„Noi avem toate cărţile”. Trump ameninţă cu „represalii majore”, dacă europenii vând datoria americană pentru a exercita presiuni

Preşedintele american Donald Trump a amenințat, joi, că va lansa represalii majore”, dacă ţările europene încep să vândă titluri ale datoriei americane cu scopul de a exercita presiuni asupra Statelor Unite, relatează AFP.

„Dacă se întâmplă asta, vom lansa represalii majore, noi avem toate cărţile în mână”, a declarat el într-un interviu acordat postului Fox Business, la Davos, potrivit News.ro.

După ce tensiunile comerciale au crescut randamentele obligaţiunilor Trezoreriei americane, europenii ar putea amplifica această tendinţă, potrivit speculațiilor din presa internațională.

EXCLUSIV Ce ar însemna ca Europa să vândă activele și titlurile de stat care reprezintă datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”

