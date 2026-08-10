„Nici măcar Mao nu și-a pus chipul pe bani”. Trump slăbește controlul asupra puterii executive și amenință democrația SUA (FT)

Donald Trump urmează modelul unui autocrat în cel de-al doilea mandat al său, slăbind mecanismele de control asupra puterii sale și făcând ca SUA să fie mai puțin sigure, au avertizat foști înalți oficiali din serviciile de informații, intensificând în același timp criticile publice la adresa stilului autoritar de guvernare al președintelui american, scrie Financial Times.

Trump s-a întors la putere promițând să declare război așa-numitului „stat profund”, pe care l-a acuzat că i-a limitat puterea în timpul primului său mandat. De atunci, a încercat să-i reducă la tăcere pe critici și a cerut loialitate din partea celor din anturajul său.

Autocrații „au strategii relativ similare în ceea ce privește modul în care preiau și exercită puterea”, a afirmat Paul Kolbe, fost șef de stație al CIA care a activat în fosta Uniune Sovietică și în Balcani. „Toate aceste aspecte mi se par că se potrivesc perfect cu ceea ce vedem că se întâmplă în prezent în Statele Unite”.

Mark Zaid, un avocat specializat în securitate națională care se află într-un proces cu Trump după ce Casa Albă i-a revocat anul trecut autorizația de securitate, a avertizat că președintele american își va continua eforturile de consolidare a puterii.

„Toate barierele au fost îndepărtate”, a spus Zaid. „Nu cred că ne-am apropiat nici măcar de cel mai rău scenariu care ne așteaptă”.

Kolbe se numără printre cei peste 400 de foști oficiali ai serviciilor de informații și ai securității naționale din SUA care fac parte din The Steady State, o rețea înființată în 2016 ca răspuns la îngrijorarea membrilor săi față de ascensiunea autoritarismului în SUA. Zaid colaborează, de asemenea, cu această organizație.

Grupul avertizează că subminarea instituțiilor și a mecanismelor de control asupra puterii executive de către Trump amenință democrația americană și mediul de afaceri din SUA.

Intervențiile publice ale unor foști oficiali, obișnuiți mai degrabă cu o viață în umbră, indică o îngrijorare tot mai profundă în cadrul comunității de informații din SUA.

Numărul membrilor organizației The Steady State a crescut semnificativ în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, însă mulți dintre ei rămân anonimi de teama represaliilor. „Jumătate dintre membrii noștri nu doresc să-și dezvăluie identitatea, iar aceștia sunt oameni care au luptat în zone de război”, a declarat fondatorul Steven Cash.

„Există o mulțime de motive întemeiate pentru a nu spune nimic”, a declarat Julia Curlee, fostă analistă CIA și membră a grupului. „Problema este că, dacă nimeni nu spune nimic, ajungem în situația în care ne aflăm acum”. Ea a afirmat că oamenii nu conștientizează „măsura în care aceste instituții, atât de importante, au fost golite de conținut și slăbite”.

Gail Helt, o altă fostă analistă a agenției specializată în China și Taiwan, și-a exprimat îngrijorarea față de „cultul personalității” din jurul lui Trump. „Vrea ca chipul său să apară pe pașapoartele noastre. Vrea ca chipul său să apară pe banii noștri. Nici măcar Mao nu și-a pus chipul pe bani”, a spus ea, referindu-se la fostul președinte al Partidului Comunist Chinez.

Un alt grup format din foști ofițeri din serviciile de informații, Institutul pentru Studiul Stărilor de Excepție, o organizație apolitică, elaborează un raport privind modul în care oficialii americani ar putea folosi puterile de urgență pentru a perturba alegerile din SUA.

„Vrem să analizăm care sunt, în opinia noastră, riscurile reale și care nu sunt”, a declarat Ed Bogan, fost șef de stație al CIA și fondator al institutului.

Aceste îngrijorări s-au accentuat luna trecută, când Trump a profitat de un discurs televizat difuzat în prime time pentru a afirma că Beijingul s-a amestecat în alegerile din 2020, în ciuda unui raport din 2021 al Consiliului Național de Informații, care concluziona că țara condusă de Xi Jinping „nu a întreprins acțiuni de interferență” în cadrul scrutinului.

Afirmația celui de-al 47-lea președinte american s-a bazat pe informații secrete declasificate de administrația sa, dar a fost percepută ca o încercare de a pune la îndoială integritatea alegerilor din SUA, cu doar câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Președinții americani din trecut au folosit informații secrete declasificate pentru a-și susține politicile, inclusiv eforturile lui George W. Bush de a justifica invazia americană în Irak. Însă foști oficiali din serviciile de informații afirmă că Trump a mers mai departe, folosind aceste informații în scopuri politice personale.

Curlee l-a acuzat pe Trump că „se folosește de CIA” pentru a-și consolida mesajul „în contradicție cu ceea ce crede de fapt instituția însăși”. Ea nu putea să-și imagineze „prea multe abuzuri mai grave ale capacităților și competențelor comunității de informații din ultimele câteva decenii”.

CIA a declarat că a „colaborat îndeaproape cu Grupul de lucru pentru transparență guvernamentală al președintelui Trump” pentru a face publice informațiile, protejând în același timp sursele și metodele, și a adăugat că înalți oficiali din serviciile de informații au fost implicați în „fiecare etapă a acestui proces”.

Foștii oficiali afirmă, de asemenea, că Trump și-a folosit puterea în ceea ce privește autorizațiile de securitate — care permit persoanelor din sectorul privat să colaboreze îndeaproape cu agențiile de securitate națională ale SUA — pentru a-i pedepsi pe criticii săi.

În prima sa zi după revenirea la putere, Trump a revocat autorizațiile de acces ale a 50 de foști oficiali din serviciile de informații care semnaseră o scrisoare din 2020 în care afirmau că publicarea e-mailurilor de pe un laptop aparținând fiului lui Joe Biden, Hunter, purta semnele distinctive ale unei operațiuni a serviciilor secrete ruse. Ulterior, el a retras autorizațiile de acces ale unor înalți oficiali din administrația Biden și ale altor critici de seamă.

Liz Lyons, directoarea departamentului de relații publice al CIA, a respins criticile. „Foștii oficiali care nu mai dețin autorizații de securitate din cauza rolului pe care l-au jucat în farsa privind coluziunea cu Rusia și în fiascoul legat de laptopul lui Hunter Biden nu sunt surse serioase, iar opiniile lor nu merită să fie relatate”.

Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe, a declarat că Trump a fost ales cu mandatul „de a elimina utilizarea abuzivă a aparatului de stat împotriva americanilor, practică specifică epocii Biden, de a curăța mlaștina și de a pune cetățenii americani pe primul loc — ceea ce este exact ceea ce face”. Președintele „restabilește democrația, redând puterea poporului american și luând-o din mâinile birocraților nealeși”, a afirmat Ingle.

Zaid, avocatul specializat în securitate națională, a afirmat că utilizarea de către Trump a autorizațiilor de securitate împotriva celor considerați dușmani nu a mai fost observată la o asemenea amploare de la „Panica Roșie” din anii 1950, când erau vizați cei bănuiți de simpatii comuniste.

În ciuda îngrijorării lor, unii foști oficiali consideră că instituțiile americane vor rezista presiunilor exercitate de Trump.

„Lista lucrurilor care ne dau motive de îngrijorare este lungă”, a spus Helt. Dar americanii au în sânge o „istorie a democrației și a libertății”. „Nu cred că vom intra în tăcere în acea noapte rece”.

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Editor : A.M.G.