Data publicării:
benjamin netanyahu
Foto: Alex Kolomoisky/Pool via REUTERS

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat sâmbătă seară, într-o conferință de presă, că atacurile asupra Iranului vor continua „până la pacea adevărată”. Liderul de la Tel Aviv a transmis un mesaj direct poporului iranian să se ridice împotriva regimului Khamenei.

„Campania noastră va continua atât timp cât va fi necesar, pentru că numai așa se poate obține pacea adevărată”, a declarat Netanyahu.

Liderul de la Tel Aviv a subliniat că regimul iranian reprezintă o amenințare globală și nu ar trebui să dețină arme nucleare capabile să pună în pericol întreaga omenire.

Premierul a adresat apoi un mesaj direct poporului iranian: „Dorim să mulțumim curajosului popor iranian, care este eliberat de legăturile cu acest regim. Aceasta este o oportunitate de a face ceva. Nu stați cu brațele încrucișate - va veni momentul în care vi se va cere să ieșiți în stradă în masă pentru a răsturna și a eradica acest regim”.

Declarația survine într-un moment de intensificare a tensiunilor în Orientul Mijlociu, după atacurile care au vizat atât lideri iranieni, cât și infrastructura militară, amplificând temerile privind escaladarea conflictului în regiune.

Benjamin Netanyahu a reafirmat ferm angajamentul Israelului și al aliaților săi de a preveni dezvoltarea armelor nucleare de către Iran, prezentând ofensiva ca un pas necesar pentru securitatea globală și „eliberarea poporului iranian”.

