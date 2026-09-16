„Nimeni din istoria SUA nu a câștigat atât de mulți bani din politică”. Averea lui Trump a crescut enorm după victoria în alegeri

Averea președintelui SUA, Donald Trump, a crescut cu 2,7 miliarde de dolari după victoria sa în alegerile prezidențiale din 2024 și a ajuns la 7,3 miliarde de dolari, potrivit estimărilor revistei Forbes.

„Nimeni din istoria SUA nu a câștigat atât de mulți bani din politică”, subliniază publicația. Principala sursă de creștere a averii șefului Casei Albe au fost proiectele din domeniul criptomonedelor și activele lichide, cu o valoare totală de aproximativ 2,4 miliarde de dolari. În special, Trump deține tokenuri „meme” în valoare de 709 milioane de dolari și tokenuri ale proiectului World Liberty Financial în valoare de 338 de milioane de dolari, iar afacerea sa de emisiune de stablecoin-uri este evaluată la 233 de milioane de dolari.

De asemenea, președintele american deține zece terenuri de golf în SUA, clubul Mar-a-Lago, complexul de golf Trump National Doral Miami și trei proprietăți în Europa. Potrivit estimărilor Forbes, valoarea totală a acestora ajunge la 1,8 miliarde de dolari. În plus, Trump a investit 1,1 miliarde de dolari în imobiliare. Printre cele mai mari proprietăți se numără participații la două complexe de birouri din New York și San Francisco, zgârie-norii Trump Tower, clădirea de locuințe Trump Park Avenue și altele. Încă 1 miliard de dolari reprezintă participația lui Trump în Trump Media and Technology Group, care deține rețeaua socială Truth Social. După cum remarcă Forbes, din punct de vedere financiar, aceasta este „una dintre cele mai absurde afaceri din America”: în 2024, compania a înregistrat venituri de 3,7 milioane de dolari și a suferit o pierdere de 712 milioane de dolari.

Celelalte active ale șefului Casei Albe sunt estimate la 700 de milioane de dolari. Printre acestea se numără o afacere de administrare, un elicopter și un avion, împrumuturi acordate copiilor în valoare de 5 milioane de dolari și economii pentru pensie în valoare de 2 milioane de dolari. În același timp, potrivit calculelor Forbes, averea lui Trump a scăzut cu 300 de milioane de dolari în ultimul an. În special, președintele trebuie să plătească 94 de milioane de dolari în urma unor procese judiciare.

Anterior, Reuters a atras atenția asupra faptului că Trump a declarat venituri de 635 de milioane de dolari din vânzarea monedelor meme TRUMP. Agenția a estimat că, după revenirea la putere, familia sa a primit de la investitori cel puțin 2,3 miliarde de dolari pentru proiecte legate de criptomonede. Experții în etică intervievați de Reuters au afirmat că veniturile familiei Trump din industria criptomonedelor, pe care administrația sa o reglementează și o susține în același timp, creează un conflict de interese fără precedent.

Editor : A.R.