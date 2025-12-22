Live TV

Nicki Minaj îl numește „asasin" pe J. D. Vance, la un eveniment al văduvei lui Charlie Kirk. Reacția Erikăi Kirk: „Trebuie să râzi"

Erika Kirk și Nicki Minaj Foto: Profimedia

Văduva activistului conservator Charlie Kirk, ucis recent, a transformat o gafă comisă duminică de cântăreaţa rap Nicki Minaj într-un moment de consolare, după ce artista a făcut o referire la „asasinul JD Vance” în timp ce îi lăuda pe liderii conservatori din Statele Unite, informează Reuters.

Erika Kirk, al cărei soţ a fost împuşcat mortal în luna septembrie, i-a oferit sprijinul ei lui Nicki Minaj după ce cântăreaţa rap l-a descris pe vicepreşedintele american JD Vance ca fiind un „asasin”, deşi artista declarase în aceeaşi frază că politicianul republican este „un model de urmat”, notează Agerpres.

Erika Kirk şi Nicki Minaj purtau în acel moment o conversaţie pe scena festivalului „AmericaFest” organizat în oraşul Phoenix de Turning Point USA, mişcarea conservatoare de tineret fondată de Charlie Kirk.

„Dragi tineri, aveţi modele de urmat uimitoare, precum frumosul şi elegantul nostru preşedinte, şi aveţi alte modele uimitoare, precum asasinul JD Vance, vicepreşedintele nostru”, a declarat pe scenă Nicki Minaj înainte de a coborî repede microfonul, privind în jos şi acoperindu-şi gura cu palmele, într-un gest care exprima faptul că artista era vizibil jenată de ceea ce spusese.

Charlie Kirk a fost împuşcat mortal în timpul unui eveniment organizat de Turning Point USA în campusul Universităţii Utah Valley din Orem, în timp ce participa la o dezbatere cu studenţii acelei universităţi.

După referirea la „asasinul JD Vance”, Nicki Minaj a tăcut timp de câteva secunde, iar publicul a izbucnit în râs în urma momentului stânjenitor. Erika Kirk a intervenit apoi rapid în discuţie, sărind în ajutorul cântăreţei.

„Crede-mă, nu există nimic nou sub soare pe care să nu-l fi auzit deja, aşa că eşti în regulă... Te iubesc. Trebuie să râzi cu adevărat de asta”, i-a spus Erika Kirk cântăreţei Nicki Minaj. „Spune ce vrei să spui, pentru că îţi cunosc inima şi nu te voi judeca pentru asta”, a adăugat ea.

Nicki Minaj i-a mulţumit văduvei activistului asasinat şi şi-a continuat apoi discursul după o scurtă pauză.

La puţin timp după apariţia cântăreţei Nicki Minaj pe scena de la „AmericaFest”, Casa Albă a publicat un videoclip despre prezenţa artistei la acel festival, în care cântăreaţa a putut fi văzută şi auzită în timp de făcea declaraţia următoare: „Am cel mai mare respect şi admiraţie pentru preşedintele nostru”. Nicki Minaj a redistribuit apoi acel videoclip pe reţelele de socializare, adăugând două fotografii cu ea şi un comentariu: „Draga mea, ai reuşit. Suntem bine. Te iubesc”.

