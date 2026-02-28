Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat sâmbătă seară, într-o conferință de presă, că atacurile asupra Iranului vor continua „până la pacea adevărată”. Liderul de la Tel Aviv a transmis un mesaj direct poporului iranian să se ridice împotriva regimului Khamenei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Campania noastră va continua atât timp cât va fi necesar, pentru că numai așa se poate obține pacea adevărată”, a declarat Netanyahu.

Liderul de la Tel Aviv a subliniat că regimul iranian reprezintă o amenințare globală și nu ar trebui să dețină arme nucleare capabile să pună în pericol întreaga omenire.

Premierul a adresat apoi un mesaj direct poporului iranian: „Dorim să mulțumim curajosului popor iranian, care este eliberat de legăturile cu acest regim. Aceasta este o oportunitate de a face ceva. Nu stați cu brațele încrucișate - va veni momentul în care vi se va cere să ieșiți în stradă în masă pentru a răsturna și a eradica acest regim”.

Declarația survine într-un moment de intensificare a tensiunilor în Orientul Mijlociu, după atacurile care au vizat atât lideri iranieni, cât și infrastructura militară, amplificând temerile privind escaladarea conflictului în regiune.

Benjamin Netanyahu a reafirmat ferm angajamentul Israelului și al aliaților săi de a preveni dezvoltarea armelor nucleare de către Iran, prezentând ofensiva ca un pas necesar pentru securitatea globală și „eliberarea poporului iranian”.

Editor : C.A.