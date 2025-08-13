Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Cum va funcționa

Sistemul de apărare antirachetă Cupola de Aur, proiectul emblematic al administrației Trump, va include patru straturi – unul bazat pe sateliți și trei terestre – cu 11 baterii cu rază scurtă de acțiune amplasate pe teritoriul continental al SUA, în Alaska și Hawaii, potrivit unei prezentări a guvernului american despre proiect, despre care Reuters a scris în premieră.

Slide-urile prezentării, intitulate „Go Fast, Think Big!” (Acționează rapid, fii ambițios!), au fost arătate săptămâna trecută în fața a 3.000 de contractori din domeniul apărării în Huntsville, Alabama, și dezvăluie complexitatea fără precedent a sistemului, care se confruntă cu un termen limită ambițios, stabilit de președintele american Donald Trump pentru 2028.

Costul sistemului este estimat la 175 de miliarde de dolari, dar prezentarea arată că încă există incertitudini cu privire la arhitectura de bază a proiectului, deoarece numărul de lansatoare, interceptori, stații terestre și baze de rachete necesare pentru sistem nu a fost încă stabilit.

„Au mulți bani, dar nu au încă o țintă în ceea ce privește costurile”, a declarat un oficial american. Până în prezent, Congresul a alocat 25 de miliarde de dolari pentru „Golden Dome” în proiectul de lege privind impozitele și cheltuielile aprobat de Trump în iulie. Alte 45,3 miliarde de dolari sunt alocate pentru sistem în cererea sa de buget prezidențial pentru 2026.

Conceput ca un scut antirachetă multistrat pentru Statele Unite, Cupola de Aur a lui Trump se inspiră din sistemul Iron Dome (Cupola de oțel) al Israelului, dar este semnificativ mai mare datorită zonei geografice pe care trebuie să o protejeze și complexității amenințărilor cu care se va confrunta.

Conform prezentării, arhitectura sistemului constă din patru straturi integrate: un strat spațial de detectare și țintire pentru avertizare și urmărirea rachetelor, precum și „apărarea antirachetă” și trei straturi terestre constând din interceptori de rachete, rețele radar și, potențial, lasere.

O surpriză a fost un nou câmp de rachete de mari dimensiuni – aparent în zona Midwest a SUA, conform unei hărți incluse în prezentare – pentru interceptorii de nouă generație (NGI) fabricați de Lockheed Martin, care ar face parte din „stratul superior” alături de sistemele Aegis Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), fabricate tot de Lockheed.

NGI este racheta modernizată pentru rețeaua Ground-Based Midcourse Defense (GMD) de radare, interceptori și alte echipamente - în prezent principalul scut de apărare antirachetă pentru a proteja Statele Unite de rachetele balistice intercontinentale provenite de la state ostile.

SUA operează baze de lansare GMD în sudul Californiei și în Alaska. Acest plan ar adăuga o a treia bază în Midwest pentru a contracara amenințări suplimentare.

Alte obstacole tehnice identificate în prezentarea PowerPoint includ latența comunicațiilor în cadrul „lanțului de distrugere” al sistemelor. Contractori precum Lockheed, Northrop Grumman, RTX și Boeing dispun de o varietate de sisteme de apărare antirachetă.

Reuters subliniază că prezentarea nu menționează SpaceX, compania lui Elon Musk, care a participat la licitația pentru contractele Golden Dome alături de producătorul de software Palantir și producătorul de sisteme de apărare Anduril.

Pentagonul a declarat că adună informații „din industrie, mediul academic, laboratoare naționale și alte agenții guvernamentale pentru a sprijini Golden Dome”, dar că ar fi „imprudent” să divulge mai multe informații despre un program aflat în fază incipientă.

Un obiectiv cheie al Golden Dome este de a doborî țintele în timpul „fazei de propulsie”, urcarea lentă și previzibilă a unei rachete prin atmosfera Pământului. Mai degrabă, acesta urmărește să pună în funcțiune interceptori spațiali care pot intercepta mai rapid rachetele inamice.

Prezentarea a subliniat că Statele Unite „au construit atât interceptori, cât și vehicule de reintrare”, dar nu au construit niciodată un vehicul care să poată suporta căldura reintrării în atmosferă în timp ce țintește o rachetă inamică.

Ultimele linii de apărare, denumite „stratul inferior” și „apărarea zonei limitate”, vor include noi radare și sisteme actuale, precum sistemul de apărare antirachetă Patriot și un nou lansator „comun” care va lansa interceptori actuali și viitori împotriva tuturor tipurilor de amenințări.

Aceste sisteme modulare și relocabile ar fi proiectate pentru a reduce la minimum dependența de site-uri pregătite, permițând desfășurarea rapidă în mai multe teatre de operațiuni.

Generalul Forțelor Spațiale Michael Guetlein, care a confirmat luna trecută că va conduce proiectul Golden Dome, are la dispoziție 30 de zile de la confirmarea sa din 17 iulie pentru a forma o echipă, alte 60 de zile pentru a prezenta un proiect inițial al sistemului și 120 de zile pentru a prezenta un plan complet de implementare, inclusiv detalii despre sateliți și stații terestre, au declarat pentru Reuters persoane informate printr-o notă semnată de secretarul apărării Pete Hegseth.

