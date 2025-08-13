Live TV

Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Cum va funcționa

Data publicării:
profimedia-1001955060
Președintele Donald Trump vorbește în fața unei hărți a sistemului de apărare antirachetă „Golden Dome”, în Biroul Oval al Casei Albe, la Washington, DC, pe 20 mai 2025. Foto: Profimedia

Sistemul de apărare antirachetă Cupola de Aur, proiectul emblematic al administrației Trump, va include patru straturi – unul bazat pe sateliți și trei terestre – cu 11 baterii cu rază scurtă de acțiune amplasate pe teritoriul continental al SUA, în Alaska și Hawaii, potrivit unei prezentări a guvernului american despre proiect, despre care Reuters a scris în premieră.

Slide-urile prezentării, intitulate „Go Fast, Think Big!” (Acționează rapid, fii ambițios!), au fost arătate săptămâna trecută în fața a 3.000 de contractori din domeniul apărării în Huntsville, Alabama, și dezvăluie complexitatea fără precedent a sistemului, care se confruntă cu un termen limită ambițios, stabilit de președintele american Donald Trump pentru 2028.

Costul sistemului este estimat la 175 de miliarde de dolari, dar prezentarea arată că încă există incertitudini cu privire la arhitectura de bază a proiectului, deoarece numărul de lansatoare, interceptori, stații terestre și baze de rachete necesare pentru sistem nu a fost încă stabilit.

„Au mulți bani, dar nu au încă o țintă în ceea ce privește costurile”, a declarat un oficial american. Până în prezent, Congresul a alocat 25 de miliarde de dolari pentru „Golden Dome” în proiectul de lege privind impozitele și cheltuielile aprobat de Trump în iulie. Alte 45,3 miliarde de dolari sunt alocate pentru sistem în cererea sa de buget prezidențial pentru 2026.

Conceput ca un scut antirachetă multistrat pentru Statele Unite, Cupola de Aur a lui Trump se inspiră din sistemul Iron Dome (Cupola de oțel) al Israelului, dar este semnificativ mai mare datorită zonei geografice pe care trebuie să o protejeze și complexității amenințărilor cu care se va confrunta.

Conform prezentării, arhitectura sistemului constă din patru straturi integrate: un strat spațial de detectare și țintire pentru avertizare și urmărirea rachetelor, precum și „apărarea antirachetă” și trei straturi terestre constând din interceptori de rachete, rețele radar și, potențial, lasere.

O surpriză a fost un nou câmp de rachete de mari dimensiuni – aparent în zona Midwest a SUA, conform unei hărți incluse în prezentare – pentru interceptorii de nouă generație (NGI) fabricați de Lockheed Martin, care ar face parte din „stratul superior” alături de sistemele Aegis Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), fabricate tot de Lockheed.

NGI este racheta modernizată pentru rețeaua Ground-Based Midcourse Defense (GMD) de radare, interceptori și alte echipamente - în prezent principalul scut de apărare antirachetă pentru a proteja Statele Unite de rachetele balistice intercontinentale provenite de la state ostile.

SUA operează baze de lansare GMD în sudul Californiei și în Alaska. Acest plan ar adăuga o a treia bază în Midwest pentru a contracara amenințări suplimentare.

Alte obstacole tehnice identificate în prezentarea PowerPoint includ latența comunicațiilor în cadrul „lanțului de distrugere” al sistemelor. Contractori precum Lockheed, Northrop Grumman, RTX și Boeing dispun de o varietate de sisteme de apărare antirachetă.

Reuters subliniază că prezentarea nu menționează SpaceX, compania lui Elon Musk, care a participat la licitația pentru contractele Golden Dome alături de producătorul de software Palantir și producătorul de sisteme de apărare Anduril.

Pentagonul a declarat că adună informații „din industrie, mediul academic, laboratoare naționale și alte agenții guvernamentale pentru a sprijini Golden Dome”, dar că ar fi „imprudent” să divulge mai multe informații despre un program aflat în fază incipientă.

Un obiectiv cheie al Golden Dome este de a doborî țintele în timpul „fazei de propulsie”, urcarea lentă și previzibilă a unei rachete prin atmosfera Pământului. Mai degrabă, acesta urmărește să pună în funcțiune interceptori spațiali care pot intercepta mai rapid rachetele inamice.

Prezentarea a subliniat că Statele Unite „au construit atât interceptori, cât și vehicule de reintrare”, dar nu au construit niciodată un vehicul care să poată suporta căldura reintrării în atmosferă în timp ce țintește o rachetă inamică.

Ultimele linii de apărare, denumite „stratul inferior” și „apărarea zonei limitate”, vor include noi radare și sisteme actuale, precum sistemul de apărare antirachetă Patriot și un nou lansator „comun” care va lansa interceptori actuali și viitori împotriva tuturor tipurilor de amenințări.

Aceste sisteme modulare și relocabile ar fi proiectate pentru a reduce la minimum dependența de site-uri pregătite, permițând desfășurarea rapidă în mai multe teatre de operațiuni.

Generalul Forțelor Spațiale Michael Guetlein, care a confirmat luna trecută că va conduce proiectul Golden Dome, are la dispoziție 30 de zile de la confirmarea sa din 17 iulie pentru a forma o echipă, alte 60 de zile pentru a prezenta un proiect inițial al sistemului și 120 de zile pentru a prezenta un plan complet de implementare, inclusiv detalii despre sateliți și stații terestre, au declarat pentru Reuters persoane informate printr-o notă semnată de secretarul apărării Pete Hegseth.

Citește și:

„Domul de Aur”, scutul antirachetă al lui Trump, a devenit ținta criticilor: E scump, neviabil şi periculos

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Soloviov
1
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Jandarmi bun
2
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
copii care alearga pe langa fantani
3
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
4
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
"Nebunie" în preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotată decât FCSB s-a calificat în play-off!
Digi Sport
"Nebunie" în preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotată decât FCSB s-a calificat în play-off!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldați pe front în ucraina
„O stare permanentă de asediu”. Cum se pregătește Kremlinul pentru...
DECLARATII ROGOBETE FOCAR_00000
Alexandru Rogobete îl apără pe managerul Spitalului Floreasca...
mana cu tigara aprinsa
Orașul din România unde fumatul în spațiile publice a fost interzis...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan i-a chemat în ședință pe șefii instituțiilor din...
Ultimele știri
Israelul permite emigrarea din Gaza. Discuții privind soarta enclavei după război. Egiptul se alătură negocierilor pentru un armistițiu
Un oficial al Ministerului Apărării din Ucraina este acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari
S-au aprins din nou pădurile Greciei: aproape 8.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor. Zeci de pompieri români trimiși să ajute
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nave transport maritim cu marfa
SUA amenință cu represalii țările care sprijină planul pentru emisii nete zero în transportul maritim. Ce îl deranjează pe Donald Trump
profimedia-0436619995
Summitul Trump - Putin: planul include o discuție a celor doi lideri însoțiți doar de traducători. Problema cu locul de întâlnire
roger federer in 2010 rade
Elveția nu respinge ideea de a cere ajutorul lui Roger Federer sau al șefului FIFA în problema tarifelor americane
G20 Nations Hold Hamburg Summit
„Ne bazăm pe instinctul lui Trump”. Oficialii Casei Albe au așteptări minime de la întâlnirea președintelui SUA cu Vladimir Putin
photo-collage.png - 2025-07-10T170928.014
Rubio şi Lavrov au vorbit la telefon înaintea summitului Trump - Putin din Alaska. Ce a transmis secretarul de stat al SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
A vrut să pară cool, dar românii l-au taxat imediat! Gafa făcută de Nicuşor Dan de față cu partenera sa...
Digi FM
Un român a murit într-un incendiu lângă Madrid după ce a salvat un bătrân de 83 de ani și a încercat să...
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Au reușit să-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma
Pro FM
Maluma și-a întrerupt concertul pentru a-i atrage atenția unei mame din public: „E responsabilitatea ta”...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Când nu vor mai plăti CASS pensionarii cu pensie peste 3.000 lei? Guvernul a anunțat data
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...