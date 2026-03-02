Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american

Președintele american Donald Trump a fost surprins cu o pată roșie vizibilă pe partea dreaptă a gâtului, în timpul ceremoniei Medal of Honor de luni, iar imaginile au stârnit imediat întrebări privind starea sa de sănătate. Medicul Casei Albe a precizat, într-un răspuns pentru CBS News, că este vorba despre o reacție temporară la un tratament dermatologic preventiv.

„Președintele Trump folosește o cremă foarte comună pe partea dreaptă a gâtului, care reprezintă un tratament preventiv pentru piele, prescris de medicul Casei Albe. Președintele urmează acest tratament timp de o săptămână, iar roșeața este de așteptat să dureze câteva săptămâni”, a declarat medicului președintelui Statelor Unite, Sean Barbabella.

Potrivit medicului, este vorba despre un tratament dermatologic preventiv, iar roșeața este o reacție temporară.

Episoade medicale recente și tratamente

Apariția petei roșii vine pe fondul unei atenții sporite acordate sănătății liderului american, în vârstă de 79 de ani.

În ianuarie 2026, Trump a declarat într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal că ia zilnic o doză de aspirină mai mare decât cea recomandată de medici.

„Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroşat”, a afirmat Trump atunci, adăugând: „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subţire. Are sens?”

Medicul său a precizat că președintele ia 325 de miligrame de aspirină zilnic, ca măsură de prevenție cardiovasculară, în condițiile în care o doză uzuală este de 81 de miligrame. Administrarea zilnică de aspirină poate reduce riscul de infarct și accident vascular cerebral la persoanele de peste 60 de ani, potrivit Mayo Clinic.

În luna iulie 2025, Casa Albă a anunțat că Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, după ce s-a plâns de o „ușoară umflare în partea de jos a picioarelor”. Examinările medicale „aprofundate” au arătat o acumulare a sângelui în membrele inferioare. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris afecțiunea drept „benignă și curentă, în special la persoane de peste 70 de ani”, subliniind că nu au existat indicii de tromboză venoasă profundă sau boală arterială.

Tot atunci, Casa Albă a explicat apariția unor echimoze ușoare pe mâinile președintelui prin „strângerile de mână frecvente” și administrarea zilnică de aspirină.

Investigații RMN și speculații publice

La 1 decembrie 2025, medicul președintelui a oferit detalii despre două teste RMN efectuate în octombrie la Centrul Medical Militar Național Walter Reed. Trump a fost supus unei scanări abdominale și uneia cardiovasculare, ca parte a „examenului fizic complet”.

Potrivit medicului, rezultatele au fost „perfect normale”, iar investigațiile au avut caracter preventiv, fiind standard pentru un examen fizic executiv la vârsta de 79 de ani.

În paralel, au existat și comentarii din partea unor membri ai familiei. În ianuarie 2026, Mary Trump, nepoata președintelui, a sugerat într-un interviu că unchiul său ar putea suferi de Alzheimer, invocând expresia sa facială „ca o căprioară în lumina farurilor” și afirmând: „Uneori pare că nu este orientat în timp și spațiu”. Casa Albă nu a confirmat astfel de afirmații.

Editor : Ș.A.