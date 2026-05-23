Noi reguli pentru solicitanţii de Green Card în SUA: Străinii trebuie să se întoarcă în ţara de origine pentru a aplica

Persoanele care doresc să aplice pentru Green Card vor trebui să o facă în viitor din afara SUA, conform unei noi reguli stabilite de administraţia preşedintelui Donald Trump, relatează dpa.

„De acum înainte, un străin care se află temporar în SUA şi doreşte Green Card trebuie să se întoarcă în ţara sa de origine pentru a aplica, cu excepţia cazurilor extraordinare”, a anunțat Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare al SUA (USCIS), citat de Agerpres.

Până acum, era posibil ca cetăţenii străini, inclusiv turişti, studenţi şi alţii să solicite un permis de şedere permanent american (Green Card) în timp ce se afla în SUA, în anumite condiţii.

Peste jumătate din Green Card-urile emise în fiecare an sunt acordate prin această procedură, potrivit Washington Post.

Una dintre cerinţe este ca solicitantul să nu fi intenţionat, încă de la început, să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul SUA.

„Non-imigranţii, cum ar fi studenţii, lucrătorii temporari sau persoanele cu vize de turist vin în SUA pentru o perioadă scurtă şi pentru un scop specific”, a spus USCIS.

„Sistemul nostru este conceput pentru ca ei să plece la finalul vizitei. Vizita lor nu ar trebui să funcţioneze ca prim pas în procesul de obţinere a Green Card”, notează instituţia.

Schimbarea regulii ar contribui la eliberarea „resurselor limitate ale USCIS, pentru a se putea concentra pe procesarea altor cazuri (...), inclusiv a vizelor pentru victimele infracţiunilor violente şi ale traficului de persoane, a cererilor de naturalizare şi a altor priorităţi”.

De când preşedintele american Donald Trump şi-a preluat funcţia pentru al doilea mandat anul trecut, Washingtonul şi-a înăsprit politica în materie de migraţie şi de frontieră, măsurile cele mai drastice, precum interdicţiile de intrare şi cerinţele privind cauţiunea, vizându-i în principal pe cetăţenii din Orientul Mijlociu şi din Africa.

Editor : A.P.

