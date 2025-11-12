Live TV

Nepotul lui JFK şi-a anunţat candidatura pentru un loc în Congres cu un discurs anti-Trump

Jack Schlossberg
Jack Schlossberg, nepotul lui JFK. Foto: Profimedia
Din articol
Cine e Jack Schlossberg

Nepotul lui John Fitzgerald Kennedy, Jack Schlossberg, şi-a anunţat candidatura ca reprezentant democrat al unei circumscripţii a municipiului New York pentru alegerile de la jumătatea mandatului, pe 3 noiembrie 2026, cu un discurs anti-Trump, informează miercuri AFP.

Într-o înregistrare video postată pe reţelele sociale, John Bouvier Kennedy Schlossberg (numele său complet), 32 de ani, estimează că SUA traversează „o criză la toate nivelurile”: „costul de trai”, „reducerile istorice ale programelor sociale”, „criza de corupţie” şi „criza constituţională”.

Candidatul îl descrie pe preşedintele Trump drept „un om periculos” care „îi privează pe cetăţeni de drepturile lor civile”, „îi reduce pe criticii săi la tăcere” şi practică „favoritismul” în chestiuni economice.

Dar mai ales el atenţionează cu privire la riscul unui „al treilea mandat” pentru Donald Trump - interzis de Constituţie, însă evocat adesea de republican - dacă democraţii nu preiau controlul asupra Congresului.

Cine e Jack Schlossberg

Născut şi crescut la New York, Jack Schlossberg este fiul fostei ambasadoare Caroline Kennedy şi al lui Edwin Scholssberg, designer şi artist.

Format la prestigioasele universităţi Yale şi Harvard, el s-a specializat în comentariul politic în media şi pe reţelele sociale, având 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram şi TikTok.

Postul vizat de Jack Schlossberg, clasat la stânga partidului său, este în prezent ocupat de democratul Jerry Nadler. Acesta din urmă se va pensiona după mai mult de trei decenii în Camera Reprezentanţilor.

Mai mulţi alţi candidaţi democraţi şi-au declarat intenţia de a-i succeda, deschizând calea spre alegeri primare.

Nepotul lui JFK, preşedinte din 1961 până la asasinarea lui în 1963, se numără printre susţinătorii viitorului primar al New York-ului, democratul Zohran Mamdani, socialist revendicat în vârstă de 34 de ani, ales săptămâna trecută.

Ministrul sănătăţii al administraţiei lui Donald Trump, Robert Kennedy Jr., este vărul său.

 

