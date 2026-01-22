„Noi avem toate cărţile”. Trump ameninţă cu „represalii majore”, dacă europenii vând datoria americană pentru a exercita presiuni
Data publicării:
Preşedintele american Donald Trump a amenințat, joi, că va lansa „represalii majore”, dacă ţările europene încep să vândă titluri ale datoriei americane cu scopul de a exercita presiuni asupra Statelor Unite, relatează AFP.
„Dacă se întâmplă asta, vom lansa represalii majore, noi avem toate cărţile în mână”, a declarat el într-un interviu acordat postului Fox Business, la Davos, potrivit News.ro.
După ce tensiunile comerciale au crescut randamentele obligaţiunilor Trezoreriei americane, europenii ar putea amplifica această tendinţă, potrivit speculațiilor din presa internațională.