul Mijlociu

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat marţi publicaţiei New York Post, că negocierile dintre SUA şi Iran s-ar putea relua în următoarele două zile, tot în Pakistan, unde a avut loc în weekend de asemenea prima rundă de negocieri, încheiată fără rezultat, transmite Reuters.

„Într-adevăr, ar trebui să rămâneţi acolo (n.r. în Pakistan), pentru că ceva s-ar putea întâmpla în următoarele două zile şi înclinăm să mergem mai degrabă acolo” pentru noi negocieri cu Iranul, a spus preşedintele SUA.



De asemenea, el l-a lăudat pe comandantul armatei pakistaneze, mareşalul Asim Munir, despre care a spus că face o „muncă extraordinară” pentru medierea între SUA şi Iran. „El este fantastic, prin urmare este mai probabil să ne întoarcem acolo”, în Pakistan, pentru noi tratative, a explicat Trump.

După 21 de ore de discuții la Islamabad, vicepreședintele american JD Vance a declarat că negocierile dintre SUA și Iran s-au încheiat fără a se ajunge la un acord, existând divergențe majore cu privire la programul nuclear și la problemele regionale, în contextul în care Washingtonul și-a prezentat „oferta finală”, pe care Iranul nu a acceptat-o.

După eşecul negocierilor din weekend, el a anunţat impunerea unei blocade navale împotriva Iranului, care a intrat în vigoare luni, deşi două nave plecate din porturi iraniene au reuşit să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

Citește și:

Trump o atacă pe „prietena” sa Giorgia Meloni: „Ea e inacceptabilă. Credeam că are curaj, m-am înșelat”

Editor : C.A.