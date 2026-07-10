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Noi dezvăluiri în cazul Charlie Kirk: „Eu am fost. Îmi pare rău”. Suspectul şi-ar fi mărturisit crima în fața colegului de apartament

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Charlie Kirk, Close Trump Ally, Assassinated at Utah University, Orem, USA - 10 Sep 2025
Charlie Kirk, la evenimentul din Utah, înainte de a fi asasinat. Foto: Profimedia
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Noi detalii au fost prezentate în instanţă în cazul uciderii activistului conservator american Charlie Kirk. Potrivit fostului coleg de apartament al suspectului Tyler Robinson, acesta i-ar fi mărturisit că el este autorul atacului şi ar fi izbucnit ulterior în plâns, spunând că regretă ceea ce a făcut, scrie BBC.

Detaliile au fost prezentate în cea de-a patra zi a audierilor preliminare în cazul lui Robinson, care se confruntă cu mai multe capete de acuzare în legătură cu moartea lui Charlie Kirk, produsă pe 10 septembrie.

Procurorii au difuzat în instanţă înregistrarea unui interviu realizat în cadrul anchetei cu fostul coleg de apartament al lui Robinson, Lance Twiggs, şi au prezentat schimbul de mesaje dintre cei doi.

Robinson nu a formulat încă o pledoarie. Până vineri, acuzarea urmează să prezinte probele împotriva sa, iar judecătorul va decide dacă acestea sunt suficiente pentru trimiterea în judecată în acest dosar, în care procurorii ar putea solicita pedeapsa cu moartea.

Unele fragmente din înregistrare şi din mesajele text au fost cenzurate, iar alte pasaje au fost prezentate exclusiv celor prezenţi în sala de judecată, fără a fi făcute publice.

În interviul înregistrat în aprilie, Lance Twiggs apare cu părul lung, despărţit pe mijloc, purtând un sacou bleumarin şi o cravată albastră cu model. 

Potrivit lui Twiggs, Robinson, în vârstă de 23 de ani, i-a cerut în lunile dinaintea atacului un instrument pentru gravare, spunând că doreşte să inscripţioneze gloanţe pentru o viitoare excursie de camping şi vânătoare alături de familia sa.

Robinson discuta uneori despre politică, a spus Twiggs, însă pentru că nu împărtăşea acelaşi interes, el nu contribuia prea mult la astfel de conversaţii. Totuşi, Twiggs a afirmat că Robinson asculta emisiuni politice la radio în drum spre şi dinspre locurile sale de muncă.

Majoritatea comentariilor sale îl vizau pe preşedintele Donald Trump sau noile legi adoptate, a spus Twiggs, adăugând că nu l-a auzit niciodată pe Robinson discutând despre Charlie Kirk. De asemenea, cei doi nu au vorbit despre subiecte legate de comunitatea LGBTQ+, potrivit înregistrării.

În ziua atacului, Robinson a plecat de acasă mai devreme decât de obicei, în jurul orei 4:00 dimineaţa, însă Twiggs a crezut că merge la un loc de muncă aflat la o distanţă mai mare.

După uciderea lui Kirk, presupusul atacator i-a trimis colegului său de apartament un mesaj prin care îi cerea să „lase tot ce face” şi să „se uite sub tastatură”.

Pe măsură ce Robinson a continuat să trimită mesaje, Twiggs l-a întrebat: „Nu tu ai fost cel care a făcut asta, nu-i aşa?”.

„Eu am fost”, a răspuns Robinson într-un mesaj prezentat în instanţă. „Îmi pare rău.”

Întrebat de ce a făcut acest lucru, Robinson a răspuns că „se săturase de ura lui” şi că „unele forme de ură nu pot fi negociate sau eliminate prin dialog”.

În acea seară, el a continuat să îi trimită mesaje lui Twiggs, aflându-se încă în apropierea campusului Universităţii Utah Valley din Orem, unde a fost împuşcat Kirk. Robinson i-a spus colegului său că îşi ascunsese puşca în nişte tufişuri, în locul unde îşi schimbase hainele, şi că aştepta momentul potrivit pentru a o recupera.

„Dacă reuşesc să îmi recuperez puşca fără să fiu văzut, nu voi lăsa nicio probă”, i-a scris Robinson.

El s-a plâns că greierii făceau prea mult zgomot şi şi-a exprimat îngrijorarea că un câine de urmă ar fi putut localiza arma de foc. În zonă se afla în continuare un dispozitiv important de poliţie, inclusiv maşini de patrulare.

„Stau pur şi simplu în maşină şi mă uit la clipuri pe internet încă o oră”, i-a mai scris Robinson lui Twiggs.

Ulterior, acesta i-a transmis că părăseşte oraşul Orem, aflat la mai mult de trei ore de mers cu maşina de apartamentul lor din St. George, în sudul statului Utah, şi că se îndreaptă spre casă.

A doua zi, a declarat Twiggs în înregistrarea video, Robinson se afla în apartament atunci când el s-a trezit.

Potrivit acestuia, Robinson „nu a intrat în detalii” despre cele întâmplate în ziua precedentă.

„L-am întrebat doar dacă ceea ce îmi spusese în seara precedentă era adevărat, iar el a confirmat. A început să plângă puţin şi a spus că îşi doreşte să nu fi făcut asta, apoi a continuat să se învârtă prin apartament şi să facă diverse lucruri, cred că pentru a se ţine ocupat sau distras”, a relatat Twiggs.

Robinson i-a spus colegului său că intenţionează să se predea autorităţilor.

Agentul Biroului de Investigaţii al statului Utah, Brian Davis, declarase anterior că Robinson, însoţit de părinţii săi şi de un prieten al familiei, s-a prezentat în jurul orei 21:00 la biroul şerifului din comitatul Washington pentru a se preda.

Mai multe ore din şedinţele de judecată desfăşurate miercuri după-amiază şi joi dimineaţă au fost dedicate disputelor dintre acuzare şi apărare, precum şi avocaţii presei şi cei ai Erikăi Kirk, privind publicarea declaraţiei video a lui Twiggs.

Judecătorul Tony Graf a decis în cele din urmă că atât înregistrarea video, cât şi mesajele text pot fi făcute publice, cu anumite pasaje cenzurate şi cu unele secţiuni accesibile doar celor prezenţi în sala de judecată.

Avocaţii lui Robinson au formulat în repetate rânduri obiecţii faţă de probele şi mărturiile prezentate de acuzare. La începutul săptămânii, procurorii au depus la dosar un raport al FBI potrivit căruia ADN aparţinând lui Robinson şi lui Twiggs a fost identificat pe o puşcă, o şurubelniţă şi un prosop recuperate de la locul atacului.

Apărarea a petrecut apoi mai multe ore interogând expertul care a semnat raportul, adresând întrebări privind procedurile de lucru, metodele de testare, interpretarea rezultatelor şi marjele de eroare.

Editor : Ș.A.

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