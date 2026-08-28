Noi restricții pentru studenții străini în SUA. Administrația Trump amenință universitățile cu sancțiuni

Administrația Trump încearcă să limiteze acordarea permiselor de muncă pentru stagiile de practică ale studenților străini din SUA și amenință cu sancțiuni universitățile care nu respectă regulile federale. În urma unui memoriu transmis de autorități, unele instituții importante, inclusiv UCLA și Universitatea Californiei din Berkeley, au suspendat deja soluționarea anumitor cereri, potrivit Reuters și Agerpres.

Conform documentului, în cadrul Programului pentru Studenţi şi Vizitatori de Schimb (Student and Exchange Visitor Program – SEVP) al Serviciului pentru Imigraţie şi Control Vamal (Immigration and Customs Enforcement – ICE), „s-a observat o creştere a numărului de autorizaţii pentru stagiile de practică incluse în programa de învăţământ (Curricular Practical Training – CPT), care pare să încalce cerinţele regulamentelor ce permit CPT doar dacă stagiul de practică face parte integrantă dintr-o programă de învăţământ existentă”.

Guvernul ameninţă universităţile care nu respectă regulile SEVP că le-ar putea retrage certificarea necesară pentru înscrierea studenţilor străini.

Unele instituţii de învăţământ superior, precum Universitatea Californiei din Los Angeles şi Universitatea Californiei din Berkeley, au reacţionat suspendând soluţionarea unor cereri de permise de muncă pentru studenţii internaţionali.

Un purtător de cuvânt al Universităţii Californiei din Los Angeles (UCLA) a precizat că această pauză este necesară pentru analizarea unor „instrucţiuni federale recente”.

Biroul internaţional al Universităţii Californiei din Berkeley a apreciat că memoriul din 24 august „este mai precis, mai direct şi include prevederi mai restrictive”. Guvernul de la Washington mai emisese un memoriu şi la jumătatea lunii. Biroul afirmă că va procesa unele cereri de permise de muncă „în viitorul apropiat” şi le-a cerut studenţilor internaţionali vizaţi să îşi planifice programul în mod corespunzător, până la reluarea procesării cererilor CPT obligatorii pentru obţinerea titlurilor academice, precum cele care vizează disertaţiile doctorale şi lucrările de masterat.

Departamentul pentru Securitate Internă (Department of Homeland Security – DHS), instituţie din care face parte ICE, a afirmat că, în privinţa reglementărilor, „nu s-a schimbat nimic”, însă universităţile şi angajatorii „trebuie să considere că au fost notificaţi: sub preşedintele Trump, abuzul de acest sistem generos nu va mai fi tolerat”.

Trump a declanşat anchete împotriva unor universităţi şi a ameninţat cu tăierea unor fonduri din cauza unor controverse legate de susţinerea palestinienilor din Gaza împotriva Israelului, aliat al SUA, de iniţiativele de promovare a diversităţii, de programele de combatere a schimbărilor climatice şi de politicile privind persoanele transgender.

Susţinătorii drepturilor omului au formulat obiecţii legate de libertatea de exprimare, libertatea academică şi respectarea procedurilor obligatorii.

Independent de memoriul citat, Departamentul Justiţiei a afirmat joi că procedurile de admitere la Facultatea de Medicină a Universităţii George Washington îi favorizează pe candidaţii de culoare şi pe cei hispanici. Departamentul a invocat drept argumente rezultatele unei anchete.

Universitatea vizată şi-a exprimat „dezamăgirea” faţă de aceste concluzii, pe care le consideră incorecte, şi a susţinut că politicile sale de admitere sunt conforme cu legea şi nediscriminatorii.

Departamentul Justiţiei a afirmat şi despre alte instituţii de învăţământ că manifestă prejudecăţi şi a anunţat că susţine organizarea unor discuţii pentru reglementarea situaţiei, ameninţând totodată că, dacă aceste demersuri nu dau rezultate, va intenta procese.

Guvernul american le-a retras deja vizele unor studenţi protestatari care susţin cauza palestiniană, apreciind că atitudinea şi acţiunile acestora sunt antisemite şi proextremiste.

În acest context, Reuters menţionează că inclusiv unele grupuri evreieşti au arătat că opoziţia faţă de ofensiva israeliană din Gaza şi faţă de ocuparea unor teritorii palestiniene de către Israel nu înseamnă antisemitism, iar susţinerea drepturilor palestinienilor nu este echivalentă cu susţinerea extremismului.

Editor : Ș.A.