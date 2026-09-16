Live TV

„Nimeni din istoria SUA nu a câștigat atât de mulți bani din politică”. Averea lui Trump a crescut enorm după victoria în alegeri

Data publicării:
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Averea președintelui SUA, Donald Trump, a crescut cu 2,7 miliarde de dolari după victoria sa în alegerile prezidențiale din 2024 și a ajuns la 7,3 miliarde de dolari, potrivit estimărilor revistei Forbes.

„Nimeni din istoria SUA nu a câștigat atât de mulți bani din politică”, subliniază publicația. Principala sursă de creștere a averii șefului Casei Albe au fost proiectele din domeniul criptomonedelor și activele lichide, cu o valoare totală de aproximativ 2,4 miliarde de dolari. În special, Trump deține tokenuri „meme” în valoare de 709 milioane de dolari și tokenuri ale proiectului World Liberty Financial în valoare de 338 de milioane de dolari, iar afacerea sa de emisiune de stablecoin-uri este evaluată la 233 de milioane de dolari.

De asemenea, președintele american deține zece terenuri de golf în SUA, clubul Mar-a-Lago, complexul de golf Trump National Doral Miami și trei proprietăți în Europa. Potrivit estimărilor Forbes, valoarea totală a acestora ajunge la 1,8 miliarde de dolari. În plus, Trump a investit 1,1 miliarde de dolari în imobiliare. Printre cele mai mari proprietăți se numără participații la două complexe de birouri din New York și San Francisco, zgârie-norii Trump Tower, clădirea de locuințe Trump Park Avenue și altele. Încă 1 miliard de dolari reprezintă participația lui Trump în Trump Media and Technology Group, care deține rețeaua socială Truth Social. După cum remarcă Forbes, din punct de vedere financiar, aceasta este „una dintre cele mai absurde afaceri din America”: în 2024, compania a înregistrat venituri de 3,7 milioane de dolari și a suferit o pierdere de 712 milioane de dolari.

Celelalte active ale șefului Casei Albe sunt estimate la 700 de milioane de dolari. Printre acestea se numără o afacere de administrare, un elicopter și un avion, împrumuturi acordate copiilor în valoare de 5 milioane de dolari și economii pentru pensie în valoare de 2 milioane de dolari. În același timp, potrivit calculelor Forbes, averea lui Trump a scăzut cu 300 de milioane de dolari în ultimul an. În special, președintele trebuie să plătească 94 de milioane de dolari în urma unor procese judiciare.

Anterior, Reuters a atras atenția asupra faptului că Trump a declarat venituri de 635 de milioane de dolari din vânzarea monedelor meme TRUMP. Agenția a estimat că, după revenirea la putere, familia sa a primit de la investitori cel puțin 2,3 miliarde de dolari pentru proiecte legate de criptomonede. Experții în etică intervievați de Reuters au afirmat că veniturile familiei Trump din industria criptomonedelor, pe care administrația sa o reglementează și o susține în același timp, creează un conflict de interese fără precedent.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Romania Farmers Protest
2
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
Dmitri Peskov
3
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
protest fermieri piata victoriei
4
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
5
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...
Georgina Rodriguez a renunțat la "CR7"
Digi Sport
Georgina Rodriguez a renunțat la "CR7"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Kennedy Center
Trump închide Centrul Kennedy, după ce justiţia respinge inscripţionarea numelui său pe faţada clădirii
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen şi-a prezentat în Parlamentul European discursul despre Starea Uniunii. Cele 7 mari teme abordate DOCUMENT
DC: Turmp-led Kennedy Center Board Renews Calls for Significant Renovations
Saga redenumirii Centrului cultural Kennedy: un judecător respinge iar adăugarea numelui lui Trump pe clădire. Apar riscuri financiare
bani numarati bancnote lei gettyimages
Milioane de pensii ar fi fost calculate eronat, potrivit unui raport al Curții de Conturi. Unde a greșit Casa de Pensii
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov acuză SUA că au prelungit cu un an războiul din Ucraina și afirmă că Rusia ar fi putut trăi în pace
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan cheamă, joi, partidele la Cotroceni pentru desemnarea...
captura
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20...
Violențe în Piața Victoriei.
Ciobanii care au protestat în Capitală au fost chemați la Cotroceni...
antidrona
Imagini cu noile sisteme antidronă care vor proteja porturile...
Ultimele știri
„Ne așteaptă un maraton.” Germania a început să pregătească spitalele pentru situația în care începe un război
Fost director CIA: „Putin a făcut NATO măreț. Rusia nu va reuși să-și atingă obiectivele de război”
Concordia propune un pact național pentru economia României pe 20-30 de ani: „Trebuie să vorbim despre competitivitate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Fetele mele m-au văzut la pământ”. Soția lui Bruce Willis, confesiuni dureroase despre lupta cu boala...
Cancan
Tatăl fetiței Mădălinei Apostol a fost prezent la priveghi! Ce DECIZIE a luat Cătălin în privința fiicei lor
Fanatik.ro
Mirel Rădoi la U Cluj în locul lui Bergodi? „E agreat de toată lumea din club”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, afacere fabuloasă. Cum a ajuns proprietar peste o companie IT a statului...
Adevărul
Arabia Saudită, lovită din toate părțile. Trump refuză să sprijine militar regatul împotriva rebelilor houthi
Playtech
Micul oraș din România care devine un punct-cheie pentru producția de muniție NATO. Are o tradiție...
Digi FM
Mircea Bravo a stat de vorbă cu câștigători reali la Loto: „Sunt oameni care în 6 luni și-au pierdut toți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
Pro FM
Ștefan Bănică Jr., mărturisire emoționantă la 31 de ani de la moartea tatălui său: „E un gol care nu poate fi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Amanda Seyfried și Thomas Sadoski s-au despărțit după 9 ani de căsnicie: „Ne-am avut unul pe celălalt pentru...
Adevarul
Atacul fostului procuror general al Ucrainei asupra instituțiilor anticorupție ar putea declanșa o criză...
Newsweek
Pensii de invaliditate recalculate și plătite greșit. Abateri de peste 60 de milioane de lei
Digi FM
Școală de 4 milioane de lei într-o comună fără niciun elev. Primarul ar veni la birou cu elicopterul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Mai mulți artiști s-au retras din turneul lui Ed Sheeran. Decizia vine după mesajele pro-palestiniene ale lui...