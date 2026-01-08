Live TV

Nicki Minaj, boicotată de fanii săi pentru sprijinul acordat lui Donald Trump: „Este seducător și irezistibil”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-19T122057.753
Donald Trump, Nicki Minaj. Foto: Getty Images/ X
Din articol
Apel la boicot

Nicki Minaj își afișează din ce în ce mai des sprijinul față de președintele Donald Trump și își multiplică declarațiile controversate la adresa minorităților, o poziție care surprinde și deranjează chiar și propriul său public. Pe rețelele de socializare, apelurile la boicotarea muzicii sale au apărut imediat, potrivit News.ro.

Ultimul exemplu în acest sens a avut loc pe 21 decembrie, în cadrul AmericaFest, o adunare anuală a tinerilor ultraconservatori din Phoenix, Arizona. La acest eveniment, organizat de Turning Point USA, organizație apropiată de mișcarea militantului de extremă dreapta Charlie Kirk, cântăreața de rap, în vârstă de 43 de ani, nu a contenit să îl laude pe președintele american, pe care l-a descris drept „seducător și irezistibil”, în fața unui public adept al mișcării MAGA.

„Am cel mai mare respect și admirație pentru președintele nostru. Donald Trump și J.D. Vance, îi apreciez pe amândoi. Sunt amândoi oameni puternici și inteligenți”, a declarat artista.

Dincolo de complimentele adresate administrației Trump, descrisă ca fiind „plină de oameni cu inimă și generozitate”, cântăreața a făcut și declarații controversate, în special cu privire la gen. „Băieții vor fi băieți și nu este nimic rău în asta”, a spus ea, în aplauzele publicului.

Deși rapperița nu a fost niciodată în mod clar o susținătoare a democraților, recentele sale declarații marchează o ruptură radicală față de imaginea de aliată a comunității LGBT+ și de feministă pe care o cultivase ani la rând.

Apel la boicot

Publicul ei obișnuit, format în mare parte din tineri progresiști, membri ai comunității LGBT+ și persoane aparținând minorităților, începe să se îndepărteze de artistă.

Contul Pride UK, care publică informații dedicate comunității LGBTQ+, a transmis, de exemplu, un mesaj pe X: „Dragi membri LGBT+... Vă rugăm să vă abțineți de la difuzarea oricărei muzici a lui Nicki Minaj. Ea nu este prietena noastră #boycottnickiminaj”. Mesajul a fost vizualizat de peste 1,8 milioane de ori și a strâns mai mult de 20.000 de aprecieri.

Dacă unii o apără pe artistă, majoritatea fanilor săi denunță ceea ce consideră a fi o trădare. Alții o acuză de ipocrizie, subliniind că ea însăși este o imigrantă fără acte, cu o bază de fani formată în mare parte din persoane de culoare și queer. O petiție cere chiar expulzarea lui Nicki Minaj în Trinidad și Tobago, țara sa natală, și a strâns peste 79.000 de semnături la începutul lunii ianuarie.

Această schimbare politică contrastează puternic cu pozițiile anterioare ale cântăreței. În timpul primului mandat al lui Donald Trump, ea s-a arătat adesea critică față de politicile acestuia pe rețelele de socializare. În 2018, de exemplu, Nicki Minaj deplângea pe Instagram brutalitatea politicii anti-imigrație promovate de președinte.

„Am ajuns în această țară ca imigrantă ilegală la vârsta de 5 ani. Vă rog, opriți asta”, scria ea, referindu-se la separarea forțată a familiilor. Mesajul, șters ulterior de pe platformă, a fost intens preluat de presă.

Schimbarea de poziție s-a produs treptat, începând cu 2021. În timpul pandemiei de Covid-19, cântăreața a pus public la îndoială siguranța vaccinurilor, alăturându-se mișcării anti-vaccinare. De când Donald Trump a fost reales, artista și-a exprimat în mod repetat sprijinul față de Casa Albă.

O poziție apreciată, în mod evident, de administrația Trump. J.D. Vance a salutat-o public pe Nicki Minaj pe 11 decembrie 2025, scriind pe X: „Nicki > Cardi”, făcând referire la rivalitatea cu Cardi B, susținătoare declarată a democraților. Ulterior, acesta a lăudat și intervenția lui Minaj de la Phoenix.

În ciuda controverselor, Nicki Minaj a continuat să își afișeze sprijinul pentru administrația Trump, distribuind inclusiv meme pro-Vance. Hărțuită online pe Instagram, artista și-a dezactivat contul, urmărit de 227 de milioane de persoane.

Nicki Minaj nu este singura figură din rapul american care s-a apropiat de tabăra pro-Trump. Lil Wayne și-a exprimat public sprijinul pentru republican în octombrie 2020. Câteva luni mai târziu, Donald Trump l-a grațiat pe artist, care risca atunci până la zece ani de închisoare într-un dosar de posesie ilegală de arme de foc.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Berlin pană de curent
4
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Digi Sport
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Senatul SUA va vota propunerea de a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni în Venezuela. Cum poate riposta președintele
Donald Trump Volodimir Zelenski
Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Anunțul lui Zelenski
Delcy Rodriguez
Statele Unite vor „dicta” deciziile pe care să le ia Venezuela. „Dispunem de pârghii maxime”
Frank-Walter Steinmeier
Lumea riscă să devină „un bârlog al tâlharilor”: Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială
politie in Minneapolis, sua
Reacția lui Trump, după ce o femeie a fost împuşcată mortal de poliţia de imigrare în Minneapolis: „A tras în legitimă apărare”
Recomandările redacţiei
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor...
Spital Buăzu
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De...
emmanuel macron
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și...
sediul csm
CSM vrea să limiteze numărul de dosare repartizate zilnic...
Ultimele știri
62.000 de elevi au făcut cursuri online sau au avut orele suspendate din cauza vremii. La Bistriţa, şcolile rămân închise şi vineri
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor
Impozitele pe locuințe au crescut cu 80% la Craiova în 2026, după modificarea Codului Fiscal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Fanatik.ro
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Tabelul pensiilor în funcţie de meserie. Câţi bani primeşti la bătrâneţe dacă ai lucrat ca agent de...
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz. Alan Jackson spune însă că Nick Reiner nu este vinovat de...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Noah Wyle, apariție rară pe covorul roșu alături de soție și de copiii lui din căsnicia anterioară, la...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...