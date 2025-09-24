New York devine teren de coliziune între balene cu cocoașă și nave gigantice. Specialiștii vorbesc despre „o furtună de evenimente”

Balenele cu cocoașă apar tot mai des în largul Manhattanului, unde găsesc hrană din abundență, dar riscă să fie lovite de nave uriașe care tranzitează zilnic zona. Specialiștii avertizează că New York Bight, areal marin de dimensiunea Elveției, a devenit o zonă de coliziune între mamiferele marine și traficul naval intens, de la cargouri și petroliere până la vase de croazieră și ambarcațiuni de agrement, potrivit The Guardian.

La început de august, pe puntea vasului de croazieră American Princess s-a adunat o mulțime de turiști, așteptând să vadă balene. Nu au fost dezamăgiți: un pui de balenă cu cocoașă, identificat local ca NYC0318, a ieșit spectaculos la suprafață și a înghițit mii de pești mici.

Pentru pasagerii navei de 29 de metri, momentul a fost cu atât mai spectaculos cu cât s-a petrecut la mică distanță de coasta Manhattanului. Printre cei aflați la bord era și Chris St. Lawrence, naturalist și director de comunicare la Gotham Whale, o organizație de cercetare marină condusă de voluntari. El avertizează însă că atunci când se hrănesc, balenele „pot deveni foarte distra­se și nu se feresc de bărci”.

Când Gotham Whale a început să monitorizeze balenele cu cocoașă, în 2012, avea în catalog doar cinci exemplare. Astăzi, sunt identificate 470, în majoritate tineri atrași de abundența hranei din zona New York Bight, un areal marin de dimensiunea Elveției, care se întinde din sudul statului New Jersey până la estul Long Island și spre larg, către canionul Hudson. Problema este că aceste locuri de hrănire coincid cu rutele navelor comerciale, petroliere, de croazieră sau de pescuit.

„Nu cred că oamenii își dau seama că balenele sunt acolo, iar companiile de transport cu siguranță nu se așteaptă să le vadă”, spune Danielle Brown, directoare de cercetare la Gotham Whale.

Lesley Thorne, specialistă în științe marine la Universitatea Stony Brook din Long Island, atrage atenția asupra unui cumul de factori periculoși: revenirea populațiilor de balene cu cocoașă, schimbările climatice care modifică distribuția hranei și pătrunderea balenelor în coridoarele de navigație.

„Este o furtună perfectă de evenimente”, spune ea.

De la interzicerea vânătorii comerciale, balenele cu cocoașă au devenit un succes al conservării, fiind scoase în 2016 de pe lista speciilor protejate în apele din New York. Totuși, același an a marcat și o creștere a cazurilor de eșuare și deces al balenelor mari pe coasta estică a SUA.

În 2017, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a declarat un „Eveniment de mortalitate neobișnuită”, care rămâne deschis și azi.

Cercetările arată că loviturile provocate de nave sunt principala cauză, urmate de prinderea în plasele de pescuit. În 2024, oamenii de știință au identificat chiar și balene-drept nord-atlantice, specie critic periclitată, în apropiere de canionul Hudson. În mai, un vas de croazieră a ajuns într-un port din New York cu cadavrul unei balene sei prins de prova.

Comportamentul de hrănire la suprafață, în ape puțin adânci, face balenele cu cocoașă și mai vulnerabile. Gotham Whale documentează tot mai multe cazuri de balene cu cicatrici și răni provocate de elice. Într-un caz recent, o balenă sănătoasă a fost observată într-o zi, iar câteva zile mai târziu a fost găsită cu răni proaspete de coliziune.

Schimbările climatice, care fac din această zonă una dintre regiunile oceanice cu încălzirea cea mai rapidă din lume, par să atragă balenele și mai aproape de coastă.

„Apele mai calde modifică productivitatea oceanului și aduc balenele mai aproape de țărm, ceea ce crește interacțiunile cu navele și accidentele”, spune Janet Coit, fost administrator adjunct al NOAA pentru pescuit.

Soluția este cunoscută: devierea rutelor sau reducerea vitezei navelor, dar dificil de pus în practică.

„Cu trei culoare maritime către New York, nu există posibilitatea rerutării”, spune Samantha Rosen, purtătoare de cuvânt a departamentului de conservare a mediului din statul New York.

Studiile arată că limitarea vitezei la 10 noduri reduce semnificativ riscul și gravitatea coliziunilor. În prezent, restricția se aplică sezonier, doar din ianuarie până în mai, și doar pentru nave mai mari de 20 de metri. Totuși, în ianuarie 2025, NOAA a retras o propunere care ar fi extins protecția pe perioade mai lungi, pe suprafețe mai mari și ar fi inclus și nave mai mici.

Măsura ar fi redus riscurile și pentru alte specii de balene, dar opoziția din partea operatorilor maritimi și a unor politicieni a blocat-o. Între timp, reducerile voluntare de viteză, aplicate doar când sunt semnalate balene, s-au dovedit puțin eficiente.

Această situație este agravată și de tăierile bugetare și de resurse la NOAA, care afectează programele de cercetare și protecție a climei.

„Dacă oamenii vor să salveze balenele, vor trebui să-și schimbe comportamentul”, avertizează Coit.

