om in viscol
Ninsori puternice în SUA. FOTO: Profimedia Images

O furtună puternică a lovit luni coasta de est a SUA, aducând ninsori record care au cauzat perturbări pentru milioane de oameni şi mii de zboruri anulate, anunţă BBC. În unele zone din Rhode Island şi Massachusetts nămeții au ajuns la aproape un metru, a declarat Serviciul Naţional de Meteorologie.

Condiţiile de călătorie în New York au fost „aproape imposibile”, a avertizat o agenţie de stat. Peste 600.000 de locuinţe şi companii de pe coasta de est au suferit întreruperi de curent, New Jersey şi Massachusetts fiind cele mai afectate.

Avertismentele de furtună de iarnă s-au extins de la Carolina de Nord până în nordul statului Maine, unele avertismente fiind emise şi mai la nord, în unele părţi din estul Canadei.

Conform Serviciului Naţional de Meteorologie, zăpada urma să persiste pe tot parcursul zilei de luni, iar în unele zone din apropierea coastei de nord-est se preconiza că până marţi dimineaţă vor cădea între 61 şi 64 de centimetri de zăpadă.

Rhode Island, cel mai mic stat american, pare să fi fost cel mai afectat de furtună. De fapt, conform presei locale, aceasta a fost cea mai puternică furtună de zăpadă care a lovit vreodată statul. Providence, capitala statului, a înregistrat 91 cm de zăpadă, depăşind recordul existent pentru cea mai mare furtună de zăpadă, de 72 de centimetri, stabilit în februarie 1978.

„L-a depăşit cu mult”, a declarat Candice Hrencecin, meteorolog la Serviciul Naţional de Meteorologie din Boston, pentru New York Times. „Am fost la fel de şocaţi ca toată lumea.”

În Rhode Island şi în statul vecin Connecticut a fost instituită interdicţia de a călători în scopuri neesenţiale. Mai târziu în cursul zilei, guvernatoarea statului Massachusetts, Maura Healey, a impus şi ea o interdicţie de călătorie.

„Impun o interdicţie de călătorie pentru toate deplasările neesenţiale în sud-estul statului Massachusetts şi reduc limita de viteză pe autostrada Pike la 25 km/h”, a declarat ea într-o postare online, referindu-se la o autostradă importantă din stat.

