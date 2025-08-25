Live TV

Noi măsuri pentru întărirea securităţii la Washington anunțate de președintele Donald Trump

Data actualizării: Data publicării:
militari in washington
Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni noi măsuri de consolidare a securităţii la Washington, în contextul în care membrii Gărzii Naţionale au început să poarte arme pe străzile capitalei SUA, relatează AFP.

Pe 11 august, preşedintele american a plasat forţele de menţinerea a ordinii din Washington sub autoritatea administraţiei sale şi a desfăşurat membri ai Gărzii Naţionale, o forţă de rezervă a forţelor armate ale SUA.

El a susţinut că Washingtonul este „copleşit de bande violente” şi că doreşte să îl „cureţe”.

Luni, preşedintele republican i-a cerut secretarului Apărării, Pete Hegseth, să creeze o unitate specializată în cadrul Gărzii Naţionale „însărcinată cu asigurarea ordinii şi securităţii în capitala naţiunii”, notează AFP, citată de Agerpres.

De asemenea, el a anunţat recrutarea de ofiţeri de poliţie şi procurori suplimentari la Washington.

Citiți și:
SUA: Garda Naţională, desfăşurată la Washington, poartă acum arme. În ce condiții pot fi folosite acestea

Într-un al doilea ordin executiv, Trump a atacat sistemul de eliberare fără cauţiune, care este comun în Washington.

Acest sistem le permite persoanelor arestate de poliţie să fie eliberate în aşteptarea procesului fără a fi nevoie să plătească o cauţiune, aşa cum este necesar în majoritatea statelor americane.

Preşedintele a cerut astfel autorităţilor să se asigure că persoanele arestate în capitală sunt reţinute „cât mai mult posibil” şi să le urmărească penal la nivel federal.

Aceste măsuri vor garanta că „infractorii, care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii, nu sunt eliberaţi înainte de un proces”, a scris Donald Trump.

Cu o zi înainte, trupele Gărzii Naţionale începuseră să poarte arme în capitală.

Citiți și:
Donald Trump vrea să trimită armata încă într-un oraș controlat de democrați. Motivele invocate de către liderul de la Casa Albă

Totuşi, ele sunt autorizate să folosească forţa doar „ca ultimă soluţie”, a precizat armata.

Cei peste 2.200 de soldaţi ai Gărzii Naţionale desfăşuraţi în capitală provin în principal din Washington, precum şi din state republicane precum Virginia de Vest, Carolina de Sud, Ohio, Mississippi, Louisiana şi Tennessee.

Primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a negat că ar exista o explozie de violenţă pe străzile oraşului, spunând că aceasta este „la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani”.

James Comer, un proeminent congresman republican, a anunţat luni lansarea de către comisia din Camera Reprezentanţilor pe care o conduce a unei anchete cu privire la acuzaţiile de manipulare a statisticilor criminalităţii din Washington.

El susţine că un avertizor de integritate cu „cunoştinţe directe” despre fapte a declarat comisiei că înalţi oficiali ai poliţiei din Washington „manipulează grosolan” cifrele criminalităţii din oraş.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sistem S-300V
1
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
2
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
salvamont muntii fagaras
3
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte...
Imagine aeriană
4
Teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina sunt transformate în baze militare gigantice...
grosan
5
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Digi Sport
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședința Coaliției privind pachetul 2 de măsuri s-a încheiat. Ciucu...
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_79_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Donald Trump amenință Beijingul cu noi suprataxe: „Avem atuuri...
protest sindicalisti educatie
Început de an școlar cu tensiuni și proteste. Marius Nistor: Nu se...
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu: Nu îi spun eu lui Nicușor Dan ce să facă. Dacă vrea poze cu mine, pot să fac poze cu domnia sa
Daniel David: Demisia mea nu rezolvă criza fiscal-bugetară
Zelenski s-a întâlnit cu emisarul lui Trump: „Am discutat despre cum îi putem forţa pe ruşi să se angajeze în negocieri reale”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
întâlnire Kim Jong Un Donald Trump
Donald Trump anunță că se va întâlni cu Kim Jong Un: „Aştept cu nerăbdare, avem o relație foarte bună”
Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Trump se laudă că i se spune „președintele Europei”
donald trump face declaratii la casa alba
Trump spune că a vorbit cu Putin de la reuniunea sa cu Zelenski şi liderii europeni: „Cred că vom pune capăt războiului”
zelenski face declaratii
Zelenski anunţă noi întâlniri cu oficiali americani privind un eventual summit cu Putin şi garanţiile de securitate pentru Ucraina
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Acordul cu SUA zdruncină credibilitatea UE. Bruxelles-ul, acuzat că subminează principiile comerțului internațional (Politico)
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la viața din Elveția și s-a căsătorit cu un artist care-l imită pe Elvis Presley: „S-a...
Cancan
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele...
Adevărul
Ucraina a lovit un important hub de procesare a gazului din vecinătatea baltică a Rusiei
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt foarte mândru de...
Digi Sport
VIDEO Ioan Varga a ”lovit” din nou: 2.300 de kilograme de aur! ”Pregătim actele”
Pro FM
Giulia Anghelescu, declarație de iubire pentru Vlad Huidu, după 18 ani de relație: „Încă mă faci să râd și să...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
Mihai Călin atacă dur naţionalismul: „Creştinismul nostru naţional e, de fapt, fascism”. Ce spune actorul...
Newsweek
23.000 lei/lună salariul unui procuror din Băilești. Pensia specială va fi mai mare. Cum se explică?
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată